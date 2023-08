Ils agressent un chauffeur de taxi au couteau à Pétange

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Ce dimanche, vers 23h50, un chauffeur de taxi a été agressé dans la rue Prinzenberg à Pétange. Il avait été envoyé pour une course au cimetière de Pétange. Arrivé sur place, trois hommes l'ont menacé avec un couteau et lui ont dérobé deux porte-monnaies. Les suspects ont ensuite pris la fuite en direction du pont du chemin de fer. Dans le cadre des recherches, une patrouille de police a pu interpeller les trois auteurs présumés et saisir les objets volés. Les suspects ont été arrêtés et présentés au juge d'instruction.

Lire aussi :

Un homme arrêté après avoir ouvert le feu dans la rue à Esch-sur-Alzette

Plus ou moins dans le même laps de temps, à Esch-sur-Alzette, des policiers ont pu observer deux ventes de drogue dans la rue des Remparts. L'un des acheteurs présumés a pu être immédiatement interpellé. Une boule de cocaïne, qu'il avait jetée à la vue des policiers, a été saisie. Peu de temps après, le dealer présumé a également été arrêté. 38 boules de cocaïne ont été saisies sur lui. Le suspect a été arrêté sur ordre du parquet.