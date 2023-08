En pleine croissance, ANote Music élargit son offre aux investisseurs institutionnels

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Investir dans des artistes prometteurs ou confirmés et récupérer une partie des royalties, c'est le pari de la jeune start-up luxembourgeoise ANote Music, primée à de nombreuses reprises depuis sa création.

Lire aussi :La société de fonds luxembourgeoise lève 26 milliards d'euros

Pour résumer, ANote Music est basé sur un système similaire à celui des actions. «On a créé une plate-forme qui permet de connecter tout un chacun avec des auteurs de textes, des artistes confirmés ou encore des maisons de disques. Ces derniers mettent à disposition leur catalogue ou une partie de celui-ci pour que le grand public puisse investir et générer des royalties sur le succès des ventes de ces artistes (streaming, diffusion en radio, à la télé, dans les endroits publics et même les ventes physiques dans certains cas)», nous expliquait Niels Hoorelbeke, responsable marketing pour ANote Music, l'année passée.

Le même système que David Bowie

En l'espace d'un an, l'entreprise a continué de croître de manière exponentielle et le futur s'annonce radieux pour cette dernière. On apprend en effet que ANote Music venait de lever un total de 3,3 millions d'euros depuis sa création, et ses dirigeants cherchent maintenant à obtenir le soutien d'investisseurs institutionnels. L'idée serait de proposer une offre qui fonctionne de la même manière que les «Bowie Bonds».

Lire aussi :L'emploi luxembourgeois, le moins menacé par l'intelligence artificielle

Pour la faire courte: il s'agit de titres adossés à des actifs lancés en 1997 par le célèbre chanteur britannique. Ce dernier cédait aux acquéreurs les redevances engendrées par l'essentiel de son catalogue antérieur pour une durée de dix ans. «Cela permettra à l'équipe d'ANote Music d'offrir aux investisseurs professionnels un service plus rationalisé lorsqu'ils investissent 125.000€ ou plus», assurent les responsables.

90% des investissements sont rentables

Une manière donc d'attirer de plus en plus de clients. Et avec des arguments de poids puisque la start-up assure que près de 90% des investisseurs sur la plateforme ANote sont rentables, avec des rendements annuels moyens de plus de 10%. ANote Music est d'ailleurs en passe de dépasser les 500.000 euros de royalties totales distribuées avant la fin de l'année 2023, tandis qu'ANote Music a une capitalisation boursière de 25 millions d'euros sur la plateforme d'échange active.

Lire aussi :Comment le Luxembourg veut mieux soutenir la création de startups

Par ailleurs, Marzio Schena, PDG d'ANote Music, a également déclaré que le second semestre de 2023 promet d'être riche en nouveautés. «Puisque nous prévoyons de commercialiser notre premier catalogue de musique asiatique dans le courant de l'été et de lancer le programme de fidélisation ANote Backstage Pass. Le marché des droits d'auteur n'a jamais été en aussi bonne santé et nous nous attendons à une forte croissance et à ce que de plus en plus de détenteurs de droits renommés inscrivent leurs catalogues sur la plateforme ANote Music».