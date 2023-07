Fred Keup: «Nous ne voulons rien avoir à faire avec l'extrémisme de droite»

Share this with email

L'ADR connaît des jours agités. Après la démission de membres de la section Nord il y a quelques semaines, suite à des désaccords sur le choix des candidats pour les listes de la Chambre, le parti subit un nouveau coup dur. L'entrepreneur de 36 ans et candidat ADR dans la circonscription Est, Alain Vossen, a retiré sa candidature et a démissionné du comité de circonscription Est, a annoncé le parti via un communiqué de presse lundi soir.

La raison en est, selon la lettre de l'ADR, «des posts Facebook qu'il a faits il y a huit ans et qui ont été sortis de leur contexte d'alors, en partie à l'aide de Photoshop». Alain Vossen ne se sent donc «plus en mesure de représenter les idées de l'ADR». Il regrette son «utilisation insouciante des médias sociaux» à l'époque et se distancie de ses propres posts.

Il y a quelques années, Alain Vossen a posé avec un t-shirt sur lequel les runes SS étaient clairement reconnaissables. © PHOTO: Capture d'écran Facebook, personne à droite rendue méconnaissable ultérieurement

Selon les informations du Luxemburger Wort, au moins l'un des posts est une photo sur laquelle on voit Alain Vossen avec une autre personne. Il porte un t-shirt avec des runes (écriture germanique) SS clairement visibles sur la manche. En outre, le candidat avait partagé plusieurs «mèmes» via son profil Facebook, dans lesquels des photos d'Hitler avaient servi de base à des déclarations minimisant l'Holocauste.

Les photos d'Hitler datent de 2015. En 2022 encore, on trouve une photo d'une casquette de baseball rouge avec le slogan de Donald Trump «Make America Great Again», «America» étant remplacé par le mot «Russia».

Nous n'avons jamais soupçonné qu'il y ait quelque chose de négatif derrière cette personne.

Interrogé par le Luxemburger Wort, Fred Keup a commenté la démission d'Alain Vossen. Le président du parti n'a pas pu expliquer ce que l'ADR voulait dire dans son communiqué de presse, notamment sur le fait que la photo d'Alain Vossen avait été «sortie de son contexte à l'aide de Photoshop». C'est au comité de circonscription Est de répondre à cette question. Une demande du Luxemburger Wort adressée à l'ADR-Est est toutefois restée sans réponse jusqu'à présent.

La direction du parti ne serait au courant des posts d'Alain Vossen que depuis ce week-end. «Ils nous ont été envoyés par des personnes via Facebook et Messenger. Nous avons tout regardé pour comprendre le contexte», explique Fred Keup. Avant cela, le parti ne veut rien savoir. Alain Vossen est «un entrepreneur, marié et père de famille, nous n'avons jamais soupçonné qu'il y ait quelque chose de négatif derrière cette personne».

Le parti «examinerait certaines choses», mais il n'y aurait pas d'examen précis pour les candidats afin de s'assurer qu'ils sont compatibles avec les valeurs du parti. «Il y a des gens qui ont posté des dizaines de milliers de choses. Est-ce qu'il est possible de vérifier tout ce qu'ils ont posté sur une période de dix ans? Ce n'est pas facile», explique Fred Keup.

Il faut noter que les derniers posts à caractère d'extrême droite sur le profil Facebook sous le nom d'«Alain Machete» datent encore de 2022 et non d'il y a dix ans, comme l'affirme Fred Keup.

Selon les informations du Wort, le compte Facebook dont il est question ici n'existe plus depuis ce week-end. D'après Fred Keup, il a été supprimé par Alain Vossen lui-même. «Il l'a supprimé après qu'on eut attiré son attention sur ce point. On peut aussi le comprendre. Ce n'est pas facile pour lui personnellement.» Fred Keup n'exclut pas la possibilité que la photo de Vossen portant un T-shirt sur lequel figurent des runes SS soit «sortie de son contexte». «Ces choses remontent en partie à dix ans».

