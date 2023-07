J-12: «Il faudra des siècles avant que les forêts ne retrouvent leur état naturel»

Aujourd'hui, j'ai commencé ma marche vers le sud. Plus exactement, vers le sud-est, car j'ai quitté Clervaux pour me rendre directement à Hosingen - puis Dickt, Akescht, Groësteen, avant de rejoindre Vianden.

Ricardo J. Rodrigues et Laurent Schley, directeur adjoint de l'Administration de la Nature et des Forêts. © PHOTO: Ricardo J. Rodrigues

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

«De partout, de la vallée, de la prairie, des hauteurs, Des bois épais et du ciel lumineux,

sortent cette ombre, la paix, et ce rayon, la joie.»



(Extrait du poème «A Vianden»de Victor Hugo)

Lire aussi :Jour 11: Dans l'unique plantation de cannabis officielle du Grand-Duché

Aujourd'hui, j'ai commencé ma marche vers le sud. Plus exactement, vers le sud-est, car j'ai quitté Clervaux directement pour Hosingen - puis Hobscheid-Dickt, Akescht, Groësteen, avant de rejoindre Vianden. Au total, 30 kilomètres de plus, avec l'avantage de passer dans presque tous les villages, où plusieurs personnes m'ont reconnu. Je me suis arrêté pour discuter, plusieurs fois. Ils m'ont donné de l'eau et des fruits. Il y a de très belles personnes dans ce pays. Et puis je me suis enfoncé seul dans la forêt pendant 12 kilomètres sans voir personne. Il n'y avait que moi, le gazouillis des oiseaux et un animal rampant qui m'a suivi pendant quelques minutes - mais que je n'ai jamais identifié.

Lire aussi :Le Grand Est déjà en alerte pour prévenir tout départ de feu de forêt

Ce silence des montagnes permet d'avoir une longue conversation avec soi-même. Les autres voix se taisent et nous écoutons les nôtres. C'était assez apaisant de traverser les terres du nord aujourd'hui, pour une dernière fois. Pour ajouter aux festivités, j'ai terminé la journée à Vianden, qui doit être plus ou moins la vision du paradis. Elle est au fond d'une vallée de l'Our, entourée d'une maison parfaite qui a surgi des rives de la rivière et gardée par un château qui pourrait inspirer toutes les fables. L'écrivain français, qui s'est exilé ici après avoir écrit «Les Misérables», a été ému par cette forêt dense par où les rayons de soleil peinent à pénétrer.

Laurent Schley, directeur adjoint de l'administration de la nature et des forêts. © PHOTO: Ricardo J. Rodrigues

Mais cette forêt a reculé, comme tant d'autres dans le pays. Elle est coupée par les routes et détruite pour agrandir les villages et ouvrir des clairières où l'on plante du blé et du maïs. «Il faut non seulement conserver ce qui existe, mais aussi préparer les forêts que nous voulons laisser en héritage à nos petits-enfants», m'a dit le biologiste Laurent Schley, qui est venu se promener avec moi au début et à la fin de la journée. Le directeur adjoint de l'administration de la nature et des forêts réfléchit ces jours-ci aux changements climatiques qui affectent les écosystèmes luxembourgeois. Il faut faire quelque chose, et tout de suite, dit-il. «Même si nous devons acheter des terrains pour créer des zones sauvages sur lesquelles personne ne construit».

Lire aussi :Jour 10: A Clervaux, dans le verger de Dieu

«Il faudra des siècles avant que les forêts ne retrouvent leur état naturel», prévient M. Schley. Elles sont essentielles pour stocker le carbone que nous produisons et, en fin de compte, pour permettre la viabilité de l'espèce humaine. «Si l'on y réfléchit bien, protéger la nature, c'est protéger la survie de notre espèce.»

Quelque chose est sur le point de changer. Un projet vise à restaurer 30% des écosystèmes européens. En d'autres termes, un tiers de la surface de chaque pays de l'Union devra être sauvegardé pour des bois libres, des rivières libres, des montagnes libres. «Au Luxembourg, 28% du territoire bénéficie d'une forme de protection, mais cela ne signifie pas qu'il réponde aux critères.»

Dans les années à venir, il faudra créer des aires de repos dans les zones agricoles, replanter des forêts indigènes et remplacer les espèces à croissance rapide par des espèces indigènes. Il n'est pas difficile de deviner la bataille qui s'annonce. Les terres situées sur les rives du fleuve sont les plus fertiles, mais elles doivent être sauvegardées pour créer des zones humides. «Le Luxembourg a perdu 80% de ces zones entre 1960 et 2000, ce qui montre bien l'urgence d'agir.» Le temps de la forêt que chantait Victor Hugo, c'est maintenant, avant qu'elle ne soit perdue à jamais.



Le parcours de Ricardo à travers le Luxembourg est à suivre dans ce live.



Traduction: Thomas Berthol