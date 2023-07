«Je ne me considère pas comme celle qui a fait tomber le gouvernement Juncker»

Share this with email

La journaliste d'investigation Véronique Poujol, qui a un temps délaissé le journalisme pour travailler comme première conseillère auprès de la grande-duchesse Maria Teresa de 2016 à 2019, a participé à la chute du gouvernement CSV-LSAP en 2013 grâce à ses enquêtes sur des transactions financières douteuses et finalement grâce à un CD qui a prouvé que les services secrets SREL mettaient des personnes sur écoute de manière incontrôlée et illégale.

Vos révélations sur l’affaire des écoutes SREL ont été essentielles pour faire tomber le gouvernement Juncker-Asselborn en 2013. Comment en êtes-vous arrivée à ce sujet ? Il faut que je revienne un peu en arrière. J'avais déjà enquêté pendant plusieurs années sur les réseaux de blanchiment d'argent et des affaires financières qui ont marqué l'époque de la Place financière lorsque la coalition CSV-LSAP était au pouvoir. Il y avait eu notamment l'opération secrète de vente d'actions Cargolux à Qatar Airways. Le projet de stade de football et de centre commercial à Livange avait également secoué le pays. Plusieurs scandales politico-financiers ont secoué l'époque et leurs liens avec le cabinet Juncker ont été établis.

À cette époque, le Luxembourg était de plus en plus critiqué au niveau international pour sa gestion de la Place bancaire et sur sa position inflexible sur le secret bancaire. Oui, avec le Groupe d'action financière*, il y a eu un nouveau développement pour lutter plus sérieusement contre le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale. Le Luxembourg figurait sur la liste grise de l'OCDE des Places financières peu coopératives dans le monde. Le secret bancaire était menacé et le modèle d'affaires libéral luxembourgeois se heurtait donc de plus en plus à des limites. D'un autre côté, il y avait des réseaux et des milieux qui faisaient de bonnes affaires grâce au secret bancaire. Parmi eux, il y avait des gens proches des services secrets.

Est-ce ainsi que vous avez rencontré votre témoin ? Il existait un milieu dont la réputation était douteuse. Au cours de mes recherches, je suis tombée sur des oligarques d'origine russe et autres porteurs de valises. J'ai fait la connaissance d'avocats et de commerçants qui m'ont mis en contact avec ces milieux. C'est aussi à cette époque qu'est apparu pour la première fois publiquement le nom de l'influent homme d'affaires Flavio Becca. Il entretenait alors des contacts étroits avec le gouvernement CSV-LSAP.

Comment avez-vous réussi à obtenir la confiance de ces cercles ? Le Lëtzebuerger Land, pour lequel je travaillais à l'époque, avait une bonne réputation en raison de son indépendance. Par le passé, l'hebdomadaire avait régulièrement publié des articles critiques à l'égard du gouvernement et de différentes affaires. Nous jouissions alors d'une liberté totale.

Lorsque le CD a été remis à la commission d'enquête parlementaire, j'ai commencé à m'inquiéter de savoir ce que mes contacts allaient en penser Véronique Poujol Journaliste d'investigation

Mais ne craigniez-vous pas d'être manipulée par vos contacts et d'être utilisée dans leurs intrigues politiques ? Je ne suis pas naïve et je travaille depuis longtemps dans le journalisme. Chaque lanceur d'alerte ou témoin a ses propres intérêts. Rares sont ceux qui agissent de manière désintéressée. J'étais déjà inquiète, car au début je ne comprenais pas pourquoi on me contactait moi et non pas un des journalistes de RTL, qui ont une autre visibilité et une autre portée. Il faut en être conscient - et assumer.

Avez-vous ressenti de la peur à un moment ou à un autre de vos recherches ? En tant que journaliste, je me suis bien sûr inquiétée de savoir si quelqu'un allait venir fouiller les locaux de la rédaction. Je n'ai jamais eu autant de téléphones portables qu'à l'époque où il n'était pas encore obligatoire de faire enregistrer son identité pour obtenir une carte prépayée. Mais je n'ai pas eu peur pour ma vie. Lorsque le CD a été remis à la commission d'enquête parlementaire, j'ai commencé à m'inquiéter de savoir ce que mes contacts allaient en penser.

Ce n'était pas une décision de votre part ? Non, c'était la seule décision du rédacteur en chef - et elle a provoqué des tensions au sein de la rédaction. Moi-même, je n'aurais pas remis le CD sous cette forme et à ce moment-là.

