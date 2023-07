Fairtrade Luxembourg dresse un bilan intermédiaire positif

L'inflation, la crise énergétique et la pandémie n'ont pas eu raison de l'évolution positive du commerce équitable avec les producteurs des pays en développement et émergents. Ainsi, les produits des différents partenaires de l'ONG Fairtrade ont généré 39 millions d'euros l'année dernière. Par rapport à l'année précédente, les ventes ont ainsi augmenté de 14%. C'est ce qu'a annoncé Fairtrade lundi lors d'une conférence de presse.

Selon ce rapport, les consommateurs luxembourgeois dépensent en moyenne 60 euros par an pour des produits portant le label Fairtrade. «Malgré une situation économique incertaine et une situation inflationniste sans précédent depuis les années 1980, le commerce équitable fait de grands progrès», écrit l'organisation dans son communiqué de presse. «En fait, cet engagement équitable est aujourd'hui plus nécessaire que jamais, car les différentes crises successives ont durement touché les producteurs et les travailleurs d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et des Caraïbes, qui souffrent de plus en plus de l'explosion des coûts du carburant, du transport et des engrais.» À cela s'ajoutent les conséquences du changement climatique, qui engendre davantage d'insécurité et met encore plus en péril les moyens de subsistance des producteurs.

L'offre augmente au Luxembourg

Entre-temps, 181 marques avec des références Fairtrade sont présentes sur le marché luxembourgeois, dont 25 marques luxembourgeoises. Ces acteurs luxembourgeois proposent au total 406 produits certifiés Fairtrade, avec 75 nouvelles références introduites en 2022, selon le bilan positif de l'ONG. Fin 2022, le marché du commerce équitable au Luxembourg comptait un total de 4.615 produits certifiés Fairtrade enregistrés sur le marché.

Malgré la situation économique incertaine et la situation inflationniste, le commerce équitable fait de grands progrès. Fairtrade Luxembourg

Le commerce équitable de cacao, en particulier, a connu une évolution positive en 2022. 641 tonnes de cacao ont été utilisées pour la fabrication de produits à base de chocolat, soit une augmentation de 137%, écrit Fairtrade. La coopérative agricole luxembourgeoise Luxlait, par exemple, a entre-temps entièrement remplacé son assortiment de lait chocolaté par du cacao Fairtrade. Le café a également connu une nette augmentation de 11% par rapport à l'année précédente. Selon l'ONG, 510 tonnes de café ont été vendues en 2022. Entre-temps, une banane sur trois consommée au Luxembourg provient en outre d'une coopérative certifiée Fairtrade.

En revanche, la part du sucre issu du commerce équitable est en recul, avec une baisse de 9%. Ce recul est notamment dû à l'arrêt d'une série de confitures équitables par un distributeur, écrit l'ONG.

La bonne évolution se répercute également chez les producteurs sur place. Selon les derniers chiffres du Monitoring Report 2022 de la fédération Fairtrade International, la prime Fairtrade versée aux producteurs s'élève aujourd'hui à plus de 217 millions d'euros. «Aujourd'hui, plus de 1,9 million de producteurs et de travailleurs, regroupés dans 1.910 organisations de producteurs certifiées Fairtrade dans plus de 70 pays, bénéficient de ce soutien complémentaire au prix minimum Fairtrade», précise le communiqué de presse.

Cet article a initialement été publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Simon Martin