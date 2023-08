Et si le Luxembourg réduisait le temps de travail?

Travailler moins pour le même salaire améliore l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée mais peut aussi entraîner plus de stress.

Viendra-t-on à la semaine de 38 heures ou de 35 heures ? Ou même la semaine de quatre jours ? Le ministre du Travail Georges Engel (LSAP) a déclaré - que ce soit ou non en raison des élections à venir - qu'il n'était pas contre la réduction du temps de travail au Luxembourg. L'étude «Inventaire des enjeux et des risques de la réduction du temps de travail» du Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (Liser) et de l'Université du Luxembourg, que le ministre du Travail a présentée en avril, ne dit pas clairement «oui» ou «non» à la réduction du temps de travail.

Il s'agit pour lui de maintenir l'attractivité de l'économie luxembourgeoise, souligne le ministre du Travail. Le pays a besoin de main-d'œuvre et, outre de bons salaires, une réduction du temps de travail hebdomadaire serait certainement un atout. La question est de savoir si la théorie peut être mise en pratique et financée.

Personne ne doute qu'au vu de la numérisation croissante et de l'évolution démographique, l'organisation du temps de travail en général doit être réformée. Le processus a déjà commencé avec le droit au télétravail. Mais la question de savoir si, de manière générale, le temps de travail peut être réduit par une loi a été mise en doute récemment par le ministre de l'Économie Franz Fayot (LSAP), dans une interview accordée au Luxemburger Wort.

«Une situation gagnant-gagnant»

Les employeurs et les travailleurs sont d'accord sur le fait que des modèles de travail flexibles doivent être mis en place. Les syndicats et les entreprises ont bien sûr des idées différentes sur ce qu'il faut entendre par «flexible». Un cadre légal clair est nécessaire et le droit du travail et la loi sur les conventions collectives doivent être réformés. C'est pourquoi l'étude Liser/Uni affirme également : «Il n'existe pas de solution miracle "one-size-fits-all". Dans les discussions sur la réduction du temps de travail, il convient de bien réfléchir aux objectifs et d'élaborer ensuite des scénarios correspondants avec tous les acteurs concernés.»

Si l'on tient compte des heures supplémentaires et que l'on déduit les congés et les jours fériés, on travaille plus longtemps dans près de 20 pays de l'UE, plus la Norvège et la Suisse, qu'au Luxembourg. Et au cours des dernières années, la tendance est à l'augmentation du nombre de salariés travaillant à temps partiel au Luxembourg (18% en 2021).

L'OGBL fait la promotion d'une sixième semaine de congés payés, le LCGB argumente que les solutions pour la réglementation du temps de travail doivent être recherchées dans les différentes entreprises. «Dans les discussions, on omet de dire que le travail est aussi un processus de création de valeur économique qui ne peut pas être revu à la baisse à volonté si l'on veut compter sur une certaine prospérité en tant que société», déclare Christian Reuter, secrétaire général adjoint de la Fédération des Artisans.

Le travail est aussi un processus de création de valeur qui ne peut pas être revu à la baisse à volonté. Christian Reuter Secrétaire général adjoint de la Fédération des Artisans

Dans la presse, les projets pilotes sont souvent présentés comme des «exemples de réussite» qui ne sont pas soumis à la pression de la concurrence. «Que le groupe LSAP puisse s'accommoder de 38 heures, je le crois volontiers», déclare Christian Reuter. «Ils s'en sortiraient aussi avec 30 heures. Le budget vient du Parlement».

En revanche, si le temps de travail diminue, une entreprise artisanale pourrait facturer moins d'heures productives. «En cas de compensation salariale intégrale, cela signifie que je dois augmenter mes prix en conséquence. Personne ne parle non plus du stress que subissent les employés qui doivent travailler. Ce n'est pas parce que le temps de travail hebdomadaire diminue que le travail diminue». La FDA est favorable à une gestion flexible du travail au niveau de l'entreprise.

Soudain plus de stress au lieu de moins

Le niveau de vie des travailleurs ne dépend pas uniquement de la durée du temps de travail, mais aussi des «prestations sociales» qu'un État peut offrir - et pour lesquelles il a surtout besoin des recettes fiscales des entreprises. Dans une analyse de la semaine de 35 heures publiée sur le site «science.lu», les auteurs admettent : «Une semaine de 35 heures avec le même salaire peut présenter des avantages pour les travailleurs (...) Mais pour les employeurs et/ou l'Etat, cela peut dans certains cas s'avérer coûteux. Il n'est pas certain qu'une réduction du temps de travail puisse être compensée en partie par la numérisation et/ou l'augmentation de la productivité».

