Face à la demande croissante, IKEA Arlon s'agrandit

Sur le parking de l'IKEA d'Arlon, situé à deux pas de la frontière luxembourgeoise, on constate presque autant de plaques jaunes que de plaques rouge et blanc. Il faut dire que la clientèle luxembourgeoise représente 60% de la fréquentation du magasin d'ameublement. «Dont une majorité de clients en provenance de Luxembourg-Ville ou de Esch», confirme Christopher Burman, market manager du magasin arlonais.

La fréquentation de l'IKEA arlonais ne semble pas désemplir grâce notamment à la clientèle luxembourgeoise. © PHOTO: Luc Deflorenne

Si l'IKEA d'Arlon ne cesse de voir sa croissance grandir au fil des années, les habitudes des consommateurs, elles, ont eu tendance à changer, pandémie oblige. C'est bien simple: durant l’année fiscale 2022, près de 12% des commandes IKEA Arlon ont été réalisées en ligne. «Et les chiffres actuels pour 2023 démontrent que cette tendance ne fait qu’augmenter», ajoute également l'enseigne.

Néanmoins, et comme le market manager l'indique, l'espace a commencé à se faire rare. «On manquait d'efficacité et de durabilité. On s'est donc demandé ce que nous pouvions faire et deux options se sont offertes à nous. La première était de réduire l'espace dans le magasin pour aménager davantage d'espace de stockage pour les commandes en ligne. Néanmoins, cela aurait influé sur la disponibilité des produits. La seconde option, celle que nous avons privilégiée, était de penser plus grand et sur le long terme avec la création d'une extension, un grand entrepôt attaché au magasin permettant de contenter la demande grandissante», explique-t-il.

Les commandes en ligne explosent

En effet, alors que les commandes en ligne se comptaient en milliers il y a encore quelques années, durant et après la pandémie, cette même donnée est aujourd'hui grimpée à plusieurs dizaines de milliers, 32.000 commandes online annuelles en moyenne. Cette explosion n'a toutefois guère d'influence sur la fréquentation du magasin en lui-même. Si celui-ci a enregistré 934.000 visiteurs en 2022, il en avait déjà accueilli 793.000 à la fin du mois de juin 2023.

Cette nouvelle extension est une étape clé dans notre engagement envers nos clients, notre équipe et la région luxembourgeoise IKEA Arlon

Les travaux ont ainsi débuté en octobre 2022 et se sont terminés il y a peu. Le site est complètement opérationnel depuis deux semaines. «L'agrandissement et l’amélioration de l’espace Click & Collect (un service proposé à 4,99€, NDLR) permet d'offrir un environnement plus confortable et fonctionnel pour le retrait des commandes par les clients», note IKEA Arlon. Par ailleurs, et c'est une première belge: un espace spécialement dédié aux retraits des commandes en ligne a été aménagé. «La configuration de la nouvelle extension comprend également une zone de parking spécialement dédiée à un chargement plus aisé des achats dans les véhicules des clients».

Inauguration de l’extension du magasin IKEA Arlon

Rappelons qu'il s’agit de la deuxième extension du magasin, qui avait déjà été agrandi en 2015. En ce qui concerne ce nouvel investissement pour l'entrepôt, on parle de plus de 5 millions d’euros de budget. «Cette nouvelle extension est une étape clé dans notre engagement envers nos clients, notre équipe et la région luxembourgeoise. Nous sommes fiers de pouvoir offrir une expérience améliorée, tout en créant un cadre de travail ergonomique à nos collaborateurs», ajoute Christopher Burman.

Une manière de faire entrer le site arlonais, situé juste à côté du zoning de Grass, dans une autre dimension. D'ailleurs, en matière de durabilité, l'enseigne s'est engagée à livrer 100% de ses livraisons à domicile sans émissions d'ici à 2025. Une volonté qui se prolonge jusqu'à l'offre de restauration, en témoigne ce nouvel hot-dog végétarien vendu à 75 centimes et composé d'une saucisse végétale à base de protéines de riz, d’épices, de patate douce, d'algues et d'oignons frits.