Henri Reding nommé à la tête du Luxembourg d'ArcelorMittal

ArcelorMittal Luxembourg a un nouveau country manager. Henri Reding reprend le flambeau de son prédécesseur Roland Bastian, qui part à la retraite. C'est ce qu'a annoncé l'entreprise jeudi. Bastian occupait ce poste depuis novembre 2016. Le changement est de fait effectif depuis le 1er avril, mais n'a été rendu public que cette semaine.

«La transition se fera de manière très fluide. M. Bastian termine encore ses mandats dans différents organes comme la Fedil et la Chambre des Commerce, ce qui me laisse le temps de m'habituer à mon nouveau poste", explique M. Reding au Luxemburger Wort.

Il considère la collaboration avec les communes comme l'une de ses tâches centrales dans son nouveau rôle. «Ici, au Luxembourg, nous constatons constamment que l'espace est limité. Nos trois usines d'Esch, de Differdange et de Rodange sont toutes situées au cœur des villes qui, de leur côté, veulent continuer à se développer», explique-t-il. «Nous sommes donc en discussion permanente pour savoir si nous ne pouvons pas céder encore plus de terrain ou accepter que les localités se rapprochent des usines. Cette cohabitation et cette collaboration avec toutes les parties prenantes, et donc pas seulement les collaborateurs et les clients, deviendront de plus en plus importantes à l'avenir.»

Lui-même s'estime bien préparé à cette tâche. Déjà dans son rôle de directeur d'usine, il avait fait avancer le partenariat avec les communautés et mené des négociations avec les syndicats. «Si vous prenez en compte les problèmes des autres de manière proactive dès le début, vous enfoncez des portes ouvertes», dit-il.

Investissements au Luxembourg

Il estime également que le site de production luxembourgeois est bien placé pour l'avenir. «Nous produisons aujourd'hui environ 2,2 millions de tonnes d'acier au Luxembourg, avec une capacité de 2,3 millions de tonnes. Et nous allons maintenant l'augmenter pour atteindre 2,5 millions de tonnes», dit-il. «Avec ce nouvel investissement, nous serons complètement autonomes. Cela signifie que tout l'acier qui est laminé ici sera également produit ici.» Jusqu'à présent, ce n'était que partiellement le cas. Une grande partie de l'acier transformé à Rodange était jusqu'à présent livrée de Duisbourg ou de Pologne.

Reding a commencé à travailler pour l'Arbed directement après ses études d'ingénieur à l'Université de Liège en 1992. Depuis, il a occupé différentes fonctions au sein de l'entreprise, notamment celle de directeur d'usine à Rodange et de Chief Sustainability Officer pour le Luxembourg.

Depuis le début de l'année, il est également responsable de la sécurité au niveau européen pour toutes les usines européennes dans le secteur des aciers longs. Il continuera d'assumer cette fonction parallèlement à son poste à la tête de la filiale luxembourgeoise.

