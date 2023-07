En Vël'Ok d'Esch-sur-Alzette au Bosphore pour une bonne cause

Share this with email

Ces dernières années, Sébastien Cayotte s'est fait un nom grâce à ses actions caritatives. Depuis huit ans, cet Eschois allie défis sportifs et aspect social : en 2015, il a relié le Luxembourg à Paris sur un Vel'oh, et les années suivantes, ses aventures sur un vélo de location l'ont mené à Amsterdam, Rome et à travers la France. Le jeune homme de 28 ans a également déjà effectué le tour du Grand-Duché, mais en trottinette.

A partir du 18 juillet, l'enseignant du primaire pédalera à nouveau. Cette fois-ci, il partira pendant un mois sur un Vël'Ok d'Esch-sur-Alzette pour la bonne cause. Pendant les vacances d'été, il veut parcourir 3.000 kilomètres au total - 100 kilomètres par jour - à travers l'Europe pour son projet de cœur. Sa destination est la porte de l'Asie : Istanbul.

Sébastien Cayotte, cela fait maintenant plusieurs années que vous vous battez pour la bonne cause sous la devise "Challenging for Smiles". Comment l'idée est-elle née ? C'était juste avant les vacances d'été 2015. À l'époque, j'étais encore étudiant et je sortais le soir avec des amis à Luxembourg-Ville. Comme c'est souvent le cas avec les étudiants, nous étions aussi à court d'argent, mais nous voulions aller à Paris. C'est là que nous avons vu les vélos en libre-service et que nous avons dit, en plaisantant, que nous pourrions quand même y aller. En fait, c'était une idée saugrenue. Mais deux semaines plus tard, j'étais déjà assis sur l'un d'entre eux et je me dirigeais vers Paris (rires). Quelques jours plus tôt, j'avais appelé la Fondatioun Kriibskrank Kanner et leur ai demandé si nous pouvions en faire un projet de donation. Ils ont tout de suite été intéressés et le partenariat a duré sept ans.

Mais cette année, vous soutenez un autre projet. De quoi s'agit-il ? Je voulais plutôt aller dans le sens de mon métier et j'ai trouvé le projet qui me convenait auprès de l'organisation humanitaire CSI Lëtzebuerg. Dans ce cas, il s'agit concrètement d'une école dans la ville de Kigali au Rwanda, que j'ai visitée début juin. De nombreux enfants réfugiés du Burundi et du Congo y sont scolarisés. On voit et on remarque qu'ils ont déjà vécu de nombreux épisodes négatifs. Beaucoup d'entre eux sont très fermés et craintifs. Avec les dons, je souhaite contribuer à l'achèvement de la construction de l'école et à la mise à disposition de suffisamment de matériel pour l'année scolaire en cours. Les enfants doivent retrouver un peu de normalité. Souvent, il faut aussi faire un gros travail de persuasion auprès des parents. Tous ne veulent pas que leurs enfants aillent à l'école. J'espère récolter au final environ 10.000 euros via ma page Gofundme ou via CSI.

1 / 2 Trois vitesses, pas d'assistance électrique : Sébastien Cayotte va pédaler vers la Turquie avec un Vël'Ok légèrement modifié. © PHOTO: Luc Deflorenne

2 / 2 Le coup d'envoi de sa nouvelle aventure sera donné le 18 juillet. © PHOTO: Luc Deflorenne





Pourquoi avoir choisi Istanbul comme destination cette année et pourquoi prendre un Vël'Ok ? Istanbul est la porte de l'Asie et j'ai toujours voulu voir cette ville. Et Vël'Ok est le service de location de vélos de ma ville natale. J'aime vivre à Esch, j'aime la ville et je veux voir un vélo d'Esch en Asie.

Vous traversez neuf pays. Le parcours qui vous attend est long d'environ 3.000 kilomètres et vous devez gravir quelque 20.000 mètres de dénivelé. Quels seront les plus grands défis ? Je pense que j'aurai déjà mal au bout de trois jours (rires). Et au plus tard lorsque je serai en Bulgarie, il fera probablement très chaud. Les montées ne seront pas non plus faciles, car le moteur électrique sera démonté et le vélo n'aura que trois vitesses. Mais j'ai déjà traversé les Alpes avec un vélo similaire. Mon sac à dos pèse 13 kilos. À l'intérieur, j'ai une tente que je veux aussi monter chaque soir. Je ne veux pas passer la nuit dans des hôtels ou des auberges. Je me nourrirai en grande partie avec mon réchaud de camping, mais je m'offrirai aussi de temps en temps un repas au restaurant. Le voyage sera donc assez bon marché.

Je pense que j'aurai déjà mal au bout de trois jours.

De quelles régions vous réjouissez-vous le plus ? Définitivement la Slovaquie, car je ne connais pas encore ce pays. Je n'ai pas été à Vienne depuis longtemps, mais j'ai de très bons souvenirs de cette ville. La Roumanie m'attire également beaucoup. Et bien sûr, j'ai hâte d'arriver à Istanbul.

Outre le projet social, s'agit-il aussi pour vous de vous prouver quelque chose ? Non, pas vraiment. Je m'imagine toujours fêter mon anniversaire dans 40 ou 50 ans. Je pourrai alors montrer à mes petits-enfants ce que leur grand-père a déjà fait, leur raconter des histoires à ce sujet et leur montrer des photos. Ce qui m'importe, c'est d'avoir fait quelque chose de spécial que j'aurai encore plaisir à regarder dans de nombreuses années.

Pourtant, se rendre à Istanbul est une performance physique de haut niveau. Comment vous y êtes-vous préparé ? Je m'entraîne de manière ciblée deux fois par semaine dans une salle de sport. Le reste de la semaine, je vais nager ou courir. Je fais du sport depuis de nombreuses années et j'ai une assez bonne condition physique mais pour la première fois en huit ans, je ne suis pas sûr d'y arriver. Je suis vraiment très excité.

Vous êtes-vous fixé un calendrier pour ce voyage ? Je commencerai le 18 juillet à la Gemengplaatz d'Esch avec une petite cérémonie d'adieu. Entre 12h et 14h, il y aura un stand d'information de la CSI et quelque chose à manger et à boire. Je dois arriver à Istanbul entre le 14 et le 18 août, car une équipe de tournage sera sur place pour réaliser un documentaire sur moi. Si tout se passe bien, il sera présenté au prochain festival du film luxembourgeois.