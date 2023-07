Jour 13: Un bout d'Amérique à Bettel

Pour le 13e jour de «Luxembourg on Foot», la destination était Beaufort, dans le Mullerthal. La période d'exploration de la région du nord est terminée. Place à l'Est du pays et à ses découvertes.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Lorsque le soleil se lève, Vianden est encore plus belle. Plus envoûtante. La douce lumière du matin et les rues encore vides de touristes lui confèrent une pureté qu'il est plus difficile de déceler au fur et à mesure que la journée s'étale. Pour ce 13e jour de «Luxembourg on Foot», la destination était Beaufort, dans le Mullerthal. Dans les prochains jours, je ferai connaissance avec l'Est du pays, une région que l'Unesco a classée comme géoparc. Mais pour y arriver, j'avais 20 kilomètres de pistes à parcourir. Et, au bout de quatre, j'ai eu une belle surprise.

Lire aussi :J-12: «Il faudra des siècles avant que les forêts ne retrouvent leur état naturel»

La dernière maison du village de Bettel, à la frontière allemande, est une bâtisse en briques rouges et aux toits pentus, qui contraste avec les autres maisons de la région. Mais le plus surprenant, c'est qu'elle possède deux totems indiens de part et d'autre de la porte, comme si les grandes tribus Cherokee avaient décidé de traverser l'Atlantique pour se réfugier dans un grand-duché d'Europe centrale.

Charles Petry devant sa maison. © PHOTO: Ricardo J. Rodrigues

Curieux de cette improbabilité, j'ai décidé de sonner à la porte. En remontant la pelouse menant à la porte, j'ai remarqué un immense drapeau américain flottant à la fenêtre et j'ai pensé que j'avais résolu le mystère. Les habitants du cottage devaient avoir des passeports américains. Un homme est apparu à la porte, l'air curieux, puis a esquissé un large sourire. «Ah, je sais qui vous êtes, j'ai suivi votre voyage. Ma femme a vu la carte de votre itinéraire et m'a bien dit que vous passiez par ici aujourd'hui, elle voulait rester pour vous inviter à prendre un café lors de votre passage à Bettel. Elle sera jalouse d'avoir manqué votre passage». Il me tend alors la main : «Je suis Charles Petry, je suis luxembourgeois et j'aime les Etats-Unis d'Amérique.»

Charles Petry vit à l'heure américaine au quotidien. © PHOTO: Ricardo J. Rodrigues

Il n'avait pas besoin de le dire. Il porte un chapeau de cow-boy et des bottes, ainsi qu'un T-shirt sur lequel sont inscrites les premières phrases de la Constitution américaine. Il m'emmène faire le tour de la maison, puis dans une petite dépendance qu'il a transformée en saloon. Derrière le comptoir, une rangée de bouteilles de bourbon et un fusil de chasse, «car on ne sait jamais quand Billy the Kid pourrait venir ici pour chercher les ennuis», se moque Petry. «Si vous voulez, je peux aussi vous trouver un cheval pour faire une photo avec la selle et les éperons». Mais la route était encore longue et je n'avais malheureusement pas le temps pour cela.

Lire aussi :«Il faut dire clairement aux gens qu'il y a certains lieux qui présentent un risque de danger de mort»

Une passion héréditaire

La fascination de Charles Petry pour les États-Unis est héréditaire. «Ma famille est ici depuis des générations et des générations. Mes grands-parents ont dû fuir les nazis à Bettel pendant la bataille des Ardennes et ma mère pleurait chaque fois qu'elle se souvenait du jour où les Américains nous ont libérés. C'est l'une des plus belles choses qui soient arrivées à ce pays». Charles Petry a donc grandi en étant fasciné par la culture des Alliés. «Dans les années 80, nous voulions tous être américains. Aujourd'hui, les choses ont changé, mais je préfère toujours les États-Unis à tout autre pays qui se positionne comme une superpuissance. La Chine ? La Russie ? Naaa, je préfère l'Amérique avec tous ses défauts».

Lire aussi :Jour 11: Dans l'unique plantation de cannabis officielle du Grand-Duché

Mépriser Trump. Il méprise l'histoire de l'invasion de l'Irak. Il déteste les phénomènes extrémistes comme l'invasion du Capitole. «Mais ceux qui sont vraiment d'ici ne peuvent qu'aimer le peuple américain. Si vous regardez bien, il y a des drapeaux partout dans le nord du pays. Nous avons une dette envers eux et nous leur sommes reconnaissants. Et je crois que ce sont eux qui nous défendront le jour où la guerre reviendra», dit-il, en enfonçant ses mains dans ses poches. «Et je pense que ce temps est proche. Que l'Amérique nous vienne en aide. Comme toujours.»