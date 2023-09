Incident sur les montagnes russes Wilde Maus XXL: le CGDIS n'était pas informé

Les passagers de six wagons ont été bloqués jusqu'à 45 minutes sur l'attraction à une hauteur vertigineuse.

Deux incidents sur la Schueberfouer ont retenu tout l'attention ces derniers jours. Samedi soir, la Schueberfouer a été le théâtre de la «naissance inopinée» d'un enfant. Le CGDIS a été immédiatement informé et est intervenu sur place.

Selon les informations du Luxemburger Wort, ce n'était toutefois pas le cas lors d'un autre incident particulièrement spectaculaire : vendredi soir, des passagers de plusieurs wagons ont été bloqués pendant une longue période à 30 mètres de haut sur les montagnes russes Wilde Maus XXL. On ne sait pas exactement ce qui s'y est passé. Vers minuit, une femme a perdu sa veste sur le manège, explique l'échevin Patrick Goldschmidt (DP). Le vêtement aurait atterri sur les rails et s'y serait retrouvé coincé. Les wagons des montagnes russes ont ainsi été freinés et empêchés de poursuivre leur route.

Le système automatique de sécurité des montagnes russes a parfaitement fonctionné et a stoppé la Wilde Maus XXL, ajoute l'échevin. Les exploitants ont ensuite fait descendre manuellement les wagons. «Tout s'est bien passé. Sauf que les gens sont restés assis là pendant un certain temps et que l'exploitant n'a pas pu faire de chiffre d'affaires pendant une heure», estime l'échevin.

Chaque voiture récupérée individuellement

Laurent Schwaller, responsable du service Espace public, Fêtes et Marchés, donne d'autres détails. De son point de vue, il ne s'est en fait rien passé d'extraordinaire. Un tel incident peut toujours se produire. Le train dispose d'un système de sécurité qui fonctionne avec des capteurs. Si un wagon reste bloqué, les autres nacelles s'arrêtent également. Les passagers des six wagons environ ont dû patienter environ 45 minutes avant d'être libérés de leur fâcheuse position. Chaque voiture a dû être ramenée individuellement à son point de départ.

Pendant ce temps, les équipes de secours du CGDIS ne sont pas intervenues. «L'exploitant a résolu lui-même l'incident et n'a pas demandé d'aide», fait savoir le porte-parole du Corps Grand-ducal d'Incendie et de Secours, Cédric Gantzer. «Les forces d'intervention ne peuvent se rendre sur une intervention que si elles sont alertées». Or, aucun appel n'aurait été reçu concernant cet incident, ni de la part de l'exploitant, ni de la part des passagers concernés.

«Si l'exploitant pense maîtriser son manège et que personne n'est en danger, le CGDIS n'est justement pas alerté», poursuit Gantzer. «Il n'y a en tout cas pas de règles fixées quant au moment à partir duquel le propriétaire doit informer les secours».

Le CGDIS a appris l'incident par la presse

Interrogé sur le poste du CGDIS, qui se trouve à l'entrée de la Schueberfouer et donc à proximité immédiate de la Wilde Maus XXL, Cédric Gantzer affirme que celui-ci sert de point de contact ou permet d'être rapidement sur place lorsque le 112 est appelé. On ne peut cependant pas savoir en détail ce qui se passe sur la fête foraine. Lundi encore, le CGIDS ne disposait que d'informations tirées d'articles de presse. «Nous nous sommes aussi posé la question de savoir ce qui s'était exactement passé», explique le porte-parole du CGDIS.

Nous nous sommes également posé la question de savoir ce qui s'était exactement passé. Cédric Gantzer Porte-parole du CGDIS

Selon Laurent Schwaller, cette manière de procéder est habituelle. Le CGDIS n'intervient que lorsqu'il y a urgence et que des personnes doivent être médicalement prises en charge ou sauvées. En d'autres termes, lorsqu'il s'agit d'une question de vie ou de mort. Ce n'était pas le cas sur la Wilde Maus XXL. Personne n'a été suspendu la tête en bas, par exemple. «Les gens étaient assis plus ou moins confortablement dans les wagons». En outre, c'est l'exploitant qui connaît le mieux son manège et la procédure prévue dans le manuel de construction correspondant. Il n'est donc pas nécessaire de faire appel aux pompiers.

Pris de panique

L'Essentiel rapporte que certains passagers auraient été pris de panique, selon leurs propres dires. Une information que ne peut confirmer Laurent Schwaller. Il souligne que des ouvriers étaient occupés à des travaux sur les rails de l'attraction. Ils auraient dû se rendre compte si une ou plusieurs personnes avaient paniqué.

Vendredi après-midi déjà, un problème technique s'était produit sur la Wilde Maus XXL. Un moteur défectueux a dû être remplacé. Cette action a toutefois pu être planifiée et n'a fait qu'interrompre l'exploitation pendant un certain temps. Elle a été effectuée afin d'éviter toute interruption pendant le fonctionnement du manège.

Cet article est paru initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Mélodie Mouzon