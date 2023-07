Gros coup de chaud sur le Luxembourg ce mardi

MeteoLux annonce des températures entre 33 et 35°C pour ce mardi 11 juillet dans le sud du pays. Une alerte orange pour grande chaleur est émise.

Il va faire chaud, très chaud ce mardi 11 juillet dans certaines parties du Luxembourg. MeteoLux annonce des températures pouvant atteindre 35°C dans la moitié sud du pays. «Dans la vallée de la Moselle et les zones urbaines, les températures pourront, très localement, dépasser les 35°C», précise même MeteoLux.

Aussi, un avis de grande chaleur "alerte orange" est émis, pour mardi entre 10h et 20h, dans le sud. Mais même en soirée, les températures resteront élevées, au-dessus de 30°C. «Des averses de pluie et des orages locaux sont possibles», en soirée et dans la nuit de mardi à mercredi.

La moitié nord du pays, quant à elle, est placée en vigilance jaune, avec des températures maximales autour de 31°C.

Le mercure devrait un peu diminuer à partir de mercredi jusqu'à vendredi, avec des prévisions de températures maximales autour de 25°C, avant de repasser au-dessus de 30°C samedi.