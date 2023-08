«Je suis venu au Luxembourg pour me protéger»

Une famille avec deux enfants de 4 et 8 ans a été mise à la rue par l'Office national de l'accueil. La justice s'est récemment prononcée sur le recours formulé par ces demandeurs d'asile concernant la décision du ministère de l'Immigration et de l'Asile, qui qualifiait leur demande de protection d'irrecevable.

«La situation de la famille n’est toujours pas réglée, nous cherchons toujours un endroit où ils pourraient être hébergés en accord avec leurs besoins spécifiques, avec un soutien approprié et une possibilité pour les enfants d’être protégés», fait savoir Ambre Schulz coordinatrice de projets au sein de Passerell auprès de Virgule. Sur X, anciennement nommé Twitter, l'association indique être à la recherche d'un nouveau logement pour cette famille avec deux enfants de 4 et 8 ans, mise à la rue par l'Office national de l'accueil (ONA), et qui se retrouvera donc sans logement à partir de ce vendredi 25 août, suite au rejet du recours introduit par la famille devant le tribunal administratif.

Rappelons qu'il s'agit de la famille de Kazadi*, venu vivre au Luxembourg en juin dernier. Il a demandé avec son épouse une demande de protection internationale au Grand-Duché. Tous les deux ont fui le Congo pour la Grèce, où ils ont obtenu un statut de réfugié. «Madame s’était vu accorder le statut de réfugié le 5 février 2016 et elle bénéficiait, ensemble avec ses enfants mineurs, d’un titre de séjour renouvelé jusqu’au 9 février 2025, et Monsieur était, quant à lui, bénéficiaire d’un statut de protection subsidiaire depuis le 4 septembre 2022 avec un titre de séjour valable du 2 septembre 2022 au 1er septembre 2023», est-il précisé dans le jugement du 9 août dernier. C'est en Grèce que Kazadi et Nadège* se sont rencontrés et puis pacsés en septembre 2022.

Un recours jugé «non fondé»

La famille congolaise avait formulé un recours concernant la décision du ministère de l'Immigration et de l’Asile qualifiant leur demande de protection d'asile d'irrecevable. Une audience publique à ce sujet avait été fixée au mercredi 9 août au tribunal administratif situé au Kirchberg. Leur recours a été «rejeté comme non fondé». Différents points et incohérences ont été relevés par la justice.

«Les demandeurs remettent en question la présomption du respect par les autorités grecques de leurs droits fondamentaux tels que consacrés notamment par la Charte et la CEDH, puisqu’ils affirment risquer des traitements inhumains et dégradants en Grèce, il leur incombe de fournir des éléments concrets permettant de la renverser», peut-on lire dans le jugement rendu. Les juges soulignent également que «les demandeurs n'établissent pas que l'accès à des cours de langue grecque leur aurait été refusé».

Concernant la scolarisation de leurs enfants, les juges déplorent que la famille n'explique «par aucun élément tangible si des démarches en ce sens se seraient soldées par un refus des autorités grecques, ni même s'ils ont tenté de les scolariser.» «Il faut y avoir une adresse, donc un logement pour pouvoir scolariser ses enfants, c'est la loi», affirme Kazadi. Ce dernier déclare auprès de Virgule avoir entrepris à plusieurs reprises des démarches allant dans ce sens.

Autre point sur lequel les juges et la famille ne partagent pas le même point de vue: l'état de santé de Kazadi atteint d'épilepsie. «En ce qui concerne les obstacles allégués à l’accès aux soins en Grèce, invoqués par les demandeurs dans leur recours, il échet d’ores et déjà de relever qu’ils sont contredits par leurs propres déclarations selon lesquelles Monsieur a eu accès à des médecins en Grèce qui lui ont diagnostiqué sa pathologie, qu’il y était suivi pour son épilepsie et qu’ils lui ont prescrit des médicaments y relatif», notent les juges.

