Il organisait des rassemblements de tuning: prison avec sursis

Un jeune homme de 20 ans vient d'être condamné par le tribunal correctionnel de Metz à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour avoir organisé trois rassemblements de véhicules de «tuning», entre mars et avril 2022.

Le Parisien explique que le prévenu, passionné de BMW, organisait des «Car Meet Grand-Est», des rassemblements qu’il organisait sous la forme d’évènements Facebook pour attirer le plus de passionnés. Il lançait notamment ses invitations via un groupe de passionnés luxembourgeois nommé «Meets Luxembourg» , rassemblant également de nombreux autres aficionados issus de la Grande Région.

Pas loin de la frontière

Les rendez-vous, qui rassemblaient plusieurs centaines de véhicules, avaient lieu sur le parking d'un magasin d'électroménager à Fèves, non loin de la frontière luxembourgeoise. Bien évidemment, ceux-ci n'étaient pas autorisés.



Lors de l'un de ces rassemblements, qui a réuni, selon nos confrères français, plus de 500 voitures et 1.000 personnes, la police a mis un terme à l'événement. L'organisateur, le jeune homme de 20 ans, s'est ainsi récemment retrouvé au tribunal pour répondre de ses actes. Une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis avait notamment été requise, non pas pour l'absence d'autorisation préfectorale mais plutôt pour les risques encourus lors de ces rassemblements et les nuisances occasionnées par ceux-ci pour le voisinage. La peine a finalement été réduite d'un mois.

Le Parisien indique enfin que l'auteur, inconnu des services de police, compte faire appel de cette décision.

Cette nouvelle intervient alors que d'autres rassemblements ont été stoppés net par la police luxembourgeoise au cours de ces derniers mois au Grand-Duché. L'un des derniers en date avait eu lieu à Contern, en mai dernier. Là, quelque 200 véhicules avaient été signalés sur différents parkings et à une station-service de la commune. Selon la police, certaines voitures effectuaient des manœuvres dangereuses.

Il y a un an, environ 300 véhicules étaient contrôlés à Kockelscheuer, dans le cadre d'un autre grand rassemblement. Au total, 90 infractions aux dispositions du Code de la route ont été constatées par la police grand-ducale.