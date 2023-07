«Il n'y a aucune possibilité de sauver Manuel Cardoso»

Le ministre du Travail Georges Engel a rencontré la direction de Manuel Cardoso, les syndicats LCGB et OGBL et l'ADEM. A l'issue de cette rencontre, il a déclaré à Contacto que «le gouvernement ne peut pas arrêter cette procédure», en référence à la faillite.

«Il n'y a aucune possibilité de sauver l'entreprise. Il y a beaucoup d'arriérés et la faillite sera déclarée. Le gouvernement ne peut pas arrêter cette procédure». C'est ce qu'a assuré le ministre du Travail, de l'emploi et de l'économie solidaire, Georges Engel (LSAP), à l'issue d'une réunion avec la direction de l'entreprise et les centrales syndicales LCGB et OGBL.

S'adressant à Contacto, le ministre a déclaré qu'il s'agissait d'une «bonne réunion avec les syndicats, l'ADEM et Manuel Cardoso, au cours de laquelle un plan d'information a été élaboré pour connaître l'état d'avancement du dossier».

120 travailleurs concernés

Le ministre du Travail a souligné que plus de 95% des travailleurs de l'entreprise étaient présents à l'ADEM pour la séance d'information, préparée par le ministère, qui, selon lui, s'est avérée très constructive. Seuls les travailleurs transfrontaliers devront s'enregistrer dans leur pays de résidence. Il a rappelé qu'environ 120 travailleurs devraient être affectés par la faillite qui devrait être décrétée dans les prochains jours.

Bien qu'il ne puisse «prédire s'il y aura d'autres faillites en septembre et en octobre», le ministre affirme que ces procédures adoptées par le gouvernement dans le cas de Manuel Cardoso «nous permettent de tirer des conclusions sur la manière de procéder à l'avenir» en cas de faillite.

Cet article a initialement été publié sur le site de Contacto.

Adaptation: Simon Martin