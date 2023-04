Fini les distributeurs de Coca-Cola dans les lycées

Au Luxembourg

La marque de soda américaine a annoncé qu'elle allait retirer tous ses distributeurs des écoles secondaires d'ici la fin de l'année.

La marque américaine ne proposait déjà plus de distributeurs dans les écoles primaires depuis un certain temps. © PHOTO: Shutterstock

Des distributeurs Cocal-Cola de sodas et de snacks, c'est une image qu'on ne verra bientôt plus dans les lycées du pays. La marque américaine a en effet annoncé qu'elle enlèverait ses distributeurs «d'ici la fin de l'année».

La direction belge de la célèbre marque invoque une «décision commerciale» pour justifier l'enlèvement des appareils des écoles secondaires en belgique et au Luxembourg. «Nous n'étions plus présents dans les écoles primaires depuis un certain temps déjà, et dans les écoles secondaires, nous ne proposions jusqu’à présent que de l’eau et des boissons sans sucre», se justifie la marque dans un communiqué.

Au Luxembourg, les distributeurs Coca-Cola sont encore présents dans 15 établissements scolaires. La marque précise encore que cette décision n'empêche pas les lycées de proposer eux-mêmes des produits de la marque dans leur propre établissement.

Ce retrait des distributeurs des écoles secondaires vient renforcer les campagnes déjà lancées par le gouvernement, dans le but d'inciter les jeunes à manger plus sainement et à éviter la consommation excessive de boissons sucrées.