«Ainsi, ils reconnaissent explicitement que Monsieur a eu accès aux soins médicaux en Grèce avant son arrivée au Luxembourg, de sorte que les autorités grecques n’ont pas failli à leurs obligations y relatives. Force est encore au tribunal de constater qu’il ne résulte d’aucun élément soumis à son appréciation que la situation médicale de Monsieur serait d’une telle gravité que son pronostic vital serait engagé, hypothèse dans laquelle l’absence ou l’arrêt des soins pourrait éventuellement entraîner dans son chef des traitements inhumains et dégradants.» Le jeune Congolais de 25 ans livre une autre version. «C'est Médecins sans frontières qui me donnait des médicaments. Ce n'est pas le gouvernement grec qui me prenait en charge. Je n'ai reçu aucun soutien pour améliorer ma santé.»

«Je ne suis pas venu au Luxembourg pour attaquer quelqu'un, mais pour demander des aides parce que je suis en danger dans mon pays d'origine et parce que l'avenir de mes enfants est compromis. Je suis venu au Luxembourg pour me protéger. Ici, ma femme et moi pouvons travailler et mes enfants peuvent aller à l'école», souligne Kazadi.

Des papiers d'identité dérobés à Bruxelles

Le jugement soulève également des incohérences concernant le vol des papiers d'identité des demandeurs d'asile. Dans la version publiée par le tribunal sur son site, le mari affirme que ses papiers d'identité ont été volés lorsqu'il transitait par Paris, alors que sa femme déclarait que leur sac avait été volé à Bruxelles. «Je n'ai jamais dit que je suis passé par Paris, je ne connais pas la France. Cette erreur a été corrigée par le ministère», a réagi Kazadi auprès de Virgule.

1 / 2 Version corrigée par le ministère concernant l'itinéraire de la famille © PHOTO: Capture d'écran

2 / 2 Titres de transport depuis Bruxelles pour rejoindre le Luxembourg. © PHOTO: D.R





Les juges s'étonnent toutefois qu'une partie seulement de leurs documents ait été dérobée: «Il est par ailleurs pour le moins étrange que justement vos documents d'identité et de voyage auraient été volés/perdus alors que vous remettez néanmoins à l'appui de vos demandes divers documents officiels, tels des actes de naissance, un casier judiciaire ainsi qu'un acte d'enregistrement de votre pacs.» «Votre affirmation, Madame, selon laquelle vous n'auriez pas mis tous les documents dans un même sac parce qu' "on avait tout arrangé comme ça" n'étant pas crédible ce d'autant plus que vous, Monsieur, déclarez qu'on vous aurait volé le sac qui aurait contenu "tous les documents". Il est donc évident que vos propos dans ce contexte manquent de crédibilité et que vous ne remettez, pour des raisons qui vous sont propres, pas vos documents d'identité et de voyage grecs aux autorités.»

Pas d'appel possible

Suite au recours jugé non fondé, Kazadi dit voir avec son avocate et Passerell quelles autres démarches peuvent être entreprises. Ambre Schulz, coordinatrice de l'association, précise qu'un appel ne peut pas être fait suite à cette décision judiciaire. «D’autres personnes, elles aussi vulnérables, se voient recevoir ce courrier qui les interdit d’accès au foyer de l’ONA. L’Office National de l’Accueil ayant pour mission d’accueillir des personnes qui sont dans la procédure d’asile, pourrait-on penser à d’autres structures, d’autres ministères qui pourraient eux aussi s’investir dans la mise à l’abri de ces personnes?», s'interroge-t-elle.

Ambre Schulz, coordinatrice de l'association Passerell. © PHOTO: Gerry Huberty

«Nous sommes d’avis que cette mise à la rue représente pour eux un danger. Les enfants ont besoin d’un soutien au niveau de leur bien-être, afin d’aller dans le sens d’un respect de leur intérêt supérieur», regrette encore l'association venant en aide aux demandeurs d'asile et réfugiés déboutés du droit d'asile au Luxembourg.

*Les prénoms ont été modifiés