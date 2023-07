J14: Le don de la vie à Berdorf

Share this with email

Et maintenant, le Mullerthal. Je me suis lancé dans la zone protégée la plus connue du Luxembourg à Beaufort et, bien que ma destination du jour soit Berdorf, qui est en quelque sorte le cœur du géoparc de l'Unesco, j'ai tourné en rond, en montant, en descendant, la route étant flanquée de verdure et d'énormes blocs de grès. Je me suis écarté des chemins logiques et je me suis retrouvé sur les rives de la Sûre, à la frontière avec l'Allemagne. En un instant, je me suis retrouvé à Willenbach.

Ici, il y a deux grands centres d'accueil de réfugiés -l'un a une capacité de 110 personnes et fonctionne depuis plusieurs années, l'autre peut accueillir 180 personnes et a ouvert ses portes en octobre 2022. En comptant les enfants, il y a ici plus de 300 personnes dont la demande d'asile a été confirmée. À quelques kilomètres de là, un nouveau refuge a été créé, exclusivement pour les personnes ayant fui l'Ukraine. De quoi créer une situation rare dans la commune de Berdorf: un quart de la population est constituée de réfugiés. Ils viennent de Somalie ou de Syrie, de Bagdad ou de Kiev, mais ils ont tous cette particularité d'avoir dû fuir leur terre en désespoir de cause. Et c'est dans l'est du Luxembourg qu'ils ont trouvé une lueur de paix.

© PHOTO: Ricardo J. Rodrigues

Ksanet et Gulsoom ont accepté de se joindre à ma marche, alors qu'elles devaient faire des courses à Berdorf. La première est arrivée d'Érythrée il y a quatre ans, la seconde a fui l'Afghanistan il y a un an. «Mon mari est arrivé le premier, et il m'a fallu cinq ans pour venir ici», explique Ksnaet. «Nous avons dû fuir la guerre, je suis d'abord allée à pied en Éthiopie, puis en Ouganda, et c'est là que j'ai réussi à obtenir les papiers pour venir ici. J'ai traversé le désert à pied, j'ai failli mourir, mais je suis en vie. La vie est un cadeau et je l'en remercie chaque jour.»

Gulsoom a dû fuir précipitamment une nuit où les talibans sont entrés dans son village et ont commencé à tirer à l'aveugle. «Deux de mes cousins sont morts. Ils étaient fermiers, mais les talibans les ont tués, leur ont coupé la tête et ont envoyé un morceau de cerveau dans un sac en plastique à chaque membre de la famille. Nous savions que nous étions en danger. Je l'étais certainement parce que je suis une femme et que je donnais des cours de couture à d'autres. Ils détestent cela.»

Cette nuit-là, elle s'est séparée de son frère, qu'elle n'a revu que l'année dernière, lorsque ses demandes d'asile au Luxembourg ont toutes été acceptées. «Je suis restée si longtemps sans nouvelles de lui et puis je l'ai vu ici. J'ai pleuré, pleuré, pleuré. Mais c'était de la joie. Quand on perd tout et qu'on retrouve un lien avec son passé, on renaît. Je renais au Luxembourg. J'aimerai ce pays pour toujours», s'émeut-elle encore. Et moi aussi.

Berdorf regorge d'histoires de ce genre. Des douleurs inconsolables, des passés sombres, mais c'est aussi un endroit où beaucoup de gens trouvent la lumière, une certaine paix. «Bien sûr, il y a des défis à relever», me dit Sylvie Lettal, responsable des trois centres de la Croix-Rouge dans la région. «Moins de 10% des réfugiés travaillent. La loi ne leur permet pas de chercher un emploi pendant les premiers mois, et même une fois leur demande d'asile approuvée, ils ne parlent pas les langues du pays. La majorité d'entre eux travaillent dans la restauration ou le bâtiment avec des contrats temporaires.»

Sylvie Lettal est responsable des trois centres pour réfugiés de la région pour la Croix-Rouge. © PHOTO: Ricardo J. Rodrigues

Mais des cas de triomphe, elle en voit tous les jours, et ils sont de plus en plus nombreux. À Berdorf, la bigarrure qui s'est installée l'année dernière ne semble gêner personne. Il y a plus de monde dans les rues, de nouveaux produits dans les épiceries et des rires d'enfants dans les écoles qui se vidaient. «Quand j'aurai un travail et une maison», m'a dit Ksanet, «c'est dans le Mullerthal que je veux rester. C'est le plus bel endroit du monde».