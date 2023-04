Herbicides, insecticides: il va y avoir du changement dans les rayons des magasins

Environnement

Deux tiers des produits phytopharmaceutiques vendus dans les commerces luxembourgeois vont disparaître des rayons au 1er janvier 2024.

Alors que, du côté agricole, la justice a annulé l'interdiction de l'usage du glyphosate au Luxembourg mais que le gouvernement ne baisse pas les bras pour autant, le ministère de l'Agriculture annonce, ce vendredi 21 avril, l'interdiction prochaine de vente au grand public de certains herbicides, insecticides, anti-limaces et fongicides.

Lire aussi :A Attert, le glyphosate reste toujours interdit

Cette interdiction entrera en vigueur le 1er avril 2024 et concernera, selon le ministère, deux tiers des 130 produits phytopharmaceutiques (PPP) vendus actuellement dans les hypermarchés, magasins de jardinage et de bricolage du Grand-Duché. Ces PPP prochainement bannis des rayons ne répondent plus à la réglementation luxembourgeoise. «Seuls les PPP comprenant des substances actives évalués par la Commission européenne comme étant ''à faible risque pour la santé humaine ou animale et l’environnemen'', ainsi que ceux utilisables dans la production biologique resteront autorisés à la vente aux privés», fait savoir le ministère de l'Agriculture. La liste des appellations commerciales de ces produits n'est pas précisée.

Fini de pulvériser devant son garage ou dans une cour

Autre changement: «La vente, l’achat et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel reste réservé aux détenteurs d’un ''Sprëtzpass''», une certificat délivré par le ministère après après avoir suivi une formation.

Enfin, dernière évolution, et non des moindres dans le quotidien des gens, à partir du 1er janvier 2024: «L’utilisation de tout type de PPP sur des surfaces imperméables reliées à un réseau de collecte des eaux pluviales sera interdite ». Cela concerne, concrètement, la pulvérisation de ces produits phytopharmaceutiques sur les pentes de garage, dans les cours intérieure ou encore dans des escaliers.

Ces déicisions ont été prises dans le cadre du plan d'action national de réduction des produits phytopharmaceutiques, qui vise qui diminution de l'utilisation de 50% des PPP d'ici 2030.