Extraire le trésor des profondeurs de la Lorraine

Fokus mise sur l'hydrogène pour sa transition énergétique. De l'hydrogène blanc. Le parti porté par sa tête de liste Frank Engel voit dans les gisements qui dorment sous le sol lorrain une chance de faire de l'hydrogène une source d'énergie alternative.

Pour Frank Engel et ses camarades, la condition préalable est que les politiques en ont la volonté - et qu'ils abandonnent le «tout électrique» tel que le pratiquerait déi gréng. Selon Frank Engel, cela est d'autant plus nécessaire que le soleil et le vent ne conduisent pas à un approvisionnement en électricité stable.

Il en va autrement avec l'hydrogène blanc. Le gisement de Saint-Avold, situé à une profondeur de 3.000 mètres, a un potentiel de 50 millions de tonnes par an et est en outre renouvelable. Cela permettrait de dépasser de 2,5 fois la consommation estimée pour l'ensemble de l'UE d'ici 2030.

Frank Engel considère que l'hydrogène peut désormais être utilisé pour produire de l'électricité. Jusqu'à présent, il faut de l'électricité pour produire de l'hydrogène vert.

Une production qui est en outre freinée par les principes d'efficacité, fait remarquer le leader de Fokus. L'hydrogène vert reste donc une ressource rare et n'est que partiellement utilisable au quotidien. Contrairement à l'hydrogène blanc présent dans la nature, Frank Engel l'imagine notamment comme source d'énergie dans l'industrie et le transport lourd - par voie maritime, terrestre et aérienne.

En ce qui concerne l'exploitation, Frank Engel considère que le grand défi, outre la conviction politique, est l'effort financier ; c'est l'une des raisons pour lesquelles un champ de la taille de la Suisse n'a pas été exploité au Mali jusqu'à présent. Les risques d'un échec technologique ou de dommages collatéraux écologiques ne peuvent pas être évalués actuellement, car l'hydrogène blanc n'a encore jamais été exploité.

Chez Fokus, on voit plusieurs opportunités pour le Luxembourg. Ainsi, les entreprises luxembourgeoises seraient intéressées par cette alternative énergétique, les gisements en Lorraine pourraient aider au développement de la Grande Région et au Mali, au-delà de l'aide à la coopération, une autre collaboration s'offre à nous.

L'objectif de Fokus pour les législatives

Dans la perspective des élections législatives, la politique énergétique constitue l'un des thèmes importants, à côté de la famille et de l'éducation, de la question de la croissance et des finances publiques. Le président de Fokus, Marc Ruppert, considère qu'il faut ainsi animer le discours et se démarquer du discours vide ou destructeur et populiste des concurrents.

Lors du congrès du 22 juillet, la première pierre sera posée pour le 8 octobre ; l'objectif, selon Marc Ruppert, est de «faire entrer Frank Engel et Fokus dans la Chambre».

Cet article a été initialement publié sur le site du Luxemburger Wort.



Adaptation: Thomas Berthol