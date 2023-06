Jean-Marie Halsdorf retrouve son siège de bourgmestre à Pétange

Le premier échevin Jean-Marie Halsdorf fait son grand retour à la tête de la commune de Pétange suite aux élections communales du 11 juin dernier. Il était arrivé en tête sur la liste CSV avec 3.385 suffrages.

Maintien de la coalition CSV-LSAP

Rappelons que Jean-Marie Halsdorf succède à Pierre Mellina, à la tête de la commune depuis 2004. Il avait fait savoir avant les élections qu'il ne souhaiterait pas faire partie du prochain conseil échevinal.

Et qui était bourgmestre avant Pierre Mellina? Un certain Jean-Marie Halsdorf (2000-2004). Ce dernier avait été nommé en 2004 au gouvernement. Il était ainsi ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire (2004-2009), il occupait par la suite les ministères de l'Intérieur, de la Grande Région et des Affaires étrangères de 2009 à 2013. Il avait fait son retour en 2017 à Pétange en devenant échevin.

La coalition CSV-LSAP est maintenue. Romain Mertzig (LSAP), qui était jusqu'à présent troisième échevin, obtient le poste de premier échevin. Ceci tient compte de son résultat électoral personnel. Avec 3.726 voix, il a obtenu le plus grand nombre de voix et s'est placé nettement devant Jean-Marie Halsdorf.

Par ailleurs, André Martins Dias (CSV), Guy Brecht (LSAP) et Maria Agostino (CSV) font leur entrée au conseil échevinal. Ils occuperont cette fonction pour la première fois. En tout, le CSV dispose de six sièges au conseil communal, soit un de plus que les socialistes. Les Pirates sont parvenus à doubler le nombre de leurs élus avec désormais quatre sièges. Le DP et déi gréng ont chacun deux élus dans le nouveau conseil communal.