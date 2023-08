François Bausch: «Il y a très peu de zones d'apaisement bien aménagées au Luxembourg»

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Concilier trafic motorisé et déplacement des riverains, tel est l’objectif du ministère de la Mobilité et des Travaux public, à l’heure où la population du Luxembourg augmente de plus en plus chaque année, tout comme le nombre de frontaliers venant pour y travailler.

Lire aussi :

Le tram reliera bien Esch-sur-Alzette à Luxembourg à l’horizon 2030

Aussi, tout part d’un constat simple, puisqu’à l’heure actuelle, les vitesses pratiquées dans certaines zones dites apaisées «excèdent encore la vitesse réglementaire et que les attentes de la société, de même que les meilleures pratiques internationales et nationales dans ce domaine ont évolué».

Raison pour laquelle la première génération de projets de ce genre, «en grande partie basée sur les lignes directrices "Apaisement du trafic à l’intérieur des agglomérations" établies par la Commission de circulation de l’État en 2013» et mise en place par quasiment l’ensemble des communes du pays va être révisée.

Par exemple, s’il n’était au départ pas encore question d’apaiser la circulation sur la voirie étatique, les dernières lignes présentées les intègrent, puisque «le trafic d'une route nationale ou d'un chemin repris peut représenter une coupure dans le réseau piéton et cyclable d'une localité».

Après 200 mètres sans obstacle c’est humain d’avoir tendance à recommencer à rouler plus vite, en passant par exemple de 30 à 50km/h… François Bausch ministre de la Mobilité

En 2022, l'Administration des ponts et chaussées avait d’ailleurs publié pour la première fois des règles relatives à l'apaisement du trafic sur la voirie étatique, tandis que le Plan national de mobilité 2035 a introduit dans le même temps la notion de classification fonctionnelle du réseau routier.

Ainsi, il est à présent nécessaire «de déterminer pour chaque rue le rôle qu'elle joue pour le trafic motorisé individuel, les transports en commun, le réseau cyclable et les déplacements piétons». Tout cela pour une raison très simple qu’a édictée le ministre François Bausch lors de sa présentation devant la presse : «Moins une rue a vocation à absorber un flux important de trafic motorisé, plus elle peut être apaisée et ce, même s’il s’agit d’une route étatique».

Lire aussi :

Le nombre de morts sur les routes luxembourgeoises fait un bond

Le ministre de la Mobilité va même plus loin en assurant par ailleurs que les statistiques internationales démontrent que «lorsqu’on installe correctement une zone d’apaisement, cela limite énormément le nombre d’accidents».

«Ce qui est clair aussi et on peut le constater sur des zones déjà établies, c’est que malheureusement jusqu’à présent, il y a très peu de zones d’apaisement bien installées au Luxembourg. La plupart le sont sur les anciens principes, ce qui dénote peut-être une bonne volonté de faire mais le constat est là. Quand c'est bien mis en place, le temps de freinage d’un véhicule se réduit énormément lorsque l’on respecte les 30km/h de limitation. Ainsi, les conducteurs ont le temps de réagir en cas de problème, par exemple en cas de passage inopiné d’enfants.»

Quant à la définition d’une zone mal installée, «c’est lorsque l’on aménage une zone 30, avec un feu rouge mais que du reste, la route est large, droite et sans obstacle pour les conducteurs. Après 200 mètres, c’est humain d’avoir tendance à recommencer à rouler plus vite, en passant par exemple de 30 à 50km/h…»

Bientôt des limitations à 20km/h en centre-ville

C’est donc sur la base de l’ensemble de ces observations et problématiques que le ministère de la Mobilité et des Travaux publics et le ministère de l’Intérieur se sont affairés à établir un triptyque reposant sur la cohérence entre la mobilité, l’urbanisme et le paysage. Le tout sera structuré sous forme de 15 fiches regroupant l’ensemble des recommandations faites en matière de réaménagement urbanistique mises à disposition des communes et de leurs bureaux-conseils.

A terme, l’espace public du futur dans les agglomérations devra reposer sur un équilibre entre vie communautaire et circulation automobile, piétonne et cycliste et il ne sera pas rare de devoir rouler à 20km/h et non à 30 dans un centre-ville si la commune l’estime nécessaire.

1 / 2 Les routes de demain seront pensées pour assurer la sécurité de chacun au sein des localités. © PHOTO: MMTP

2 / 2 Les routes de demain seront pensées pour assurer la sécurité de chacun au sein des localités. © PHOTO: MMTP





De même, les passages piétons tels qu’on les connait communément avec un marquage au sol devraient tendre à disparaitre, remplacés par des trottoirs dits traversants. Le but étant d’améliorer le confort et la sécurité du piéton puisqu’avec ce type d’aménagement «coupant la route», un automobiliste aura tendance à ralentir de façon plus franche.

D’autres mesures pour réduire la vitesse devraient également se multiplier dans les localités, à l’image de chicane symétrique à îlot central qui devrait venir casser le concept de ligne droite parfaite sur des routes de villes ou de villages, de même que la pose de bacs à fleurs disposés de façon à donner un effet quelque peu sinueux.

1 / 5 © PHOTO: MMTP

2 / 5 © PHOTO: MMTP

3 / 5 © PHOTO: MMTP

4 / 5 © PHOTO: MMTP

5 / 5 © PHOTO: MMTP











Enfin, différents types de ralentisseurs comme ceux de type sinusoïdale devraient faire leur apparition, tout comme des rétrécissements latéraux, que ce soit pour une meilleure sécurité des cyclistes ou encore pour contraindre les véhicules à des passages alternés.