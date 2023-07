Georges Engel va rencontrer les syndicats et la direction de Manuel Cardoso

Share this with email

Il s'agit d'une réunion sans précédent. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire, Georges Engel, a convoqué l'OGBL et le LCGB dans le cadre d'un entretien qui se tiendra ce jeudi à 15h. Le seul point à l'ordre du jour est de discuter de l'impact de la faillite de l'entreprise de construction Manuel Cardoso sur la vie de plus de 100 travailleurs.

L'objectif est de «voir comment ces travailleurs peuvent être soutenus de manière adéquate", précise la convocation, sachant que les congés collectifs du secteur de la construction débutent également ce jeudi. «Le ministre a également convoqué les dirigeants de l'entreprise», a indiqué à Contacto une source au sein de l'entreprise. «Le ministère suit évidemment de près la situation de l'entreprise et apportera son soutien dans la mesure du possible», a de son côté déclaré une source gouvernementale.

Mercredi 26 juillet au matin, les quelque 120 travailleurs du groupe Manuel Cardoso ont participé à une séance d'information dans les locaux de l'Adem à Belval. À l'issue de celle-ci, les travailleurs ont pu remplir des formulaires de demande d'allocations de chômage. Mais ce processus ne pourra vraiment s'enclencher que lorsque la faillite sera prononcée, ce qui pourrait se produire dès la semaine prochaine.

Le CSV interroge le gouvernement

Le CSV a adressé cette semaine plusieurs questions au ministre du Travail et de l'Emploi concernant la faillite imminente de Manuel Cardoso Constructions et la situation compliquée d'Astron Buildings. «Les travailleurs de ces deux entreprises auront-ils accès aux salaires arriérés?» demande notamment les députés Laurent Mosar et Marc Spautz.

D'autres questions sont également posées: «Comment le gouvernement envisage-t-il de soutenir les personnes qui se retrouveront au chômage? Comment le gouvernement soutiendra-t-il les efforts déployés pour trouver des emplois dans d'autres entreprises du secteur de la construction?», questionnent par ailleurs les deux députés CSV.

Ils demandent enfin si le gouvernement a connaissance «d'autres entreprises en grande difficulté» et «comment le gouvernement entend soutenir ces entreprises». La réponse de l'exécutif n'a pas encore été communiquée.

Cet article a été initialement publié sur le site de Contacto.

Adaptation: Laura Bannier