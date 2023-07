Jour 11: Dans l'unique plantation de cannabis officielle du Grand-Duché

Je me suis réveillé de bonne humeur et prêt à faire la fête : plus de la moitié du parcours que je m'étais fixé était terminée. Je savais que mes jambes portaient déjà deux cents kilomètres, mais je ne me sentais pas trop fatigué. Ensuite, c'était la campagne, car le 11e jour de mon périple devait passer par les hauts plateaux. D'abord Kneiff, le point culminant du pays à 560 mètres, puis Kaulborn, au nord-est. C'est là que j'ai rencontré Norbert Eilenbecker.

L'homme a 72 ans, un large sourire, un air de savant fou. Il y a 28 ans, il s'est rendu compte qu'il ne pourrait pas continuer à vivre de la terre comme ses ancêtres. «J'ai essayé de créer une coopérative d'agriculteurs et d'apporter au plateau un nouveau projet, plus rentable, dans lequel il n'y aurait pas d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur», explique-t-il. Et ce qu'il voulait cultiver, c'était du cannabis.

15 hectares de plants de cannabis

Norbert Eilenbecker ne fume pas d'herbe. Il a essayé quand il était jeune, mais n'a pas vraiment aimé. «Bien sûr, je dois essayer nos produits pour comprendre leurs effets et voir s'ils peuvent être vendus aux clients», dit-il en riant. 10% de leur production sont des dérivés alimentaires fabriqués à partir de chanvre, principalement des céréales, des thés et des huiles comestibles. «Les 90 % restants sont des concentrés de THC et de CBD (les substances actives de la plante) utilisés à des fins médicinales. On ne peut jamais savoir si les consommateurs ne le font pas aussi à des fins récréatives», admet-il.

© PHOTO: Mariana Gomes Dias

Il y a cinq ans, le gouvernement a ouvert les portes à la production thérapeutique de cannabis, et son entreprise a profité de cette nouvelle ère qui s'ouvrait : «Aujourd'hui, nous avons 15 hectares de terres plantées de cannabis sativa. Cela nous donne une tonne et demie de plantes, que nous transformons ensuite en un concentré liquide que l'on verse sous la langue».

Norbert Eilenbecker me montre le laboratoire où tout se passe. Il y a des machines à broyer, d'autres pour filtrer, des tubes et des flacons d'essai dans lesquels on ajoute et retire de l'alcool jusqu'à ce que les niveaux psychotropes soient affinés. «Nous devons être rigoureux. Le ministère de la Santé vient ici pour effectuer des inspections régulières, et tout doit être en règle», explique-t-il. En tant qu'unique plantation officielle de cannabis dans le pays, tout ce qu'elle fait est scruté à la loupe.

«Il est bon que les choses commencent à bouger»

La semaine dernière, le gouvernement a approuvé la possibilité pour chaque citoyen de planter quatre plants de cannabis à des fins récréatives. «Cela fait dix ans que l'on parle de légalisation et il est bon que les choses commencent à bouger. Cette nouvelle loi comporte des risques, car nous ne connaissons jamais l'intensité et le contenu des plantes. Il aurait peut-être été plus intelligent de rendre la vente de ces médicaments accessible en garantissant au consommateur la qualité du produit et une politique de suivi, s'il en a besoin. C'est ce qui se passe dans de nombreux autres pays et les résultats sont toujours les mêmes. Une forte baisse du taux de dépendance», affirme-t-il.

Nous passons maintenant à un immense défrichement. Il y a des hectares et des hectares de cannabis, à perte de vue. Norbert Eilenbecker saisit les plantes, explique qu'elles ne sont pas bonnes à fumer seules, en raison du climat froid. «Comme ça, ils ne nous volent pas notre herbe», plaisante-t-il. «Tous les jours, nous entendons parler de violences dans la gare de Luxembourg. Et je me demande si, au lieu de renforcer le maintien de l'ordre, on ne devrait pas mettre ces produits à la disposition des citoyens et contrôler le trafic ? Quand j'ai commencé cette activité, mes idées étaient considérées comme démoniaques. Aujourd'hui, tout a changé. Le cannabis sort du placard.