«Les études disponibles suggèrent qu'une réduction du temps de travail augmente le bien-être des travailleurs en leur permettant de mieux concilier vie privée et vie professionnelle», explique Anthony Lepinteur, chercheur à l'Université du Luxembourg et coauteur de ladite étude sur les défis et les risques de la réduction du temps de travail. «Une réduction du temps de travail signifie également qu'il y a plus de temps disponible pour la régénération de la santé mentale et physique».

Mais il existe aussi des facteurs de risque. «Le plus évident est celui de l'intensification du travail. Si l'employeur attend un même niveau de production par travailleur malgré un temps de travail plus faible, cela peut conduire à plus de stress et d'accidents du travail».

L'intensification du travail peut conduire à plus de stress et d'accidents du travail. Anthony Lepinteur Université du Luxembourg, Maison des Sciences Humaines

Compte tenu des difficultés que rencontrent les entreprises pour pourvoir les postes vacants, il ne faut pas s'attendre à ce que chaque entreprise puisse embaucher davantage de personnes en cas de réduction du temps de travail et que la charge de travail soit ainsi répartie sur un plus grand nombre de personnes. La conséquence serait la suivante : la charge de travail actuelle devra être effectuée dans un temps de travail réduit.

Les entreprises soulignent également cet aspect négatif d'une réduction du temps de travail, que les partisans de l'idée ont tendance à occulter : si les travailleurs doivent fournir la même prestation en moins de temps, cela signifie plus de stress.

Pour éviter cela, si le temps de travail hebdomadaire passait de 40 à 38 heures, une entreprise de dix personnes devrait embaucher une personne supplémentaire. Carlo Thelen, directeur général de la Chambre de commerce, souligne qu'ils ne sont pas fondamentalement opposés à une flexibilisation des horaires de travail. «Tous les secteurs économiques sont toutefois différents. Réduire simplement et globalement le temps de travail à 38 ou 36 heures pour tous, ce n'est pas possible».

Selon la Chambre des Métiers, le débat sur le monde du travail de demain et l'amélioration de l'attractivité du marché du travail devrait inclure une organisation moderne du travail avec une «flexibilisation du temps de travail».

Choc des coûts pour les entreprises

«Une réduction générale du temps de travail constituerait tout d'abord un choc en termes de coûts», explique la Chambre de commerce. «Si la durée hebdomadaire du travail était réduite de 40 à 38 heures tout en maintenant intégralement le salaire mensuel brut, le salaire horaire brut dans l'entreprise concernée augmenterait de 5,3% pour une productivité inchangée».

Une telle augmentation des coûts salariaux ne serait pas supportable pour de nombreuses entreprises. «En outre, les coûts supplémentaires entraîneraient une perte de compétitivité non négligeable pour les entreprises, le Luxembourg ayant le coût moyen par heure travaillée le plus élevé d'Europe en 2022».

Selon les résultats de l'enquête «Organisation du temps de travail 2022» de la Chambre de commerce, 72% des entreprises luxembourgeoises employant au moins cinq personnes ont des difficultés à recruter du personnel pour des postes qualifiés et 28% pour des postes non qualifiés.

Il n'y a pas assez de personnel qualifié disponible sur le marché du travail. Chambre de commerce

Il n'y a pas assez de personnel qualifié disponible sur le marché du travail, selon la Chambre de commerce. «Comme il n'est pas possible de recruter de nouveaux travailleurs, la réduction du temps de travail pourrait inciter les entreprises à introduire ou à utiliser des heures supplémentaires à plus grande échelle». La Chambre de commerce fait remarquer qu'avec 37 jours non travaillés par an, le Luxembourg fait de toute façon partie du top 5 des pays européens avec des jours non travaillés. Contrairement à de nombreux autres pays, les jours fériés qui tombent sur des jours de congé peuvent par exemple y être récupérés sur des jours ouvrables.

Selon la Chambre de commerce, il faut permettre à chaque entreprise de s'organiser en fonction de ses spécificités et des tâches de ses salariés, en concertation avec ces derniers. «Une plus grande flexibilité permettra de répondre aux attentes des salariés en matière d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et de soutenir l'activité des entreprises».

