Frank-Walter Steinmeier : «Le Luxembourg est le coeur de l'Union européenne»

La visite du président allemand Frank-Walter Steinmeier au Grand-Duché est plus qu'une simple visite de courtoisie. Les deux pays mettent l'accent sur la protection de la démocratie.

Walter Steinmeier et son épouse ont été reçus en audience par le couple grand-ducal. © PHOTO: Anouk Antony

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Ce n'est pas une première pour le Luxembourg, mais c'en est une pour le président allemand : Frank-Walter Steinmeier en visite ce lundi et mardi pour la première fois au Grand-Duché en tant que chef d'État allemand. La dernière visite du plus haut représentant du pays voisin remonte à 2014. À l'époque, le Premier ministre s'appelait déjà Xavier Bettel, mais le président allemand était encore Joachim Gauck.

1 / 15 © PHOTO: Anouk Antony

2 / 15 © PHOTO: Anouk Antony

3 / 15 © PHOTO: Gerry Huberty

4 / 15 © PHOTO: Gerry Huberty

5 / 15 © PHOTO: Gerry Huberty

6 / 15 © PHOTO: Gerry Huberty

7 / 15 © PHOTO: Gerry Huberty

8 / 15 © PHOTO: Gerry Huberty

9 / 15 © PHOTO: Gerry Huberty

10 / 15 © PHOTO: Gerry Huberty

11 / 15 © PHOTO: Gerry Huberty

12 / 15 © PHOTO: Gerry Huberty

13 / 15 © PHOTO: Anouk Antony

14 / 15 © PHOTO: Anouk Antony

15 / 15 © PHOTO: Anouk Antony































L'occasion était la célébration des relations étroites et des racines démocratiques communes dans la révolution de 1848 - y compris une visite de l'exposition du même nom dans la capitale luxembourgeoise. En outre, Frank-Walter Steinmeier voulait s'informer à Esch-sur-Alzette sur les processus de transformation industrielle.

C'est toutefois l'hôte luxembourgeois qui a eu le premier mot. «Pour nous, l'Allemagne est bien plus qu'un grand voisin», a déclaré le Premier ministre Xavier Bettel lors de la conférence de presse commune de lundi. «C'est aussi un ami proche et un partenaire fiable.»

Lire aussi :50 ans après les JO de Munich, l'Allemagne s'excuse

Malgré tous ces liens, cela n'a cependant «pas toujours été facile» avec le voisin allemand. Ce que le Premier ministre entend par là, mais qu'il ne dit pas, ce sont les conditions strictes d'entrée en Allemagne pendant la pandémie du covid, qui rendaient impossible le passage de la frontière pour presque tous les Luxembourgeois.

Interrogé à ce sujet, Frank-Walter Steinmeier a justifié la décision de la République fédérale d'Allemagne par l'insécurité qui régnait alors. Il n'a pas admis avoir commis une erreur. Selon lui, il est plus important de se rappeler que l'on a réussi à «aplanir les difficultés qui se sont sans doute présentées» que de se demander s'il y a eu une erreur.

Mais tout n'a pas été mauvais. Du côté positif, Xavier Bettel a mentionné l'aide transfrontalière lors des inondations dans la vallée de l'Ahr en 2021, au cours desquelles des forces d'intervention luxembourgeoises ont également été déployées dans la zone inondée. En outre, les travailleurs frontaliers allemands pourront télétravailler non plus 19 jours, mais 34 jours à partir de 2024.

Lire aussi :34 jours de télétravail aussi pour les frontaliers allemands

En outre, une attention particulière a été accordée au développement du transport ferroviaire transfrontalier rapide. «Dans les bons moments, on a beaucoup d'amis, dans les mauvais moments, on reconnaît les bons», a résumé Xavier Bettel.

