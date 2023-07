Jour 16: Plongée au cœur de la «Vallée des hôtels morts»

Share this with email

La capitale de l'Est, qui est aussi la plus ancienne ville du pays, jouit d'un privilège commun aux vieilles villes. Elle bénéficie d'un flux constant d'énergie, visible dans les rues et dans les conversations. Ici, il y a des lieux qui meurent et d'autres qui trouvent le moyen de naître, il y a des projets éternels et des projets éphémères, il y a des idées qui provoquent des ruptures et des idées qui tombent en ruine. C'est comme si le vent, lorsqu'il passe, savait quand ralentir ou accélérer avec une force non mesurée. En fait, il y a des jours où tout peut arriver. Et beaucoup d'autres où il ne se passe absolument rien.

La façon la plus simple de le comprendre est de regarder les hôtels de la région. Parmi les agents touristiques, la région d'Echternach et de Mullerthal a reçu le triste surnom de «Vallée des hôtels morts». «Il y a cinq ans, il y avait 27 hôtels ici», me dit Gregory Tugendhat, professeur d'hôtellerie à l'école de tourisme de Diekirch et fondateur de Regiotels, une organisation qui tente de promouvoir l'hôtellerie dans la région. «Aujourd'hui, il y en a 19, c'est franchement triste.»

L'Hôtel Enzo. © PHOTO: Ricardo J. Rodrigues

La pandémie explique une certaine accélération de ce déclin, mais Gregory Tugendhal estime que le processus dure depuis des années. «Il y a une vingtaine d'années, toute cette région grouillait de tourisme. Il n'y avait pas un village qui n'avait pas une pension, un café et un restaurant, au moins. Aujourd'hui, il n'y en a presque plus», annonce-t-il. Qu'est-ce qui s'est passé, lui ai-je alors demandé lorsque nous commençons à marcher dans les bois. «Les touristes ont changé. Autrefois, les familles venaient passer des semaines entières, maintenant les gens viennent pour dormir une nuit ou deux, faire des randonnées ou des tours à vélo, et ne veulent guère plus qu'un endroit où dormir et prendre le petit-déjeuner.»

Selon lui, il y a une deuxième raison, qui a trait aux hôteliers. «Il y a une vieille philosophie de l'hôtellerie qui est en train de mourir. Il y a cinq ans, j'ai rencontré autour d'Echternach un certain nombre d'hôtels qui n'acceptaient pas les cartes de crédit ou les réservations par internet. Les bâtiments appartiennent à de vieux propriétaires et leurs enfants ne veulent pas les reprendre, parce que vendre la propriété rapporte plus d'argent et moins de travail que de s'accrocher à la structure. C'est ainsi que les choses dépérissent», affirme-t-il. Notre chemin nous mène ensuite à une série de lieux où l'on voit de magnifiques établissements tombés en ruine. Hôtel Wier: mort. Hôtel Enzo: mort. OranjeHotel: mort. Grand Hôtel d'Echternach: mort. Hôtel des Cascades du Mullerthal mort.

L'Hotel de la Basilique à Echternach. © PHOTO: Ricardo J. Rodrigues

Pourtant, les touristes continuent d'affluer. «Tous les chiffres nous indiquent que la demande augmente. Ces dernières années, nous avons fait de gros efforts pour baliser les sentiers naturels et les gens viennent», me dit Sebastian Redekker, directeur de Luxembourg for Tourism, l'organisation qui promeut le secteur dans le pays. «Et même si c'est une réalité que nous ne pouvons pas nier, nous avons aussi des signes positifs. Il y a de nouveaux campings, de nouveaux Bed&Breakfast, des gens qui vendent des expériences plus authentiques et cela fonctionne.»

Prenons l'exemple de Luc et Isabel Schiltes. Il y a quelques années, ils ont ouvert Milermoller à Hinkel, à la fois auberge de jeunesse, centre culturel et magasin bio. «Les gens viennent pour suivre des cours de méditation, des ateliers de yoga, des randonnées et des itinéraires à vélo. Nous nous adaptons à eux», explique la propriétaire de l'établissement. À ce moment-là, un courant d'air se lève, ralentissant la chaleur étouffante du samedi. Ici, le vent sait vraiment quand s'arrêter et quand s'accélérer.