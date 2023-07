«Je voulais sauver les Coréens comme les Américains nous ont sauvés»

Share this with email

Cela fait 70 ans que la Corée du Nord et la Corée du Sud ont signé un cessez-le-feu, le 27 juillet 1953. Au cours de la guerre de trois ans qui a débuté le 25 juin 1950 par une attaque majeure de la Corée du Nord contre la Corée du Sud, 85 soldats luxembourgeois volontaires ont combattu aux côtés de la Corée du Sud.

«Ça frôle le miracle que pas plus de deux d'entre eux aient perdu la vie», estime Benoît Niederkorn. Le directeur du Musée militaire luxembourgeois à Diekirch fait partie de la délégation luxembourgeoise partie lundi 24 juillet avec le Premier ministre Xavier Bettel (DP) pour une visite de trois jours en Corée du Sud afin de participer aux célébrations de cet anniversaire. «Les soldats luxembourgeois ont eu beaucoup de chance. Le premier contingent belgo-luxembourgeois a été intégré à la brigade britannique, qui était alors déployée partout où il y avait un incendie», explique Benoît Niederkorn.

«Je voulais aider les Coréens»

83 soldats luxembourgeois sont rentrés chez eux après la fin de la guerre. Cinq d'entre eux sont encore vivants aujourd'hui, dont Léon Moyen, qui a émigré au Canada au milieu des années 1950. Il fait partie de la délégation luxembourgeoise et a honoré ce rendez-vous très spécial à Séoul, mercredi 26 juillet. Avec le Premier ministre Xavier Bettel (DP), il a été reçu par le président coréen Yoon Suk-Yeol. Son fils, Joseph Moyen, et sa petite-fille, Charlotte Rose Youngston, étaient également présents.

À leur arrivée et à leur départ, le Président a tenu très longtemps et très fermement la main de Léon. Un témoignage de gratitude et de profonde reconnaissance. Comment l'homme de presque 93 ans a-t-il vécu cette expérience? «Je n'ai pas de mots pour ça», a déclaré Léon Moyen après la rencontre. «C'est une surprise comme je n'en ai jamais eu de ma vie. Cela m'a profondément touché. Tenir la main d'une telle personnalité était un moment très significatif», estime-t-il.

Léon s'est impliqué dans la guerre de Corée parce qu'il a vécu la Seconde Guerre mondiale dans sa jeunesse. Il avait 14 ans lorsque les nazis ont dévasté une partie du Luxembourg dans le cadre de la bataille des Ardennes, et 20 ans lorsqu'il a suivi l'appel des Nations Unies et est parti lui-même en guerre. «Je voulais sauver les Coréens comme les Américains nous ont sauvés.» Une autre raison était qu'il ne se voyait pas d'avenir au Luxembourg. En raison de la guerre, la scolarisation était médiocre et il n'y avait pratiquement pas de travail au pays. «Et je voulais voir le monde.»

Léon Moyen a assisté à cette rencontre en compagnie de son fils Joseph et de sa petite-fille Charlotte Rose Youngston. © PHOTO: SIP

Léon se confie sur la blessure qu'il a reçue lors de sa première mission. Il a été touché par une balle alors qu'il patrouillait et a failli perdre sa jambe, ce qui lui a valu d'être hospitalisé dans un hôpital japonais pendant quatre mois «où ils ont rafistolé sa jambe».

Lorsqu'il a pu marcher à nouveau, il a été renvoyé chez lui. «Mais je ne voulais pas rentrer chez moi. Je n'étais sur le front que quatre mois, mais j'avais signé pour un an. Je voulais vraiment retrouver mes collègues soldats.» Ce qu'il a fait. Dès la fin de la mission et de retour à Luxembourg, il se porte volontaire pour la deuxième mission qui débute en février 1952.

«C'était ma pire journée en Corée»

Durant cette seconde mission, son ami Rob Mores est mort. C'était le 29 septembre 1952. Léon était alors dans son sac de couchage lorsque, vers 22 heures, Rob Mores lui apporta une tasse de thé chaud. «Il m'a demandé si je voulais du thé. J'ai dit oui. Puis, il l'a posé par terre et est parti.»

