Jour 18: La révolution du vin dans la vallée de la Moselle

Trente degrés au Luxembourg, c'est comme 40 à Lisbonne ou à Rome. C'est à cela que je pensais en prenant la route à Grevenmacher. Au 18e jour de «Luxembourg on foot», j'ai entrepris de remonter toute la vallée de la Moselle jusqu'à Remich, en passant par Ahn, Wormeldange, Ehnen, Hettermillen et Stadtbredimus. 25 kilomètres, dont la moitié en marchant le long de la rivière, et l'autre moitié au milieu des vignes.

Au début de ce projet, je m'étais mis dans la tête de faire 350 kilomètres en 21 jours. A trois jours de la fin de mon aventure, le compte est déjà de 417. Les derniers kilomètres sont difficiles à parcourir à cause de la météo, mais il y a des paysages si grandioses qu'ils rafraîchissent l'âme. Et ce fut le cas aujourd'hui.

Tradition familiale

Bienvenue au pays du vin. Sur 32 kilomètres, la rive nord de la Moselle traverse la seule région viticole de tout le pays. «Nous avons la chance d'avoir ici un microclimat chaud et sec», m'a dit Michèle Mannes à mon arrivée dans le village d'Ehnen, d'où nous avons commencé à grimper dans les vignes. Elle est l'une des plus jeunes productrices de vin du Luxembourg, puisqu'elle a repris en 2021 les rênes de la maison Häremillen, fondée par son père à la fin des années 1970. Un changement dans la continuité.

Il est extraordinaire de constater la diversité d'une si petite région

Selon Mme Mannes, les Luxembourgeois ont beaucoup plus de chance que les Allemands, même si la rive sud de la Moselle jouit d'une plus grande réputation mondiale. «Nous avons plus de soleil et nous cultivons sur des terrains escarpés, avec plus de 50 degrés de pente. Cela permet des variations subtiles très intéressantes. Et puis il y a la question du terrain. Entre Wasserbillig et Stadtbredimus, les sols sont sablonneux, ce qui est idéal pour des vins plus élégants. De Stadtbredimus à Schengen, le sol est argileux et les saveurs plus opulentes. Il est extraordinaire de constater la diversité d'une si petite région. Enfin, comme tout le reste au Luxembourg», dit-elle en riant.

© PHOTO: Ricardo J. Rodrigues

Tout en me faisant visiter les vignobles et les barriques de la cave, Michèle Mannes m'explique qu'une révolution est en cours. «D'une part, nous nous affirmons enfin au niveau mondial. Mais d'autre part, nous avons des signes que le vin lui-même est en train de changer. Principalement à cause du changement climatique. Pendant des années, nous nous sommes enorgueillis d'être la région viticole la plus septentrionale d'Europe. Aujourd'hui, il y a des producteurs au Danemark», dit-elle. «Vous imaginez ? Du vin au Danemark!»

Dans 40 ans, nous produirons ce qui se fait aujourd'hui dans le Bordelais

La hausse des températures, les phénomènes météorologiques extrêmes et les périodes de sécheresse affectent les cépages. «Nous avons dû passer à l'irrigation des vignes pour qu'elles résistent à la chaleur. Et les vendanges, qui avaient lieu fin septembre il y a dix ans, commencent maintenant début août. Par ailleurs, les vins deviennent plus corsés, moins légers. Dans 40 ans, nous produirons ce qui se fait aujourd'hui dans le Bordelais, et les pays scandinaves feront des vins comme on en trouvait au Luxembourg», argumente-t-elle.

Continuer à produire des vins d'excellence

Les crémants, qui ont toujours été le produit d'excellence de la Moselle, cèdent la place à de nouvelles saveurs. «Aujourd'hui, nous pouvons cultiver des cépages comme le merlot et la syrah, car le climat a changé. Nous ne sommes plus seulement une région de blancs et de mousseux. Il y a dix ans, je produisais 2 500 litres de pinot noir, aujourd'hui c'est le double», explique-t-elle. Dans certains cas, le vin est passé d'un degré d'alcool de 14 à 17,5. Mais elle parvient à rester positive. «S'il y a de nouvelles conditions, adaptons les goûts. En Moselle, on continuera à produire des vins d'excellence. Ce ne seront simplement pas les mêmes que ceux que nous buvons depuis des siècles.»