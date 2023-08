Il y a dix ans, un pont était «livré» par bateau

Pour relier le Luxembourg et l'Allemagne

C'était un grand moment qui a attiré un millier de curieux sur les bords de la Moselle : il y a dix ans, la travée centrale en arc du nouveau pont entre Grevenmacher et la frontière allemande est arrivée par bateau à son lieu de destination et y a été immédiatement installée. L'élément de 140 mètres de diamètre a été hissé au millimètre près à l'aide de cordages.

Il est arrivé à Grevenmacher sur un ponton flottant depuis le port de Mertert. C'est là qu'une entreprise italienne a soudé les segments du pont à partir de nombreuses pièces détachées. Le 8 août 2013 a ensuite commencé ce que l'on appelle la «mise à flot», qui a été suivie avec attention par la population comme une prouesse technique.

Il a fallu encore quelques semaines pour terminer l'installation de la travée en arc et asphalter la chaussée, puis le nouveau pont a été inauguré le 15 octobre. Le pont en arc de 213 mètres de long, qui n'a pas besoin de piliers dans la rivière, a constitué une étape technique importante sur la Moselle. Il a été construit dans le cadre d'une coopération germano-luxembourgeoise et a remplacé un pont de l'après-guerre avec trois piliers dans l'eau, qui assurait sa fonction depuis 1955. En principe, les piliers du pont d'après-guerre devaient être détruits en 2013, mais l'Administration des ponts et chaussées a opté à la dernière minute pour une démolition classique pour des raisons de sécurité.

Symbole de la liaison entre deux pays

Avant la guerre, un pont reliait déjà la ville de Grevenmacher à la localité frontalière de Wellen. Il a été inauguré en 1892. «La ville de Grevenmacher avait alors l'autorisation de percevoir des droits de douane sur le pont. Au milieu du pont se trouvait une grille en fer qui pouvait être fermée en cas de danger», écrit l'échevine Monique Hermes dans un essai. Le pont de l'époque des fondateurs n'a pas survécu à la Seconde Guerre mondiale, car il a été détruit en septembre 1944 lors d'une attaque à la grenade.

Près de 20.000 véhicules traversent le pont frontalier de Grevenmacher les jours ouvrables. © PHOTO: Archives LW

Le pont actuel est un régal pour les yeux, surtout au coucher du soleil, lorsque l'arche allongée est éclairée par la lumière du soleil. Près de 20.000 véhicules traversent le pont frontalier de Grevenmacher les jours ouvrables. Symboliquement, il représente la liaison entre les deux pays, et non la séparation. À une brève exception près : en 2020, année de la pandémie, la République fédérale d'Allemagne a réintroduit les contrôles frontaliers pendant deux mois.

Le pont actuel est un régal pour les yeux, surtout au coucher du soleil. © PHOTO: Archives LW

Les policiers allemands ne laissaient entrer les Luxembourgeois que sous certaines conditions, les frontaliers allemands n'entraient au Grand-Duché qu'avec une attestation. Cela fait presque 30 ans que les douaniers luxembourgeois et allemands n'ont pas procédé à de véritables contrôles. Les petites cabanes de douane du côté luxembourgeois - à la hauteur des Caves Bernard-Massard - sont toutefois restées en place jusqu'à ce qu'elles soient finalement détruites en même temps que le pont d'après-guerre.

