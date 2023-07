Faire le bonheur du centre

Share this with email

Le discours de la star du congrès national du Parti démocrate (DP), Xavier Bettel, s'est fait attendre. Il suffisait de jeter un œil aux gradins pleins à craquer du centre culturel de Roodt/Syr, qui compte 450 sièges, pour comprendre à quel point le Premier ministre est devenu la locomotive de son parti.

Des membres expérimentés du DP, comme Charel Goerens, Anne Brasseur ou Colette Flesch, ont fait le déplacement pour ce rendez-vous annuel, tout comme les nouveaux venus. Tous étaient curieux de voir «leur» candidat de près, et ses interventions ont été applaudies avec enthousiasme. Xavier Bettel avait été officiellement désigné comme tête de liste nationale la veille au soir par le comité national, et le comité directeur du parti. Il a remercié et affirmé qu'il était plein d'énergie et impatient de se lancer dans la campagne électorale des élections législatives, qui doivent se tenir le 8 octobre prochain.

Le président du parti DP et ministre des Classes moyennes, Lex Delles. © PHOTO: Ines Kurschat

Le congrès, rythmé de vidéos, d'un son électro pétillant et d'effets de lumières bleues, s'est toutefois ouvert sur la partie statutaire. Après la présentation du nouveau comité directeur, ce fut au tour des finances. Elles sont saines, grâce aux subventions prévues par la loi sur le financement des partis et à l'augmentation des recettes provenant des cotisations des membres.

Vent arrière grâce aux élections communales

La campagne pour les élections communales a coûté environ 600.000 euros -il reste donc de l'argent pour l'étape décisive de cette année : les élections législatives. Officiellement, la campagne électorale débutera en septembre, mais Xavier Bettel, l'homme à tout faire, l'a déjà lancée.

Le Premier ministre a appris de Jean-Claude Juncker et tente de s'approprier sa formule gagnante: être omniprésent, dans les communes. Une bonne dose de malice, avec des petites piques pour l'adversaire politique. Elles piquent, mais ne font jamais vraiment mal. Le Politmonitor lui donne raison: Xavier Bettel y occupe toujours la première place lorsqu'il s'agit de savoir qui sera le prochain Premier ministre.

À Roodt-sur-Syr, c'est les jeunes qui ont tenu le discours le plus combatif devant la base du parti. La crise du logement figure en tête de la liste de leurs priorités. Le JDL veut plus de logements dans et par les pouvoirs publics. «Les Luxembourgeois sont responsables de la misère des Luxembourgeois», a déclaré le président des jeunes libéraux, Michael Agostino en citant justement Juncker. Pendant un bref instant, il a semblé que les propriétaires fonciers du pays étaient -verbalement- pris à partie.

L'équipe ministérielle DP de gauche à droite: Max Hahn, Marc Hansen, Claude Meisch, Yuriko Backes, Xavier Bettel, Lex Delles. © PHOTO: Ines Kurschat

L'État social pour activer

Mais le DP est et reste le DP: l'«investissement dans la construction de logements publics» est le premier chapitre du programme électoral court présenté par le pari. De très importants fonds publics doivent permettre de résoudre la crise de la construction. Toutefois, promettre à chacun un logement en propriété, comme l'a fait le ministre des Classes moyennes et président du parti Lex Delles dans son discours, ne sonne bien que tant que l'on ne réfléchit pas à la consommation de surface, aux prix (des terrains) à bâtir et à la dette publique. Le clin d'œil rhétorique de Xavier Bettel en direction de la ministre des Finances, la deuxième candidate au centre, Yuriko Backes, n'y changera rien.

Les gens ne sont pas le problème, ils sont la solution. Xavier Bettel Premier ministre et tête de liste du DP

Depuis qu'ils sont au pouvoir, les libéraux prouvent systématiquement qu'un Etat dépensier et une logique de marché libérale ne sont pas contradictoires. Rares sont les gouvernements qui ont mis autant d'argent dans la balance pour gratifier la population d'un bouquet d'aides en nature: des livres scolaires gratuits et des déjeuners à la cantine scolaire gratuits aux cours de musique gratuits en passant par la garde d'enfants gratuite.

Pendant la pandémie de covid-19, des milliards de subventions sont venus en aide à l'économie. «Dans ce contexte difficile, l'objectif de notre politique était de maintenir le pouvoir d'achat des gens, mais sans étouffer l'économie», explique Lex Delles.

Le DP fait penser au CSV d'antan, avec de nombreuses promesses électorales destinées en premier lieu à faire le bonheur du centre. Il s'agit par exemple de la promesse d'assouplir davantage le congé parental, de fixer un droit au travail à temps partiel pour les parents d'enfants de moins de 13 ans et de faire passer le congé paternel de dix à quinze jours. Le DP promet en outre d'adapter le barème fiscal à l'indice et d'introduire une seule tranche d'imposition pour tous, «qui tienne particulièrement compte des enfants».

Début en bleu du congrès national du DP à Roodt-sur Syr. © PHOTO: Ines Kurschat

À propos de l'index: l'engagement en faveur du dialogue social et de la tripartite, présenté avec pathos par Xavier Bettel, sonne presque intouchable. Le DP, semble-t-il, ne veut heurter personne: ni les syndicats, ni les fonctionnaires, ni même les amis de la nature et de l'environnement. Dans son discours, Xavier Bettel s'est à nouveau insurgé contre les dangers de l'énergie nucléaire et a misé à la place sur le photovoltaïque comme source d'énergie renouvelable alternative «Les gens ne sont pas le problème, ils sont la solution», a-t-il crié. Le DP vend sa politique comme étant pragmatique, orientée vers les solutions et responsable.

L'objectif de notre politique était de préserver le pouvoir d'achat des gens dans ce contexte difficile, sans pour autant étouffer l'économie. Lex Delles Ministre des classes moyennes et président du parti

Mais surtout, les libéraux sont passés maîtres dans l'art de la mise en scène: ils invitent à plusieurs congrès et points de presse successifs pour présenter d'abord les têtes de liste des districts, puis la liste complète des candidats le 15 juillet. Une version abrégée du programme électoral peut être facilement consultée via un QR code, le programme complet n'étant pas disponible lors du congrès. Le programme du parti de la jeunesse, lui, l'était. Là montre la vraie volonté du DP, celle de rester en contact.

Les têtes de liste du parti ont été dévoilées Au centre, le Premier ministre, Xavier Bettel, et la ministre des Finances, Yuriko Backes, sont en tête de liste. Au sud, ce sont le ministre de l'Education, Claude Meisch, et le nouveau ministre de la Famille, Max Hahn. Au nord, le président de la Chambre, Fernand Etgen, et Marc Hansen, ministre de la Fonction publique, seront en lice. À l'Est, le duo de tête est composé du ministre des Classes moyennes, Lex Delle, ainsi que de la secrétaire générale du DP et députée, Carole Hartmann.

Adaptation: Laura Bannier