Fokus veut entrer à la Chambre

Le secrétaire général Gary Kneip qualifie les élections communales de «bel exercice pour apprendre». Le 11 juin, le jeune parti a présenté des listes dans trois communes. L'accent est désormais mis sur les élections à la Chambre, qui ont fait l'objet d'un congrès du parti ce samedi. Même si le scrutin local a été modeste, le parti autour du président Marc Ruppert et de la tête de liste Frank Engel se montre confiant en vue du 8 octobre.

Si l'on veut du changement, il faut voter pour d'autres personnes. Frank Engel Tête de liste

«Si l'on veut du changement, il faut voter pour d'autres personnes. Des gens passionnés qui proposent un programme honnête et courageux», c'est ainsi que Frank Engel définit la raison d'être de son parti dans le paysage politique. Sur ce programme, les personnes présentes - Fokus compte 250 membres et sympathisants selon Ruppert - apportent à l'unanimité une série d'amendements, dont une motion qui lance une proposition de loi visant à séparer le mandat de député de la fonction de bourgmestre.

Pour Frank Engel, en grande forme rhétorique, il faut donc en finir avec le «cumul lamentable» - d'autant plus que les «députés-bourgmestres» n'ont jamais réussi à relever les défis locaux par des avancées législatives appropriées, par exemple en matière de logement. Fokus propose dans le logement une «offensive emphytéotique» de 25.000 logements, le cas échéant par extension de périmètre, et une taxe «égale au double de la plus-value statistique des dix dernières années» en cas d'acquisition de terrains à bâtir à des fins purement spéculatives.

Transformer en profondeur le système électoral

Au-delà de la suppression des doubles mandats, Fokus veut transformer en profondeur le système électoral, avec l'élection directe du bourgmestre et du Premier ministre, quatre députés qui seront des Luxembourgeois expatriés et la participation à moyen terme des étrangers de l'UE aux élections législatives - malgré le référendum de 2015, une discussion respectueuse sur ce sujet doit être possible, estime la tête de liste.

De nombreux candidats Frank Engel est désigné comme tête de liste nationale depuis mai 2022. Autour de lui, onze autres candidats le rejoignent dans les quatre districts : Anne Winter et Jeff Steichen (Nord), Sandra Bilic Klaty et Jacques Linster (Est), Anne Lecuit, Mady Lietz, Gary Kneip et Luc Majerus (Sud), Micky Maller, Cédric Bellwald et Marc Ruppert (Centre). Les 48 candidats restants seront présentés d'ici le dépôt des listes le 9 août ; parmi eux, Bim Diederich, ex-bourgmestre de Colmar-Berg et ancien député LSAP.

Il réclame également du respect dans ses relations avec la concurrence politique ; le greenwashing le dégoûte parfois. Engel envoie néanmoins des critiques à l'adresse de son ancienne patrie politique ; le candidat CSV Luc Frieden «s'égare» avec sa proposition «moins d'impôts pour tous». Ce n'est pas durable, critique Engel à l'égard de l'ancien ministre des Finances, et il fait remarquer que cela va de pair avec une croissance d'environ 75.000 habitants par législature. A cela, Fokus oppose «La croissance ne résout pas les problèmes. Le courage de changer, si» comme slogan de campagne.

Cela n'existe que chez Fokus. Frank Engel Tête de liste

Le parti voit un besoin de changement dans l'éducation et l'encadrement avec un non à la prolongation de la scolarité obligatoire jusqu'à 18 ans, l'introduction d'un service civique de neuf mois et d'un congé parental de 80% avec une compensation salariale complète, ainsi que des plans sur dix ans dans lesquels les lignes directrices de l'école sont définies à plus long terme.

«Nous proposons des solutions viables», résume le président Marc Ruppert à propos de la démarche de son parti. En matière de politique fiscale, il s'agit notamment de la suppression de la classe d'imposition 1A et de l'exonération fiscale du salaire minimum ; «une vente immobilière rendue nécessaire par un héritage sera également exonérée d'impôts».

Parmi les points clés du programme figurent également un indice social, l'aide financière pour les soins à domicile des personnes dépendantes, l'égalité de traitement des emprunteurs et, de manière générale, le renforcement des Chambres. La politique ne doit plus être menée par des intérêts particuliers, notamment par la CGFP, affirme Frank Engel en visant le syndicat de la fonction publique.

Cet article a initialement été publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Simon Martin