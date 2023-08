Ils chassent les meilleures photos d'avions au Findel

Share this with email

Ce mardi après-midi, le soleil brille et fait grimper le thermomètre jusqu'à la barre des 30 degrés. Quelques mètres seulement après le rond-point du centre de fret de l'aéroport du Findel, quelques personnes bravent pourtant les températures élevées pour s'adonner à leur hobby: photographier les avions qui décollent et atterrissent. Le site est en effet un lieu de rencontre apprécié des «planespotters».

Ce hobby, qui consiste à voir et surtout à photographier des avions, est extrêmement populaire au Luxembourg. Le groupe privé Facebook «Findel Spotters» compte plus de 1.600 membres. Les derniers clichés y sont partagés quotidiennement. Même si tous les membres du groupe ne prennent pas de photos eux-mêmes, nombre d'entre eux se rendent régulièrement au Findel à la recherche des meilleures images.

Les endroits les plus populaires du Findel

L'un d'entre eux est Alex Daleiden. Cet étudiant, qui vit à Junglinster, passe régulièrement par l'aéroport. «En raison de mes études et de mon travail, je suis moins souvent ici actuellement. Mais l'année dernière, j'étais en moyenne quatre à cinq fois par semaine au Findel», explique-t-il. Cet après-midi-là, il est accompagné de son amie Xenia. «Le planespotting permet de nouer de nouveaux contacts. Mais surtout, on est dehors et on peut faire ce qui nous plaît», explique Alex pour expliquer les raisons de sa passion.

Après le premier arrêt au Cargocenter, Alex et Xenia se rendent à un autre point de rencontre populaire pour les spotters, de l'autre côté de la piste d'atterrissage. Depuis un petit parking de la rue de Senningen, un court chemin forestier mène à la clôture de l'aéroport. Même si le soleil n'est pas optimal l'après-midi pour prendre les meilleures photos possibles des avions qui passent, l'endroit en lui-même est très apprécié des planespotters. D'ici, on voit le début de la piste d'atterrissage, le tarmac du centre de fret d'en face, où sont garés de nombreux avions de Cargolux, ainsi que le terminal passagers de l'aéroport. La vue s'étend jusqu'à la tour de contrôle. C'est l'un des endroits les plus appréciées des dix spotters officiels du Findel.

1 / 6 Depuis la route qui longe le Cargocenter, on peut observer les avions à l'atterrissage. © PHOTO: Gerry Huberty

2 / 6 Il y a quelques années, l'exploitant de l'aéroport Lux-Airport a aménagé des trous dans le fil pour que les spotters puissent prendre des photos. © PHOTO: Gerry Huberty

3 / 6 Alex et son amie Xenia se rendent plus souvent à l'aéroport. © PHOTO: Gerry Huberty

4 / 6 Une application montre tous les mouvements aériens à l'aéroport ainsi que dans le ciel. © PHOTO: Gerry Huberty

5 / 6 "La tente" - c'est ainsi que l'on appelle la construction faite de branches au point de rencontre. Lorsqu'il n'y a pas d'avions à voir, les planespotters passent le temps en continuant à construire la petite enceinte. © PHOTO: Gerry Huberty

6 / 6 Ce Boeing 747-400 de la compagnie aérienne azerbaïdjanaise de fret Silk Way West est l'un des rares avions à décoller du Findel cet après-midi-là. © PHOTO: Gerry Huberty













Mais cet après-midi-là, peu d'avions décollent et atterrissent au Findel. L'aéroport est calme, seul un Bombardier Dash Q400 de Luxair fait des tours de piste et effectue un vol d'entraînement. «La plupart des plane spotters sont de toute façon là vers 19 ou 20 heures. Beaucoup travaillent pendant la journée et viennent ensuite au Findel après leur journée de travail», explique Alex, qui ajoute: «Certains viennent aussi le soir entre 22 et 23 heures, lorsque la plupart des avions Luxair rentrent et atterrissent à nouveau au Luxembourg».