C'est le CD, qui documente l'écoute secrète, qui a vraiment mis le feu aux poudres. Avec le recul, auriez-vous fait quelque chose d'autre ? Nous avons publié les enregistrements dans l'urgence et la précipitation. Je le regrette avec le recul. Je trouve que nous avons coupé l'herbe sous le pied à d'autres recherches qui se sont imposées avec le déplacement de l'attention politique. En réalité, il s'agissait de plusieurs scandales qui se déroulaient en parallèle : il y avait la base de données de personnes politiques qui étaient espionnées par des agents. Il y avait en outre des agents qui étaient eux-mêmes impliqués dans des affaires douteuses en lien avec des personnalités controversées.

Avez-vous eu de l'aide ? J'ai fait mes recherches sur mes articles en grande partie seule. Des collègues ont couvert d'autres affaires. Il y avait peu de coordination au sein de notre rédaction et je me sentais parfois peu soutenue. Aujourd'hui, je me demande ce qui se serait passé à l'époque si nous avions disposé de réseaux tels que ceux qui existent aujourd'hui.

Pensez-vous qu'un consortium de journalistes transfrontalier comme l'ICIJ aurait obtenu des résultats différents ? Il ne serait peut-être pas bien ce que arriver à d’autres résultats, mais il aurait sûrement permis de développer davantage d’histoires de fond. De nombreuses pistes menaient à l'étranger. Il aurait été utile d'avoir un réseau de journalistes enquêtant dans plusieurs pays. Ils auraient pu suivre des pistes à l'étranger.

Était-il plus facile d'enquêter à l'époque ? A certains égards, oui. A l'époque, je demandais les jugements au tribunal compétent et je les recevais par fax, sans caviardage. Aujourd'hui, ils sont anonymisés, les acteurs et les entreprises sont rayés. J'ai parfois l'impression que l'ancien secret bancaire a été remplacé par la protection des données comme filtre.

D’autres scandales antérieurs auraient pu provoquer chacun la démission d'un ministre Véronique Poujol Journaliste d'investigation

Les révélations ont-elles changé le journalisme au Luxembourg ? Je pense que oui. Il existe aujourd'hui des rédactions qui se donnent pour mission de faire du journalisme d'investigation, comme reporter.lu. Les jeunes journalistes ne veulent pas d'un journalisme consensuel et les lecteurs ne veulent pas être inondés de communiqués de presse. Il est bon de savoir qu'il existe aujourd'hui une plus grande conscience du journalisme critique et indépendant.

Le gouvernement est tombé à cause d'un service secret qui était devenu incontrôlable. Auriez-vous pensé cela lorsque vous avez commencé à enquêter ? Certainement pas. D’autres scandales antérieurs auraient pu provoquer chacun la démission d'un ministre. Mais cela n'est jamais arrivé. Je ne réfléchis pas au résultat d'une recherche en cours, je fais mon travail et je vois où il me mène. Je ne me considère pas comme celle qui a fait tomber le gouvernement Juncker. Les causes sont plutôt l'usure d'un homme politique qui est resté trop longtemps au pouvoir et la force de l'opposition. Xavier Bettel, alors bourgmestre de la Ville de Luxembourg, et François Bausch, premier échevin, s'entendaient très bien, ce qui les a encouragés à se lancer dans une coalition alternative au CSV.

Comment avez-vous vécu le débat de la Chambre en 2013 autour des conclusions de la commission d'enquête SREL ? L'opposition était très bien préparée. Elle s'est concentrée sur les écoutes illégales des agents des services secrets, sur le rôle de Juncker en tant que ministre de tutelle du SREL- et a construit son argumentation sur cette base. En effet, il est apparu clairement que Juncker ne contrôlait pas ses services secrets à bien des égards.

Le gouvernement Juncker a été qualifié d'État CSV. Il représentait une politique de chambre noire, où le clientélisme et la loyauté étaient centraux. Cette culture appartient-elle aujourd'hui au passé ? Je ne suis pas journaliste politique. Mais en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, beaucoup de choses ont été faites. Rien ou presque ne filtre sur la manière dont Xavier Bettel traite les dossiers économiques sensibles avec les services secrets.

Dix ans après l'affaire SREL, les services secrets ne sont plus remis en question ? Tout n’est peut-être pas parfait mais il y a eu une réforme des services secrets et leur contrôle a également été restructuré. Aujourd'hui, on n'entend plus parler d’eux, ni en bien ni en mal. Du point de vue du SREL, c'est certainement un succès.

Interview mit Veronique Poujol - Investigativreporterin deren Recherche die rotschwarze Regierung 2013 zum Stürzen brachten PHOTO ©Christophe Olinger 04.07.2023 © PHOTO: Christophe Olinger

Avez-vous encore des contacts avec des témoins de cette époque ? Oui, je rencontre certains d'entre eux de temps en temps. C'est un chapitre important de ma vie professionnelle, on ne l'oublie pas.

Avez-vous déjà pensé à écrire un livre sur cette période passionnante ? Peut-être quand je serai à la retraite (rires).