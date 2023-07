Jour 10: A Clervaux, dans le verger de Dieu

Après une belle frayeur hier en descendant un ravin, cela m'a fait du bien d'emprunter un chemin plus court aujourd'hui. Au dixième jour du voyage, ajouter 15 kilomètres ressemble plus à de la marche qu'à de la randonnée. De Kiispelt à Draufelt, il n'y a qu'un saut, pas de grands changements. Ensuite, c'est la montée jusqu'à Munhausen. Il y avait une compétition cycliste là-haut, et j'ai bien ri lorsque j'ai atteint le village et que j'ai vu le panneau de la ligne d'arrivée. Ce n'était pas pour moi, il me restait encore un tiers du chemin à parcourir. Des descentes, des montées et encore des descentes jusqu'à Clervaux. Je suis arrivé à Clervaux à l'heure du déjeuner, mais il me restait encore 2,5 kilomètres à parcourir.

Ma destination était l'abbaye de Clervaux. Malgré son aspect vieillot, le monastère n'a été construit qu'en 1910, pour héberger une trentaine de moines bénédictins à qui l'on avait demandé de quitter la France après l'adoption des lois anticléricales de 1901. Il a été occupé par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale et, sur le site, une statue de Notre-Dame constellée de balles allemandes rappelle chaque jour le passé.

Dans les années 1960, plus d'une centaine de frères vivaient ici. «Aujourd'hui, nous sommes 11, le plus jeune c'est moi, j'ai 48 ans. Le plus âgé a 83 ans», m'explique le frère Eric alors que je me trouve devant la porte. Il m'invite à poursuivre la promenade dans l'enceinte de l'abbaye en compagnie de frère Pierre. «Nous sommes de moins en moins nombreux, il y a une crise des vocations dans l'Eglise», dit ce dernier. «Les temps ne sont pas à la religion. Mais beaucoup de gens continuent à rechercher une forme de religiosité ou une autre.»

Les frères m'ont emmené dans leur verger, qui constitue l'une des deux sources de revenus de la communauté. La première est la production annuelle de 20.000 litres de jus de pomme - et ce sont ces deux frères qui trient, lavent, pressent et embouteillent le trésor. La seconde est une auberge de 20 lits où ils accueillent des personnes en quête de méditation. «Beaucoup d'étudiants viennent pour préparer leurs examens, parce qu'ils sont isolés et concentrés ici. Beaucoup d'écrivains viennent également. Aujourd'hui, par rapport à il y a cinq ou six ans, il y a un changement visible. De plus en plus de personnes qui ne sont ni catholiques ni chrétiennes, mais qui souhaitent vivre une expérience méditative et un certain isolement, viennent», explique frère Eric.

De nageur à moine

Il sait très bien de quoi il parle. Son beau-frère est le gourou d'un culte chamanique - et bon nombre des rituels qu'il observe ne sont pas si différents des siens. «En tant que catholique, je pense que c'est un signe. Nous devons nous ouvrir davantage et établir un nouveau type de dialogue. Sinon, des ordres comme le nôtre finiront par disparaître.»

Eric a découvert sa vocation religieuse lentement, après le lycée. Jusqu'à l'âge de 18 ans, il était un nageur de compétition, champion de Belgique chez les juniors, médaille d'argent sur 400 mètres nage libre aux championnats d'Europe. Peter a réalisé qu'il voulait changer de vie lorsqu'il était à l'armée. «Un jour, on m'a demandé de transporter des armes à l'armurerie. J'y allais seul et je me suis rendu compte que j'avais un pistolet dans les mains. Mais tout ce que je voulais, c'était la paix. Ce jour-là, j'ai décidé de devenir bénédictin», raconte-t-il, ému.

Ils savent qu'ils vivent dans une bulle. Au monastère, il n'y a pas de télévision, la vie se déroule avec les neuf autres compagnons, et ils ne connaissent pas grand-chose d'autre du monde. «En théorie, nous sommes la branche la plus conservatrice et la plus traditionnelle de l'Église. Mais nous voyons le pape François, les changements qu'il impulse, et nous savons que c'est là que nous devons évoluer. Avant, l'Église remplissait un rôle qui est aujourd'hui rempli par l'État - dans les écoles ou les hôpitaux. Il semble donc que nous ne soyons bons à rien. Mais l'être humain a besoin de percevoir le divin. Si nous voulons survivre, nous devons nous ouvrir au monde», conclut frère Eric avant de prendre congé par une prière.