Grâce à un AirTag, il retrouve son vélo perdu au Luxembourg

L'histoire insolite du jour, récemment relayée par de nombreux médias, débute aux Etats-Unis, mais se termine à l'aéroport du Luxembourg. C'est en effet là que Barry Sherry, un Américain de 68 ans, a retrouvé son vélo alors qu'il pensait l'avoir définitivement perdu. C'était sans compter sur le dispositif de traçage «AirTag» de chez Apple.

Tout débute lorsque Barry quitte sa Virginie natale en direction de l'Europe avec pour objectif de rouler, à vélo, dans les Alpes suisses, au Luxembourg mais aussi en Finlande. Amoureux de cyclisme, il devait être accompagné de deux amis, des anciens cyclistes professionnels ayant déjà concouru lors du Tour de France. Véritable passionné, Barry est bien équipé, son vélo est un modèle haut de gamme, d'une valeur marchande d'environ 8.000€.

Un précieux AirTag

Le périple commence sous les meilleurs auspices, Barry atterrit à Londres, puis à Zurich. Néanmoins, au moment de récupérer ses bagages, aucun vélo n'est à l'horizon. Ce dernier est même introuvable dans tout l'aéroport. Une tuile pour Barry, bien décidé à récupérer son bien et à sillonner les Alpes suisses. Fort heureusement, l'homme avait placé un AirTag d'Apple dans la housse de transport de son vélo. Ces petits traqueurs permettent de localiser les objets perdus à tout moment.

Là, Barry se rend compte que son vélo se trouve toujours à l'aéroport de Londres-Heathrow. Une bonne nouvelle pour l'Américain qui déchantera très vite lorsqu'au service des bagages perdus, on lui signifiera à demi-mot qu'il était impossible de localiser le vélo avec un tel dispositif. On tentera ensuite de le rassurer en lui expliquant que la majorité des sacs perdus retrouvaient leur propriétaire dans les 24 heures. «J'ai d'abord pensé qu'il serait sur le prochain vol, ce qui n'était pas trop grave. Mais lorsqu'il n'a pas pris le vol suivant, ni celui d'après, à chaque vol successif où il n'est pas arrivé, la situation s'est aggravée», a expliqué l'intéressé à nos confrères de CNN.

En effet, les jours passent et toujours aucune trace du vélo. Et pendant ce temps-là, le périple est sans cesse reporté. «J'avais vraiment hâte de faire du vélo dans les Hautes-Alpes, et je pensais que c'était peut-être la dernière fois que je pouvais le faire», souffle celui qui a vaincu un cancer il y a quelques années, le vélo étant son échappatoire à son traitement. «Je me trouvais dans le plus bel endroit du monde et je n'arrivais pas à profiter de l'endroit où j'étais».

Une grande campagne sur les réseaux sociaux

Mais loin de se laisser abattre, l'homme remuera ciel et terre pour récupérer son vélo. Enfin, ce dernier se lancera dans une grande campagne sur Twitter, ou plutôt «X» désormais, n'hésitant pas à interpeller de manière quotidienne les différentes compagnies aériennes et aéroports concernés. Le tout, agrémenté de captures d'écran de la localisation exacte de son vélo, grâce au AirTag.

Et puis un beau jour, Barry constate du mouvement sur l'application «Localiser» de son téléphone. Son vélo avait en effet décollé de Londres pour Zurich avant d'arriver au... Luxembourg ! Le vélo a ensuite été directement livré à l'hôtel de Barry, qui se trouvait donc au Grand-Duché à ce moment-là.

S'il n'a pas pu rouler à travers les Alpes suisses comme il l'espérait, Barry a tout de même pu goûter aux routes du Luxembourg. Pour la petite histoire, selon CNN, les deux amis avec lesquels Barry a roulé ne sont autres que les frères Fränk et Andy Schleck. Le voyage qu'il a effectué ensuite en Finlande, chez des amis et à vélo, s'est également bien déroulé. Tout est donc bien qui finit bien.