Avant un décollage, un pilote de Cargolux est venu me voir et m'a proposé de l'argent pour que je prenne une photo de lui au décollage. Alex Daleiden Planespotter au Findel

En général, les planespotters se basent sur l'actualité de l'aéroport concerné, dans le but de savoir quels avions atterrissent ou décollent et à quel moment. D'une part, cela passe par l'échange d'informations, par exemple sur les réseaux sociaux. Les initiés y fournissent souvent des informations qui permettent aux spotteurs de planifier leur visite à l'aéroport.

Flightradar, en revanche, fonctionne de manière un peu plus simple. Le site internet, qui se décline aussi en application pour smartphone, permet à Alex de garder un œil sur l'ensemble de l'espace aérien. À quelques exceptions près, dont les avions militaires, qui ne sont pas toujours mentionnés, tous les avions sont affichés avec de nombreuses informations: type d'avion, compagnie aérienne, itinéraire, altitude, vitesse, retard. L'application s'avère donc être un outil redoutablement efficace pour les passionnés d'avions.

Une passion rémunératrice

Mais ce n'est que lorsque les avions arrivent effectivement à l'aéroport ou en décollent que la véritable passion commence pour les spotters. Il s'agit de prendre les meilleures photos. Alex explique que ce qui lui importe avant tout dans ses photos, c'est de poursuivre un aspect artistique. «Mais chaque planespotter met l'accent sur un aspect différent», dit-il. Cela entraîne parfois des différences et des tensions entre les spotters. «J'ai même déjà reçu des menaces», précise Alex. Mais il rassure: ces menaces ne sont pas vraiment à prendre au sérieux.

1 / 6 Sur cette photo d'Alex Daleiden, on peut voir un Boeing 737-700 de Luxair. © PHOTO: Alex Daleiden

2 / 6 Outre Luxair, Cargolux est le cerf de place au Findel. © PHOTO: Alex Daleiden

3 / 6 Pendant la pandémie, un Boeing 787 de Qatar Airways était en visite au Luxembourg. © PHOTO: Alex Daleiden

4 / 6 Le décollage d'un Airbus A340 de Lufthansa fait partie des rares attractions visuelles au Findel. © PHOTO: Alex Daleiden

5 / 6 L'Airbus A400M est de temps en temps l'invité du Luxembourg. © PHOTO: Alex Daleiden

6 / 6 Un Ilyushin 76, un avion-cargo russe, était déjà très rare avant le début de la guerre en Ukraine. © PHOTO: Alex Daleiden













Il s'en tient en tout cas à sa manière de prendre des photos. Il les partage notamment sur les comptes de ses réseaux sociaux, plus de 2.000 personnes le suivent sur Instagram. «On peut même gagner de l'argent avec ce hobby», explique-t-il encore. «Il se peut que des compagnies aériennes t'approchent pour acheter tes photos afin de pouvoir les utiliser par exemple sur leurs réseaux sociaux», explique Alex, qui raconte une expérience au Findel: «Avant un décollage, un pilote de Cargolux est venu me voir et m'a proposé de l'argent pour que je prenne une photo de lui au décollage».

Alex n'est pas seulement actif au Findel. Son hobby l'a déjà conduit dans d'autres pays. Alex a déjà photographié des avions du monde entier, notamment dans les aéroports d'Amsterdam, de Bruxelles, de Francfort, de Zurich ou de Londres. Dans les grands aéroports, on rencontre souvent beaucoup plus de spotters qu'au Luxembourg, ce qui s'explique aussi par le fait que l'on y voit plus d'avions et une plus grande variété de compagnies aériennes. Il arrive même que des food trucks s'arrêtent dans des endroits très prisés par les spotters. «Je pourrais imaginer quelque chose comme ça ici au Findel», souhaite Alex. De quoi rendre son hobby encore plus agréable.

Cet article a initialement été publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Simon Martin