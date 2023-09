Goodyear Luxembourg: la production sera mise au chômage technique ce mois-ci

Share this with email

Alors que Goodyear Luxembourg a annoncé son intention de supprimer 55 emplois dans le secteur administratif, ce qui risque d'entraîner des licenciements, les travailleurs de la production seront bientôt mis en «lay-off», c'est-à-dire qu'ils subiront une réduction temporaire de leur temps de travail.

La situation a été annoncée à Contacto par Carlos Marques, délégué syndical chez Goodyear Luxembourg.

Les travailleurs de la production ont été informés que de nombreux secteurs de l'usine allaient «fermer pendant une semaine, entre le 24 et le 30 septembre», précise le syndicaliste. Pendant cette période, les travailleurs seront mis en «chômage technique», ce qui signifie qu'ils recevront 20 % de salaire en moins pour la semaine.

Cependant, «il n'y a pas lieu de s'alarmer ou de s'inquiéter pour les travailleurs de la production. Leur emploi n'est pas menacé», affirme Carlos Matos. Le régime de «licenciement» de l'usine «n'a rien à voir avec l'intention de supprimer 55 emplois, qui concerne exclusivement le secteur administratif».

«Nous avons connu d'autres licenciements dans le passé, mais c'est la première fois que ce régime est appliqué cette année. De plus, l'usine ne sera pas complètement à l'arrêt cette semaine, certains secteurs continueront à fonctionner», explique le délégué syndical du fabricant de pneus de Colmar-Berg.

Conséquences de la guerre

La crise générée par la guerre en Ukraine touche de nombreux secteurs en Europe, «et a aussi des conséquences sur l'activité normale» de Goodyear au Luxembourg, souligne Carlos Marques. La hausse du prix des matières premières, l'augmentation du coût de l'énergie et du coût de la vie ont entraîné une baisse des ventes et des périodes de moindre activité à l'usine luxembourgeoise.

C'est pourquoi la direction a décidé de suspendre une grande partie de la production pendant une semaine. «D'après les informations dont nous disposons, le chômage technique ne durera qu'une semaine et tout le monde reprendra le travail le 1er octobre», précise-t-il. Et d'ajouter : «Comme il reste encore plus de deux semaines, il est même possible qu'ils annulent soudainement la suspension de la production et que la réduction du temps de travail n'ait aucun effet», souligne Carlos Marques, 51 ans, qui travaille dans l'entreprise depuis 28 ans.

Goodyear Luxembourg emploie 3.540 personnes, dont de nombreux frontaliers.

Cet article est paru initialement sur le site de Contacto.

Adaptation: Mélodie Mouzon