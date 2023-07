Jour 17: «Il n'y a rien de plus luxembourgeois qu'un match de quilles»

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

De la chaleur, de la chaleur et encore de la chaleur. Ces deux derniers jours de marche ont été longues et étouffantes, et même la vue de la Moselle n'a pas réussi à me rafraîchir. Samedi, 31 degrés. Dimanche, 34 degrés. Et alors que j'arrivais à Grevenmacher, une averse s'est déclenchée, dégageant une odeur de terre mouillée. Pour moi, après l'enfer de chaleur que j'avais vécu, cela avait un goût de paradis.

© PHOTO: Ricardo J. Rodrigues

En ce 17e jour de «Luxembourg on foot» , ma résistance physique a donc été mise à rude épreuve. Je suis parti de Hinkel en direction de Dickweiler en empruntant une montée raide, mais ombragée. Ensuite, j'ai commencé à descendre vers la Moselle en passant par Mompach, pour rejoindre la rivière à Wasserbilig. La quasi-totalité de ce parcours s'est déroulée sous un soleil de plomb, mais le pire restait à venir. Les sept kilomètres qui me séparaient de ma destination étaient aussi beaux qu'angoissants. Les vues sur le miroir d'eau et les vignobles étaient magnifiques, mais il n'y avait nulle part où s'abriter de la chaleur.

À l'arrivée, cependant, quelques amis m'attendaient avec une bière à la main. Ce n'était pas seulement un soulagement, c'était une réconciliation avec la vie, la certitude que le sacrifice en valait la peine. J'ai regardé autour de moi et le paysage m'a inspiré. La Moselle est belle et différente des autres régions du Luxembourg. Tout allait bien maintenant.

Bulletins de paris sur les quilles. © PHOTO: Ricardo J. Rodrigues

Mais revenons un peu en arrière, à Dirkweiler. C'est un village de 129 habitants. Tous ceux qui vivent ici y ont grandi, et il est très probable que leurs parents et grands-parents l'aient fait aussi. «J'aime à penser qu'ici, nous nous connaissons tous depuis des siècles», me dit Pitt Weydert, le propriétaire de l'unique établissement des environs, l'Op der Knupp. «En fait, nous sommes l'une des seules boutiques à être restées ouvertes dans toute la commune de Mompach. Nous avons un petit café et un restaurant, mais ce n'est pas pour cela que nous réussissons. Voici pourquoi", confie-t-il en nous conduisant à l'arrière du bâtiment.

Lire aussi :Jour 16: Plongée au cœur de la «Vallée des hôtels morts»

C'est là que se trouve une magnifique piste de quilles. Trois équipes fédérées y ont leur siège et y jouent leurs matches à domicile: le KC Wasserbeleg, le Dickweiler Knupp et le Tenes Lellig, respectivement de première, deuxième et troisième divisions nationales. «C'est pour cette raison que nous faisons toujours salle comble. Il n'y a rien de plus luxembourgeois qu'un match de quilles, et nous sommes un bastion de la tradition au milieu de nulle part. Parfois, nous organisons des finales de championnat ou de coupe ici et tout le monde est toujours très enthousiaste», déclare Pitt Weydert avec une fierté assumée.

Les trophées sont nombreux à trôner dans la salle de la piste de quilles. © PHOTO: Ricardo J. Rodrigues

Peu de choses irritent plus un joueur de quilles que de comparer les quilles au bowling. «Les allées sont de dimension différente, les scores sont différents, les boules n'ont pas de trous pour les doigts et nous jouons avec neuf quilles au lieu de dix», explique l'homme, tout en faisant rouler quelques boules pour s'amuser. «Et franchement, nous sommes très bons dans ce domaine. Nous remportons régulièrement des championnats d'Europe et du monde, que ce soit en simple homme, en simple femme ou en équipe mixte», affirme-t-il. Et il semble avoir raison. En 2019, par exemple, Christophe Zel a remporté quatre médailles aux championnats du monde, devenant une sorte de Michael Phelps de la discipline.

Lire aussi :Jour 15: Une histoire en luxembourgeois

Les quilles sont surtout pratiquées dans une trentaine de pays d'Europe centrale et de l'Est, mais elles sont aussi particulièrement ancrées au Luxembourg. Pitt Weydert ouvre les bras: «C'est un jeu de café, de convivialité, et c'est ce que nous sommes. Les quilles, c'est synonyme de rassemblements, de résistance au nazisme, de beaucoup d'ivresse aussi. Et les enfants y jouent toujours. Les quilles, c'est le Luxembourg».