«Le cœur de l'Union européenne»

Le président fédéral a ensuite pris la parole. Frank-Walter Steinmeier a qualifié le Luxembourg de «partenaire fidèle et fiable» et a rendu hommage à l'engagement des pompiers luxembourgeois dans la vallée de l'Ahr en rencontrant personnellement les forces d'intervention au Centre national d'incendie et de secours. Lors de sa visite de l'exposition «1848 - Revolutioun zu Lëtzebuerg» aux Archives nationales luxembourgeoises, il a été question des racines démocratiques communes.

Frank-Walter Steinmeier a soulevé la question du caractère de l'exposition : «S'agit-il en fait de mémoire ou d'avertissement ?», a demandé le président allemand. «Je ne pense pas qu'il s'agisse des deux», a répondu Frank-Walter Steinmeier. Il s'agit plutôt d'une tâche pour toutes les générations. La démocratie ne va pas de soi et ne peut exister que si des personnes s'engagent pour elle. Et le Luxembourg est ici le «cœur de l'Union européenne», a loué le président fédéral.

Pour nous, l'Allemagne est bien plus qu'un grand voisin. C'est aussi un ami proche et un partenaire fiable. Xavier Bettel Premier ministre

Il y a neuf ans, le président allemand de l'époque, Joachim Gauck, avait mis en garde contre le danger des partis nationalistes dans le contexte des élections européennes. Aujourd'hui, même des pays autrefois connus pour leur libéralisme, comme la Suède, ont changé de politique - les partis nationalistes ont fortement gagné en influence dans toute l'Europe, y compris ceux dont le programme est opposé à l'UE.

Le président fédéral reste fédéraliste. «Nous devons réapprendre que l'équilibre et la conciliation dans les démocraties ne sont pas étrangers à leur nature», a déclaré Frank-Walter Steinmeier. La démocratie vit du fait que les minorités «soient prises en compte».

La tendance à penser en noir et blanc doit être remise en question, a-t-il ajouté. Frank-Walter Steinmeier n'a toutefois laissé planer aucun doute sur la valeur de la démocratie. Ainsi, le système de gouvernement démocratique est le seul système capable de se corriger lui-même après avoir constaté des erreurs. Les systèmes autoritaires n'en sont pas capables.

Lire aussi :Xavier Bettel «isolé» dans la politique migratoire de l'UE

Le Premier ministre Xavier Bettel a critiqué la récupération populiste de thèmes dans le seul but d'obtenir rapidement des voix. Il s'agit d'un «calcul à très court terme», a souligné Xavier Bettel. Cela fonctionnera peut-être demain, mais pas après-demain, a déclaré le Premier ministre. «La différence entre les populistes et nous, c'est que nous avons souvent des réponses très longues et compliquées à des questions très simples. Les populistes ont généralement des réponses très courtes à des questions très longues.»

Un calendrier serré

Comme il n'est pas rare lors de visites d'État de ce rang, Frank-Walter Steinmeier, qui voyageait avec son épouse Elke Büdenbender, a dû suivre un emploi du temps serré. Outre l'accueil par le grand-duc Henri et la grande-duchesse Maria Teresa avec les honneurs militaires, Frank-Walter Steinmeier a reçu au Palais grand-ducal des mains de sa Majesté la plus haute distinction de l'État luxembourgeois, l'Ordre du Lion d'Or de la Maison de Nassau.

D'autres étapes ont été le monument national "Solidarité luxembourgeoise" sur le Kanounenhiwwel, la Chambre ainsi que l'hôtel de ville avec inscription dans le Livre d'or de la ville.

En partie en parallèle, Elke Büdenbender a mené ses propres rendez-vous, comme par exemple à l'abbaye de Neumunster, pour discuter avec des femmes et des hommes qui s'engagent pour les droits des femmes. Le point culminant de la première journée a été le grand banquet au palais grand-ducal. Mardi, d'autres rendez-vous sont prévus pour le président allemand, notamment une visite de la maison natale de Robert Schuman et du Centre luxembourgeois de biomédecine à Esch-sur-Alzette.

Cet article a été initialement publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Thomas Berthol