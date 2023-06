Internet mobile: une consommation qui a plus que doublé en quatre ans

Les volumes de data consommés sont de plus en plus importants au Luxembourg, constate l’Institut Luxembourgeois de Régulation dans son rapport statistique des télécommunications pour 2022, alors que les investissements dans les réseaux mobiles ont augmenté de 26,7% en un an.

Les opérateurs continuent d'investir toujours plus massivement dans les réseaux mobiles et fixes au Luxembourg. C'est ce qui ressort du rapport statistique des télécommunications pour 2022 de l’Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR). Au total, 120,1 millions d'euros ont été investis l'an dernier dans les deux types de réseaux. L'augmentation est cependant plus marquée pour les réseaux mobiles. 26,7% de moyens supplémentaires ont été alloués en 2022 au développement de ceux-ci par rapport à 2021.

Post Luxembourg se taille toujours la part du lion dans les investissements et contribue à hauteur de 75,7% pour le fixe et 50,5% pour le mobile. En moyenne, les opérateurs consacrent 20% de leurs revenus pour les infrastructures fixes et mobiles.

Où va tout cet argent? L'ILR précise qu'il sert essentiellement au déploiement de la fibre optique et à l'évolution des réseaux mobiles vers la 5G.

L'Internet fixe rapporte en moyenne 50,4 euros par mois Combien rapporte en moyenne chaque mois l'abonnement ou raccordement d'un résident? Le rapport de l'ILR fournit aussi des statistiques à ce sujet. Le revenu moyen du service Internet fixe reste le plus élevé avec 50,4 euros en 2022. Viennent ensuite les services mobiles (23,7 euros), la télévision (abonnement de base) avec 16,4 euros et la téléphonie fixe ferme la marche avec 14,9 euros.

Au total, les télécommunications, principalement l'internet mobile et l'accès internet fixe ultra haut débit, ont rapporté 584,6 millions d'euros l'an dernier, en légère hausse. Les revenus des services mobiles sont en hausse de 4,1%.

Si les investissements se poursuivent dans la téléphonie fixe, elle rencontre de moins en moins de succès (-2,3% de raccordements). Le nombre de minutes de communications a chuté de 21,2% l'an dernier, ainsi que le nombre de raccordements. Un chiffre est éclairant: «il y a 10 ans, la consommation moyenne par mois par raccordement était de 275 minutes. En 2022, cette consommation est de 96 minutes par mois et par raccordement», note le rapport de l'ILR.

L'impact des frontaliers sur les réseaux

L'accès à un Internet haut débit (vitesse supérieure ou égale à 100 Mbps) représente désormais les trois quarts des raccordements. Depuis 2020, la fibre optique est devant les autres technologies et les abonnements ont augmenté de 11% en un an. La fibre optique est ainsi activée pour 59,2% du nombre total des 250.400 accès Internet fixe. A l'heure actuelle, 78,6% des ménages résidents sont équipés avec de la fibre optique. Fin de l'année dernière, le Luxembourg annonçait une couverture à très haute capacité très élevée de 94,2% des logements et locaux.

Quant aux communications mobiles, appels et SMS, elles sont en baisse. Une tendance constatée depuis plusieurs années déjà. Seule 2020, année où s'est déclarée la pandémie de covid-19, fait figure d'exception. «Cependant, l’Internet mobile reste un très fort vecteur de croissance avec une augmentation annuelle des volumes Internet mobile/data de 29,8%», souligne l'ILR. En moyenne, un utilisateur consommait 10GB par mois en 2022, une moyenne qui a plus que doublé ces quatre dernières années. Les applications pour passer des appels et envoyer des messages sont notamment devenues de plus en plus indispensables.

Avec l'afflux toujours plus important de frontaliers, l'ILR constate également une croissance du volume des services mobiles des étrangers sur les réseaux luxembourgeois. Ce sont surtout les données mobiles qui connaissent la hausse la plus importante (+48,2% en 2022).