Les noms des deux soldats luxembourgeois décédés, Rob Mores et Roger Stütz, sont gravés sur une plaque commémorative au Musée de la guerre de Séoul. © PHOTO: SIP

Rob Mores est ensuite retourné à son poste. À ce moment, un bunker est attaqué, à 50 mètres de la position de Léon, dans lequel deux Luxembourgeois sont assis et enterrés. Lorsque Rob Mores a tenté d'en faire sortir les deux soldats, «il a été déchiqueté», raconte Léon. «C'était ma pire journée en Corée. Mon thé était encore chaud quand Rob Mores est parti dans l'au-delà.» Léon se souvient également de la mort d'un autre de ses compatriotes, Roger Stütz, environ un mois plus tôt. «Il est mort d'un éclat d'obus qui a directement touché son cœur.»

Ce qui distingue Léon des autres soldats, ce n'est pas seulement sa bonne mémoire, mais aussi son humilité - On a juste fait notre boulot» et son sens de l'humour qui transparaît dans chacune de ses anecdotes.

La guerre est marquée par de nombreuses pertes territoriales, conquêtes et reconquêtes. Léon raconte des combats contre les Chinois, eux aussi en guerre, mais aussi comment ils ont repoussé les troupes de plus en plus au Nord, depuis le Sud, et ce, jusqu'à Séoul, où il passe une nuit à l'université avec ses camarades. «À partir de là, nous n'avons pas cédé», se souvient Léon. «Et tout à coup, j'étais à l'université.»

Très peu de personnes au Grand-Duché savent que des soldats luxembourgeois ont combattu pendant la guerre de Corée. Pour entretenir la mémoire, le musée national d'histoire militaire de Diekirch a consacré l'an dernier une exposition à la guerre de Corée et aux soldats et a publié un livre. L'exposition était visible jusqu'en juin 2023. Il est désormais prévu de mettre ces souvenirs à disposition sous forme d'exposition itinérante.

Bettel invite le président coréen au Luxembourg

Sur les cinq vétérans luxembourgeois survivants, deux vivent au Grand-Duché. Xavier Bettel a invité le président coréen à Luxembourg «pour y faire connaissance avec d'autres combattants coréens luxembourgeois». Une invitation que le président a immédiatement acceptée. «Je lui ai dit: le temps presse. Les témoins de cette époque sont de moins en moins nombreux. C'est pourquoi il était important pour moi d'accompagner M. Moyen ici», explique Xavier Bettel.

Le Premier ministre Xavier Bettel et Léon Moyen ont déposé une gerbe de fleurs au Mémorial de la guerre de Corée à Séoul. © PHOTO: SIP

En Corée du Sud, la guerre a une grande importance dans la mémoire collective. Un immense mémorial à Séoul commémore les combats dévastateurs qui ont tué plus de quatre millions de personnes. Mercredi, le Premier ministre Bettel et Léon Moyen ont déposé une gerbe de fleurs à la mémoire des victimes sur la grande place située devant le mémorial.

Puis tous deux ont signé le Livre d'Or du Musée de la Guerre et visité l'exposition, qui commémore également les soldats luxembourgeois. Les noms des deux soldats tombés au combat, Rob Mores et Roger Stütz, sont gravés sur une plaque commémorative. Ici, Léon a également rencontré Anny Flammang, la veuve de Joseph Flammang, décédé en 2008. «Bien sûr que je me souviens de lui comme si c'était hier», dit Léon en tenant les mains d'Anny.

Le musée de la guerre de Séoul commémore les 85 soldats volontaires luxembourgeois. © PHOTO: SIP

Un sommet commémorant le cessez-le-feu et les victimes de la guerre s'est tenu à Busan, dans le sud de la Corée du Sud, mercredi après-midi en présence des représentants des 22 pays qui soutenaient la Corée du Sud. L'importance de la mémoire de la guerre dans le sud de la péninsule se mesure non seulement à l'ampleur des célébrations, mais surtout à la gratitude, à l'appréciation et au respect que les Coréens ont pour le Luxembourg et toutes les nations qui les ont soutenus dans le cadre du mandat de l'ONU.

«Grâce à vos efforts, nous avons pu signer l'armistice en 1953. Grâce à vous, la Corée a pu se développer comme elle s'est développée. Grâce à vous, nous avons pu réaliser ce que nous avons réalisé», a déclaré le président coréen lors de sa rencontre avec Léon Moyen et le Premier ministre Xavier Bettel. Léon n'aurait jamais pu imaginer qu'un jour, il rencontrerait le président coréen et recevrait de tels remerciements.

Cet article a initialement été publié sur le site du Luxemburger Wort.

Adaptation: Laura Bannier