Frank Engel : «Pas pro ou anti-police»

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

C'est maintenant au tour du parti Fokus de Frank Engel de s'impliquer dans le débat sur la sécurité dans la capitale. Il ne peut pas s'agir de mener «un débat pro ou anti-police», a souligné le leader du parti lors d'une conférence de presse mardi dans le quartier de la gare.

Lire aussi :

Ces éléments qui accablent le commissariat de la gare

Le chef de file de Fokus a plaidé pour une enquête indépendante et conforme à l'État de droit sur les «graves incidents» survenus au commissariat de police de la Gare. Quatre policiers ont été placés en garde à vue et l'un d'entre eux a été suspendu suite à des accusations de violences policières graves présumées contre une personne placée en garde à vue. Par la suite, des fonctionnaires auraient tenté de dissimuler les faits. L'Inspection générale de la police (IGP) enquête.

(Tania Bofferding) n'est actuellement plus responsable que de sa propre présence dans les médias sociaux Frank Engel Chef du parti Fokus

La police, «si elle est manifestement dépassée par son travail, devrait pouvoir être critiquée, elle doit même l'être», a déclaré Frank Engel, qui a souligné que dans un Etat de droit, le ministre de la Police ne doit pas s'immiscer dans une enquête. De telles revendications s'étaient fait entendre sur les réseaux sociaux.

Au lieu de mener des discussions «problématiques pour l'Etat de droit», il s'agit de mettre en place la police, de mieux la former et de l'équiper «pour que les affaires et les scandales cessent enfin». Le ministre de la Police en charge de ce dossier en porte également la responsabilité. Même si Frank Engel préférerait qu'elle soit assumée par le ministère de l'Intérieur. La ministre de l'Intérieur (Ndlr: Tania Bofferding), s'est-il moqué, «n'est actuellement plus responsable que de sa propre présence sur les médias sociaux».

Des policiers plutôt que des agents de sécurité

Du point de vue organisationnel, le politicien situe clairement la responsabilité de la police au ministère de l'Intérieur. «Le ministre qui supervise l'administration du territoire doit logiquement avoir dans ses attributions la police sur le territoire», a déclaré Frank Engel.

Pour désamorcer la situation tendue autour de la gare centrale, son parti propose davantage de patrouilles pédestres et une présence physique de la police, et non des services de sécurité (que Fokus rejette en invoquant le monopole de l'Etat sur la violence). En outre, la section antidrogue de la police doit être mise en place de manière à «appréhender les organisateurs de la criminalité plutôt que les consommateurs».

Lire aussi :

Un groupe WhatsApp pour lutter contre les dealers dans le quartier de la gare

Les habitants du quartier de la capitale critiquent depuis des années les conditions intenables autour de la gare et ont récemment créé un groupe WhasApp contre la criminalité et le trafic de drogue afin de mieux se mettre en réseau. Les sans-abri, les injections à ciel ouvert et les problèmes d'hygiène ont une origine sociale, selon le parti Fokus, qui demande des points de contact ouverts de la police et des organismes sociaux, ainsi que des interventions sociales et médicales plus fréquentes pour le quartier.

Cet article est paru initialement sur wort.lu

Adaptation: Charles Michel