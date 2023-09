Ingénieur, éducateur, juriste ou infirmier, ces métiers sont «très en pénurie» au Luxembourg

Parmi les métiers touchés par cette pénurie aggravée, figurent notamment la profession d'infirmier et celle d'aide-soignant. © PHOTO: Lex Kleren

Elle figurait parmi les recommandations formulées par l'OCDE pour que le Luxembourg vienne à bout de sa pénurie de main-d'œuvre. La toute première liste des métiers «très en pénurie» a été dressée par l'Agence pour le développement de l'emploi (Adem), et publiée au Journal officiel le vendredi 1er septembre dernier.

«Depuis un certain temps déjà, des discussions étaient en cours avec les représentants des entreprises concernant la mise en place d'une telle liste afin de maintenir le marché de l’emploi luxembourgeois attractif et compétitif pour les employeurs et les candidats», détaille à ce propos l'Adem. La date de publication de cette liste n'est cependant pas intervenue au hasard, puisqu'elle correspond à l'entrée en vigueur de la loi visant à faciliter l'accès au marché de l'emploi pour les ressortissants de pays tiers.

Ayant pour objectif de remédier à la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, ce texte législatif entend simplifier l'embauche de ressortissants n'étant pas encore présents sur le territoire luxembourgeois, en accélérant les procédures. Jusqu'ici les employeurs désireux de recruter un ressortissant étranger étaient contraints d'attendre un mois pour obtenir un certificat les autorisant à recruter une personne de leur choix. Ce, même si l’Adem avait déjà pu constater qu'aucun demandeur d'emploi ne correspondait au profil recherché.

Trente catégories professionnelles

«Ceci constituait une perte de temps pour les entreprises cherchant à embaucher un salarié qualifié alors qu’aucun demandeur d’emploi ayant ce profil n’était disponible à l’Adem», souligne l'institution. Depuis le 1er septembre, ce délai d'un mois se retrouve réduit à cinq jours ouvrables, si le poste ouvert au recrutement fait partie de l'une des catégories de métiers «très en pénurie», figurant sur la liste.

Sur cette dernière figurent pas moins de 30 métiers auxquels sont attachées différentes appellations sous-jacentes. Ainsi, la catégorie «Défense et conseil juridique» regroupe à la fois les professions d'avocat, de conseiller fiscal, de juriste ou encore de fiscaliste. À noter qu'aucune classification n'est prévue au sein de la liste, qui ne contient qu'une seule catégorie. «L’objectif étant justement d’identifier ceux étant très en pénurie, et uniquement ceux-là, selon une méthode de calcul uniforme», fait savoir l'Adem.

Pour dresser cet inventaire, l'agence a défini plusieurs critères. Elle a ainsi mis en relation le nombre de postes déclarés pour chaque catégorie professionnelle et le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à l'Adem ayant fait une demande d'emploi pour le même métier. L'institution a également pris en compte les postes déclarés vacants pour lesquels aucune mise en relation d'un candidat n'a pu être effectuée.

Une actualisation en 2024

Infirmier, comptable, éducateur de jeunes enfants ou encore assistante sociale, autant de professions faisaient donc l'objet d'une tension en 2022, année de référence pour la constitution de cette liste. «Elle reste valide jusqu'à la nouvelle liste, qui sera publiée au 1er trimestre 2024», précise l'Adem, qui réalisera ensuite une actualisation annuelle de cet inventaire.

Au-delà de permettre de simplifier les procédures permettant l'embauche de ressortissants de pays tiers, cette liste sera également utilisée en interne par l'Adem. L'agence se basera sur ce document pour «organiser des formations ciblées pour les demandeurs d'emploi et les employeurs dans les métiers en pénurie».