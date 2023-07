Jour 15: Une histoire en luxembourgeois

Share this with email

Je me suis réveillé grâce à la lumière du matin qui est venue chatouiller mon visage, et j'ai tout de suite compris que la journée allait être chaude. C'est pour cette raison que j'ai doublé la quantité d'eau dans mon sac à dos lorsque j'ai quitté Berdorf. C'était une sage décision. Le 15e jour de «Luxembourg on foot», j'ai parcouru une dizaine de kilomètres jusqu'à Waldbillig et 14 autres jusqu'à Echternach. La distance aurait pu être plus courte, mais les 31 degrés affichés par le thermomètre m'ont donné envie de passer par le pont Schéissendëmpel et de me baigner dans la cascade. Je sais que c'est l'un des endroits les plus connus (et les plus photographiés) du Luxembourg, mais aujourd'hui, j'ai pu en profiter seul.

À cause de ma baignade, je suis arrivé en retard à Waldbillig, où Marc Barthelemy m'attendait patiemment à l'ombre d'un arbre. Celui qui devait m'accompagner dans mon périple d'aujourd'hui a occupé pendant cinq ans le poste de commissaire national à la langue luxembourgeoise. «Curieusement, je vis dans le village où est né et a grandi Michel Rodange, l'auteur de la grande épopée littéraire du peuple luxembourgeois», me dit-il avec un clin d'œil. Renert, qui signifie renard, a été publié en 1872. Il s'agit d'une satire de la société du Grand-Duché, qui utilise des animaux pour dépeindre les classes sociales et les accents régionaux du pays. «En ce qui concerne notre langue, Rodange a fait une révolution. Et nous sommes en train d'en vivre une autre», déclare Marc Barthelemy.

Renert a été la première grande œuvre écrite entièrement en luxembourgeois. Mais en son temps, elle a été complètement ignorée. «Rodange critiquait durement les grands propriétaires terriens, les riches, il accusait certains prêtres de pédophilie. Dans un pays qui venait d'être indépendant et qui s'affirmait, c'était un scandale», raconte l'homme en caressant la statue d'un renard qui trône en plein centre du village. «Mais son génie a été de capter l'esprit luxembourgeois, et c'est l'esprit du renard. Il n'aime pas qu'on lui donne des ordres, il préserve sa liberté et son droit de penser et d'agir comme il l'entend. En revanche, il s'en sort par ses frasques, il est tout sauf innocent. Et être luxembourgeois, c'est un peu tout cela», dit-il en riant.

La fierté de la langue est assez récente dans le pays. «C'est vraiment au cours des cinq dernières années que les choses ont changé», poursuit Marc Barthelemy. «Le luxembourgeois apparaît maintenant avec rigueur et continuité dans les programmes scolaires, dans les communications officielles, et de nouveaux auteurs écrivent dans leur langue maternelle. L'orthographe est enfin consolidée, il y a des licences et des maîtrises en langue. Alors maintenant, oui, nous pouvons dire que nous avons une langue et qu'elle se développe.»

Jusqu'en 1984, le luxembourgeois était considéré comme un dialecte de l'allemand. Et le chemin a été long avant que le gouvernement ne l'affirme comme la langue d'un peuple. «En 1839, le Grand-Duché a perdu la plupart de ses terres francophones au profit de la Belgique -il ne restait plus que le Lasauvage. La région de Wallonie qui s'appelle aujourd'hui le Luxembourg était ces anciennes terres d'influence gauloise.» Mais la langue est restée, étant utilisée par les élites. Et, bien sûr, dans les affaires. À l'époque, presque tout le monde parlait le luxembourgeois, mais on l'appelait le germano-luxembourgeois. «Après l'occupation nazie, la population a rejeté toute influence prussienne, et voulait voir sa langue légitimée. Il a fallu des décennies pour passer de l'oralité au papier», explique Marc Barthelemy. «Et je pense que c'est cette dernière demi-décennie qui a consolidé le luxembourgeois. Et cette fierté que nous pouvons enfin en avoir.»