Les posts d'Hitler, «une blague idiote»

En ce qui concerne les posts d'extrême droite de Vossen, «une partie serait en outre une blague stupide», spécule Fred Keup. Selon lui, les mèmes à caractère d'extrême droite circulent généralement beaucoup sur les réseaux sociaux, «ce qui n'est pas bon, mais c'est un fait». Ce sont des publications que l'on s'envoie, «si on les trouve drôles, mais on ne doit pas trouver ça drôle».

Alain Vossen s'est certes distancié de son utilisation des médias sociaux, mais pas de l'idéologie nazie diffusée par ses posts. En effet, le T-shirt pourrait être une «marque de sport avec un symbole similaire» comme les runes SS «si je ne me trompe pas», fait remarquer Fred Keup. Selon lui, l'homme n'a rien à voir avec l'extrémisme de droite. C'est ce que l'ancien candidat aurait fait savoir à son parti, selon Fred Keup. L'ADR non plus: «Nous ne voulons rien avoir à faire avec l'extrémisme de droite. Nous nous en distançons».

La meilleure solution est qu'il ne soit pas sur la liste et que nous ayons quelqu'un d'autre. Fred Keup Président du parti ADR

Pour le président du parti, le sujet est désormais définitivement clos. Selon lui, tout a été dit et le parti a réagi en conséquence, en excluant Alain Vossen de la liste électorale. «La meilleure solution est qu'il ne soit pas sur la liste et que nous ayons quelqu'un d'autre.»

Comme l'ADR l'a déjà fait savoir par voie de communiqué, le comité de l'Est a désigné à l'unanimité comme nouveau candidat aux élections législatives Jean-Marc Schmidt, 50 ans, diplômé en germanistique et originaire de Mondorf, qui travaille depuis 2021 comme conseiller parlementaire pour le parti.

L'ADR présente les lignes directrices de son programme électoral Au cours de cette législature, l'ADR s'est démarquée des autres partis. C'est du moins l'avis du porte-parole parlementaire Fernand Kartheiser. Qu'il s'agisse de la guerre en Ukraine, du covid ou de la nouvelle Constitution, l'ADR se considère comme un contrepoids à la majorité actuelle, a déclaré Fernand Kartheiser lors de la conférence de presse de bilan du groupe ADR au restaurant Schéiss à Belair. Le parti veut encore prouver d'ici la fin de la législature que l'ADR n'est pas seulement contre quelque chose et qu'il fait aussi des propositions proactives. Ainsi, le parti veut déposer une proposition de loi sur une révision de la Constitution. «Car le texte actuel n'est pas un bon texte», dit Fernand Kartheiser. Concernant les élections, l'ADR a présenté mardi les lignes directrices de son programme électoral. Le parti souhaite le présenter avant la fin du mois d'août. L'accent sera notamment mis sur le respect de la limite d'endettement de l'État de 30%. Le Luxembourg doit commencer à rembourser ses dettes, selon l'ADR. Il s'agit en outre d'empêcher une «croissance incontrôlée». Sur les questions de politique fiscale, l'ADR s'oppose à l'individualisation de l'imposition des personnes physiques. Cette mesure serait assimilée à «l'abolition de la famille», ce que le parti souhaite éviter. Par ailleurs, la progression à froid doit être supprimée. Enfin, sur la protection de l'environnement, le parti veut miser sur les «nouvelles technologies» et empêcher la disparition des véhicules à combustion. D'autre part, la taxation du CO₂ doit être supprimée. Sur le thème de la sécurité, le parti veut s'engager pour que «tous les citoyens puissent se sentir en sécurité partout et à tout moment». En matière de politique éducative, l'ADR se prononce contre les écoles internationales. Les enfants ne doivent pas être «séparés en fonction de leur nationalité ou de leur langue».

Cet article a été initialement publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Thomas Berthol