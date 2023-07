Grave incident avec Adapto samedi dernier: vers une réforme?

Malgré des recherches lancées par la famille et l'aide de la police de Dudelange, l'usagère n'aurait été découverte que quatre heures plus tard, vers 19h45, par une personne des CFL. © PHOTO: Michèle Reuland/Facebook

Il faisait assez chaud le samedi 15 juillet dernier, et l'air était lourd en raison de plusieurs jours de températures estivales successifs. C'est sous cette chaleur qu'une dame d'un certain âge est restée pendant des heures, après qu'un chauffeur Adapto l'eut déposée sur un terrain privé des CFL à Bettembourg.

Pourtant, l'adresse d'arrivée devait être une maison de soins… Un incident qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques et qui a largement fait le tour des réseaux sociaux ce week-end, suscitant un torrent d'indignation dans les commentaires face à la situation.

Ce lundi, la députée déi Gréng Chantal Gary a adressé en début d'après-midi une question parlementaire au ministre des Transports, François Bausch (déi Gréng), lui demandant si l'histoire «d'une personne en chaise roulante, incapable de se déplacer soi-même et de communiquer clairement, devant un bâtiment inoccupé sur un terrain privé des CFL à Bettembourg» était avérée et si oui, quelles allaient en être les suites. La réponse ne s'est pas fait attendre et viendra préciser plusieurs facteurs troublants en début de soirée.

Ainsi, la réponse du ministre met en évidence qu'à la base de toute cette malheureuse bévue, le chauffeur n'aurait jamais dû transporter la personne, celle-ci devant normalement être systématiquement accompagnée de quelqu'un pendant la course. Deuxième point accablant, l'adresse d'arrivée ne peut en aucun cas être changée en cours de route à la demande du bénéficiaire du service.

D'après François Bausch, qui ne se prononce pas sur la capacité de l'usagère à communiquer clairement, «l'incident a fait ressortir de manière cruelle, surtout pour l'usager et ses proches, qu'il est indispensable que les conditions d'utilisation et les procédures de fonctionnement soient respectées par chacun des acteurs».

Certains ont dû se retrouver projetés de leur siège plus d'une fois pendant la course s'ils n'étaient pas accompagnés… Joël Delvaux responsable du département des travailleurs handicapés de l'OGBL

Il poursuivra en avançant dans sa réponse que cet épisode «confirme aussi que le principe d'un accompagnement dans le transport Adapto constitue un élément de sécurité essentiel du transport», ajoutant que «l'acceptation de ces conditions par le requérant fait partie de la demande pour bénéficier du service» et qu'elles sont «publiées en ligne sur les sites de mobiliteit.lu et guichet.lu».

S'ensuivent ensuite des rappels quant aux faits que les chauffeurs Adapto seraient formés en conséquence et que le «personnel de conduite peut à tout moment joindre le centre d'appel de l'administration des transports publics» et qu'«une prise en charge des appels d'urgence est garantie tout au long des heures de fonctionnement de l'Adapto à travers la permanence assurée par le poste de commande.»

Des couacs trop répétitifs

Une réponse qui a fait grincer les dents de Joël Delvaux, responsable du département des travailleurs handicapés de l'OGBL, lui-même en situation de handicap et usager du service.

«Comme d'habitude, la réponse est très générale et ce n'est jamais la faute de l'administration des transports publics, mais dans le cas présent, de l'usagère elle-même et du chauffeur! Si on voulait être mauvaise langue, on dirait sur la forme qu'il est tout de même étrange que l'incident, qui a vraiment beaucoup circulé sur les réseaux dès la mise en ligne du post, soit relayé par voie de question parlementaire par une députée des Verts… À un ministre des Verts lui-même. Certains diraient même que c’était une façon d’évacuer la polémique de façon contrôlée…»

Quant au fond, Joël Delvaux observe lui-même que la situation de départ n'était pas normale. «La course n'aurait pas dû avoir lieu, mais que le chauffeur ait commis une telle suite d'erreurs est aussi un signe potentiel de grand dysfonctionnement du service tout entier, qui souffre d'un grand turn-over et contrairement à ce qu'affirme le ministre, tous les professionnels ne sont pas formés de la même façon et correctement.»

Lui-même en fauteuil roulant, il a fait maintes fois l'expérience de couacs, le dernier en date ayant eu lieu la semaine dernière. «J'avais rendez-vous et j'ai donc réservé une course. Un chauffeur arrive et m'installe à l'arrière, attache le fauteuil et commence à se diriger vers l'avant. Le tout sans m'avoir attaché moi-même avec le matériel adéquat. Ce qui est pourtant nécessaire puisqu'en cas de freinage trop sec ou de virage pris de manière trop serrée, je n'ai pas la force dans les bras pour me retenir à mon siège. Je le lui ai fait remarquer et il m'a répondu qu'il n'avait pas les sangles pour cela.»

Une situation sidérante, qu'il temporise en arguant qu'il peut «se défendre lui-même», car il est parfaitement capable de communiquer. Mais pour les autres? Ceux qui ne le peuvent pas? «Certains ont dû se retrouver projetés de leur siège plus d'une fois pendant la course s'ils n'étaient pas accompagnés…»

Pour lui, cet énième épisode désastreux vient à nouveau souligner l'importance que «le ministère, les représentants des chauffeurs des sociétés de transports, et les représentants des personnes en situation de handicap» se réunissent véritablement autour d'une table pour «une version 3.0 d'Adapto». Cette dernière pourrait reprendre ce qui marchait de l'ancien système qui satisfaisait les usagers, et les bonnes idées de la version 2.0, mais cette fois, «avec une application qui marche», propose Joël Delvaux.