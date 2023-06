Henri Kox et sa course contre la montre

Ce n'est pas seulement en raison de la nouvelle Constitution, qui définit le droit à un logement décent comme un objectif de l'Etat, qu'Henri Kox (déi gréng) se sent investi d'une mission de ministre du Logement.

Pour le ministre du Logement, «la politique du logement est une politique sociale», car elle contribue à la cohésion sociale. Il s'efforce donc d'actionner tous les leviers disponibles pour remédier à la situation.

Comme par exemple le Fonds spécial de soutien au développement du logement, créé en 2020 par le gouvernement. Son objectif est d'obtenir une vue d'ensemble précise du nombre de logements abordables construits, où et par qui, ainsi que de la contribution financière de l'État.

Comme le montrent les chiffres de 2022, l'acteur principal reste le secteur public, en particulier le Fonds du logement et la Société nationale d'habitation à bon marché (SNHBM), qui sont responsables de près de 70 % des projets soutenus par le fonds spécial. Au 31 décembre de l'année dernière, des conventions étaient en cours pour 3.306 logements, pour lesquels des fonds publics ont été engagés à hauteur d'environ 309 millions d'euros. L'accent est mis de plus en plus sur les appartements et les maisons en location, qui représentaient 59 pour cent l'année précédente.

Les grands projets doivent y remédier

Grâce aux efforts consentis dans un passé récent, le Luxembourg comptait au début de l'année 4.117 logements abordables en mains publiques. Cela correspond à 1,64 pour cent du parc national de logements. Pour que l'offre augmente de manière substantielle, le ministre Henri Kox place de grands espoirs dans les 13 grands projets de 5.341 logements abordables qui seront réalisés au cours des (dix) prochaines années - parmi lesquels figurent entre autres les projets souvent cités d'Elmen, Neischmelz et Wunne mat der Wooltz. Une autre approche pour augmenter l'offre consiste en l'acquisition de terrains par le fonds spécial ; rien qu'en 2022, 1.100 ares ont été achetés, ce qui correspond à un potentiel de construction de 450 logements.

Les communes font l'objet d'une attention particulière. D'une part, seules 67 communes ont créé des logements abordables en 2022 ; Henri Kox suppose que le manque de moyens, de terrains et de logements peut en être la cause. D'autre part, le ministre est encouragé par le fait que 97 communes ont adhéré à la nouvelle édition du Pacte logement, qui oblige les communes, via l'article 29bis de la loi sur l'occupation des sols de 2004, à créer des logements abordables lors de nouveaux plans d'aménagement partiels.