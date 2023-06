Jean-Claude Schmit: «Mon objectif est d'être élu et non pas de faire de la figuration»

Il est l'un des visages de la pandémie de covid-19 (remplacé désormais par le terme «maladie» dans le nouveau texte législatif adapté le 27 juin 2023). Ce lundi, le LSAP a présenté ses candidats dans le Centre, avec à sa tête le ministre de l'Économie Franz Fayot et la coprésidente du parti Francine Closener. Sur cette liste, figure également le Dr Jean-Claude Schmit. A 61 ans, il s'engage pour la première fois en politique. «Mon intérêt pour la politique est progressivement venu depuis que j'ai été nommé directeur de la Santé en 2016», déclare l'intéressé auprès de Virgule.

Plusieurs mois de réflexion

Dans l'émission Background am Gespréich diffusé sur RTL Radio le 7 mai 2022, le directeur de la Santé n'excluait pas de se lancer dans une carrière politique: «Je ne suis membre d'aucun parti, il faut d'abord en trouver un auquel on peut s'identifier et aussi se demander pourquoi on souhaite faire de la politique.» Jean-Claude Schmit déclarait alors ne pas savoir s'il comptait se présenter aux élections. «Les politiciens sont souvent stressés et présents sur le devant de la scène. En tant que directeur de la Santé, on est davantage dans l'ombre, ce qui est aussi agréable», faisait-il remarquer.

Si on veut prendre des responsabilités, il faut le faire par le biais de la politique

Le LSAP, «un choix évident»

Une autre motivation selon le spécialiste en médecine interne et maladies infectieuses: son «excellente relation avec la ministre Paulette Lenert pendant la crise covid». «A un certain âge, on se demande comment on peut contribuer à l'avenir de notre pays avec l'expérience accumulée tout au long de la vie professionnelle. Si on veut prendre des responsabilités, il faut le faire par le biais de la politique»

Cette décision a été actée de manière progressive avec son épouse, Paulette Lenert et les membres du LSAP, explique Jean-Claude Schmit. Il est le premier de sa famille à s'engager en politique. Son père était ingénieur civil et sa mère, femme au foyer.

Choisir le LSAP a été assez évident, selon le médecin qui a grandi à Luxembourg-Ville dans le quartier de Merl. «J'ai toujours été plus à gauche qu'à droite. J'ai du mal avec les idées conservatrices». Jean-Claude Schmit confie avoir déjà voté pour le LSAP par le passé, mais aussi pour d'autres partis. «Au Luxembourg, ce sont souvent les personnalités qui comptent plus que les partis.»

La politique de santé du LSAP mise en cause

«Je me reconnais dans les valeurs du LSAP, qui s'engage à ce que tout le monde ait un accès au système de soins. Nous ne souhaitons pas un système à deux vitesses», souligne également l'ancien CEO du Luxembourg Institute of Health (2007-2015).

Il balaie les critiques formulées par le CSV concernant le système de soins: «Beaucoup de dossiers ont pris du retard à cause de la pandémie mais depuis que ça s'est calmé, jamais autant de choses n'ont été réalisées dans un si bref délai que sous l'actuelle ministre. La solution n'est pas seulement d'avoir plus de matériel, mais aussi du personnel et nous faisons des avancées dans ce domaine»

Jean-Claude Schmit dit avoir bien l'intention d'être élu en octobre prochain. «Mon objectif est d'être élu et non pas de faire la figuration, ce qui n'est pas tout à fait simple parce que de nombreuses personnes souhaitent être élues.» Envisage-t-il de devenir ministre si le LSAP reste au pouvoir? «C'est une discussion à mener ultérieurement, il faut d'abord être élu, mais pour moi rien n'est jamais exclu»

Ses trois priorités à la Chambre

Aurait-il franchi le pas en politique sans la pandémie? «La crise covid a été une période importante et intense de ma vie que je n'oublierai jamais. Aurais-je été un autre homme sans cette crise? Sans doute, mais ma vie aurait aussi pu être différente.»

Quelles sont ses trois priorités s'il est élu à la Chambre? «D'abord, la digitalisation: nous avons besoin d'un système qui fonctionne y compris dans l'extra-hospitalier. Un concept a été approuvé par le gouvernement, mais il faut encore le faire appliquer. Je pense qu'il faut aussi davantage de centres médicaux pour proposer à la population une offre complète. Nous avons aussi besoin d'une complète formation de santé ici au Luxembourg, nous devons faire en sorte d'être plus indépendant de l'étranger»

S'il devient député, Jean-Claude Schmit compte parler des sujets de santé, mais aussi environnementaux. «Je suis aussi sensibilisé à la question du changement climatique parce que ça a un impact sur la santé.»

Le médecin se dit très optimiste pour les socialistes cet automne et, quelle que soit l'issue du scrutin en octobre, il affirme vouloir continuer à s'engager au sein du LSAP.