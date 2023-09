Fait-on vraiment face à une hausse des cambriolages au Luxembourg?

Share this with email

Bulletin de police après bulletin de police, ils semblent se succéder sans ne jamais s'arrêter. Les cambriolages, ou tentatives d'effraction, sont parfois recensés par dizaines par les policiers, qui n'ont de cesse de rappeler les bons gestes pour s'en prémunir. Appartements, maisons, caves, garages et même chantiers, aucun endroit n'a l'air de résister aux malfrats.

Durant les mois de juillet et août, la police a enregistré environ 200 cambriolages dans des «maisons habitées». Une statistique qui englobe les maisons et appartements, mais également les caves et garages. Et ce, même si l'auteur des faits ne s'est pas introduit dans d'autres pièces de l'habitation.

«Suivant nos chiffres des mois de juillet et août, nous ne pouvons pour l’instant pas parler d’une recrudescence des cambriolages», fait savoir la police grand-ducale à la lumière de ces statistiques. Ces dernières se situent au même niveau qu'en 2022, année durant laquelle 1.565 cambriolages accomplis dans des maisons habitées avaient été recensés, soit une hausse de 418 faits par rapport à 2021. À noter que les tentatives de cambriolages étaient également en hausse, passant de 1.112 en 2021 à 1.393 en 2022, faisant de cette dernière une année record.

Les caves et les garages ciblés

Ainsi, si la police affirme qu'aucune hausse n'est à signaler du côté des effractions cet été, le nombre de cambriolages dans les caves et garage est en revanche en augmentation. «Durant cet été, ces cambriolages dans les caves et garages, surtout de résidences, font presque 50% de l’ensemble des cambriolages, souligne la police luxembourgeoise.

Une tendance qui ne se remarque pas uniquement sur l'été 2023, mais qui est en réalité observée depuis plusieurs années par les agents, qui ont déjà mis en garde contre ce phénomène à de nombreuses reprises. «Il s’agit ici d’un phénomène qui se situe notamment dans le domaine de la criminalité d’acquisition», indique la police. C'est-à-dire des actes commis dans le but d'obtenir un gain monétaire.

Afin de diminuer le risque de devenir victime d'un tel cambriolage, les policiers recommandent aux résidents d'appliquer plusieurs gestes simples. Il est notamment conseillé de toujours verrouiller l'accès aux caves et garages privés, et de n'y entreposer aucun objet de grande valeur. Les propriétaires de vélos sont invités à les sécuriser, même à l'intérieur de la pièce, grâce à un système antivol. Mieux vaut également éviter de laisser la porte du garage ouverte pendant plus longtemps que nécessaire, et attendre qu'elle soit complètement fermée avant de partir.