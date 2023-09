Fokus veut bouleverser les institutions

Share this with email

Les nouveaux partis ont l'avantage de ne pas devoir être jugés à l'aune de ce qu'ils ont pu dire. Fokus exploite cet avantage dans son programme électoral, même si deux de ses cofondateurs ont un passé politique: Marc Ruppert, président du parti, a été secrétaire général du PD, Frank Engel, candidat de tête, a été chef de parti du CSV.

Le titre du programme électoral de 38 pages, «Den Ennerscheed wielen. Courage fir Lëtzebuerg (Ndlr : Choisissez la différence. Courage pour le Luxembourg.» laisse entendre que le mouvement fondé début 2022 et qui, selon ses pères, «s'engage à respecter les valeurs citoyennes», s'engage dans de nouvelles voies sur le plan programmatique. Notamment en ce qui concerne le chapitre «État et démocratie».

Un objectif clair : le président Marc Ruppert (à droite) et le candidat Frank Engel veulent se concentrer sur la Chambre. © PHOTO: Claude Piscitelli

Premier ministre élu directement, 15 ministres au maximum

Lors des élections législatives, les Luxembourgeois vivant à l'étranger doivent pouvoir exercer leur droit d'éligibilité et occuper deux à trois mandats à la Chambre; les étrangers de l'UE vivant et travaillant au Luxembourg doivent se voir accorder le droit de vote. Fokus plaide également pour le droit de vote à partir de 16 ans, et reprend ainsi deux points qui avaient été rejetés à une large majorité lors du référendum de 2015. Le Premier ministre doit être élu directement et composer ensuite un gouvernement qui sera approuvé par les députés. Il est prévu d'inscrire dans la Constitution qu'un gouvernement ne doit pas compter plus de 15 ministres.

Tout sur le neuf Fokus, numéro 9 de la liste, a lancé sa campagne électorale le 9 septembre à 9h09 au Dreiländereck à Schengen. Et fixe neuf priorités dans son programme électoral: L'éducation (entre autres une école publique intégratrice), le logement (entre autres une offensive de construction emphytéotique), la croissance (dans et avec la Grande Région), la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale (par un congé parental rémunéré), la sécurité (avec des policiers parfaitement équipés et formés), les institutions (entre autres l'élection directe du Premier ministre et du bourgmestre), la justice fiscale (entre autres la suppression de la classe d'imposition 1A pour les parents isolés et les veuves/veufs), les finances (entre autres une attribution équitable des crédits entre les fonctionnaires et les employés du privé), les affaires sociales (entre autres le soutien financier pour les soins à domicile).

En ce qui concerne le processus législatif, le Conseil d'État devrait à l'avenir évaluer les projets de loi avant qu'ils ne soient déposés au Parlement, les séances parlementaires devraient être publiques et le Syvicol devrait avoir le statut de chambre professionnelle des bourgmestres. Parallèlement, les doubles mandats doivent être supprimés, le bourgmestre doit devenir un emploi à temps plein et le nombre de communes doit être «drastiquement» réduit.

La numérisation est le fil rouge de ce programme.

La numérisation est le fil conducteur du programme Fokus, notamment au niveau de l'État, où les processus numériques doivent être accélérés et où la possibilité d'élections numériques doit être envisagée. Au niveau de l'administration, les processus de travail doivent en outre être optimisés par une mise en réseau renforcée. Les autorités doivent également établir un «catalogue de leurs services et compétences».

Le parti joue la carte Frank Engel «Nous parviendrons à entrer dans la Chambre le 8 octobre», affirme Frank Engel lors du lancement de la campagne électorale. Pour y parvenir, Fokus, dont les sondages n'incitent guère à l'optimisme, mise désormais tout sur la carte de son candidat phare. «Voter Fokus, c'est voter Frank Engel», souligne le chef du parti Marc Ruppert, qui déclare que le 8 octobre sera l'élection du destin pour Fokus et Engel.

Dans une large mesure, le programme Fokus est marqué par ll'expérience politique de ses deux leaders; plus d'un point passerait également dans un programme CSV ou DP. Par exemple, en matière de garde d'enfants, le congé parental - 80% du temps de travail - «avec compensation salariale et réduction simultanée du droit à des services de garde gratuits». Seuls ceux «qui ont réellement besoin de ce soutien matériel» doivent encore profiter de l'offre actuellement gratuite. L'argent économisé doit contribuer à financer le congé parental.

Parmi les aspects spécifiques à Fokus, on trouve le fait que le parti s'attaque à l'index et vise une orientation sociale, que l'intelligence artificielle dans le domaine commercial doit être taxée «sous une forme à déterminer», que le/la ministre de la Justice fait une déclaration annuelle au Parlement sur les priorités du gouvernement en matière de droit pénal, que la neutralité climatique est déclarée objectif d'État et que le Luxembourg se dote d'un hôpital universitaire.

Après la création du parti l'année dernière, Fokus a réussi à présenter des listes complètes dans les quatre circonscriptions électorales. © PHOTO: Claude Piscitelli

Dans le domaine de l'éducation, des plans sur dix ans doivent assurer la continuité au-delà d'une législature. Outre l'alphabétisation en allemand et en français, le luxembourgeois doit également être «examiné et analysé». À partir du cycle 3, l'évaluation sera à nouveau basée sur des points et une attention particulière sera accordée au «comportement» avec des valeurs telles que la discipline, l'assiduité, la ponctualité et le respect. Un service civique de neuf mois doit être introduit.

Vivre ailleurs, travailler au Luxembourg

L'«e-résidence» est un mot magique de la politique économique Fokus. La numérisation doit permettre aux personnes de travailler au Luxembourg même si elles vivent ailleurs. Parallèlement, Fokus veut créer des points de contact dans le monde entier pour les citoyens qui souhaitent travailler au Luxembourg. Le jeune parti accorde également de l'importance à l'approche grand-régionale de la politique économique: des zones d'activités communes doivent être exploitées avec les voisins, avec des modèles fiscaux et de sécurité sociale adaptés. Cela devrait créer plus de dynamisme dans la Grande Région et moins de pression au Luxembourg.

Cet article est paru initialement sur Luxembourg Wort.

Adaptation: Charles Michel