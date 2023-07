Jour 19: Paulette Lenert s'exprime sur son black-out pour la première fois

Au 19e jour de «Luxembourg on foot», mes pas devaient me conduire de Remich à Schengen, mais j'y ai ajouté une promenade de deux heures et demie à travers la Moselle allemande avec la vice-Première ministre.

Le matin du 23 mars 2021, après une réunion Zoom tendue avec le Parlement luxembourgeois, la ministre de la Santé, Paulette Lenert, quitte son domicile en laissant la porte ouverte, prend sa voiture et se rend de Remich à Nennig, sur la rive allemande de la Moselle. Elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé ensuite, mais s'est réveillée en fin d'après-midi au bord d'un lac, couverte de poussière et grelottant de froid. Elle s'est levée et a demandé de l'aide à un pêcheur, qui s'est empressé d'appeler les autorités allemandes.

Ricardo J. Rodrigues et Paulette Lenert © PHOTO: Ricardo J. Rodrigues

Lorsqu'elle arrive à l'hôpital, toutes sortes de rumeurs circulent. «Je vous emmène à l'endroit où tout s'est passé», m'a-t-elle dit lors de notre rencontre à Remich. «C'est la première et la seule fois que je parlerai de cette affaire. Mais soyons clairs, je n'ai jamais essayé et je n'essaierai jamais de mettre fin à mes jours.»

Le 19e jour de «Luxembourg on foot», mes pas devaient me mener de Remich à Schengen, mais j'ai ajouté une promenade de deux heures et demie à travers la Moselle allemande avec la vice-Première ministre luxembourgeoise, qui est également la candidate socialiste au poste de Première ministre pour les élections législatives d'octobre. La promenade que nous avons effectuée est la même que celle qu'elle fait religieusement depuis six ans, tous les jours, tôt le matin.

«Depuis que j'ai déménagé dans cette région, je change rarement le trajet de ma balade. Ce sont deux heures de ma vie qui me permettent de réfléchir et de mettre de l'ordre dans mes idées. J'ai toujours été comme ça, j'aime observer plutôt que de parler dans l'urgence et la marche m'aide.» Le jour où, avec son accord, les frontières du pays ont été fermées au début de la pandémie, les sentiments étaient partagés. «Je savais que c'était la bonne chose à faire, mais j'ai aussi réalisé que je me privais de mon plus grand plaisir. Prendre les animaux et aller dans la forêt avec eux.»

Elle a connu des débuts fulgurants au sein du ministère de la Santé. «J'ai pris mes fonctions en février 2020, quelques semaines avant le début de la pandémie. C'était toujours très difficile de réaliser que je devais faire face à une situation d'une ampleur que je n'avais jamais connue auparavant. Mais je ne regrette aucune des mesures que j'ai prises, et je suis très fière de voir comment le peuple luxembourgeois s'est mobilisé et a pris ses responsabilités. C'était extraordinaire.»

Au début de l'année 2021, la vie ne lui sourit guère. Un de ses chiens est mort, puis un de ses chats, et aujourd'hui, il lui reste Schmit, qui nous accompagne tout au long de notre balade. «Je me suis aussi séparée de mon partenaire, c'était une période difficile. Mais cela ne m'a jamais empêchée de bien faire mon travail. J'ai des idées pour mon pays, je veux l'améliorer et j'ai la force de me battre pour lui. Mais ce jour-là, en mars, tout a basculé. J'ai fait ce que je devais faire: je me suis rendue à mon endroit habituel pour mettre de l'ordre dans mes idées. Mais je me suis évanouie. Je pense que je me suis effondrée d'épuisement. J'ai lutté pour la vie de mes concitoyens pendant des mois et des mois, et il y a eu un moment d'épuisement. À tel point que je me suis reposée pendant quelques jours, puis je me suis à nouveau sentie bien.»

L'insinuation selon laquelle elle aurait tenté de mettre fin à ses jours la met en colère. «Pouvez-vous imaginer ce que mes filles et ma famille ont ressenti lorsqu'elles ont lu cela?» Elle rejette également l'idée de faiblesse qui lui a collé à la peau lorsqu'elle a été en congé de maladie pendant quelques semaines. «Je pense qu'il est plus facile de se retourner contre une femme», dit-elle en marchant d'un pas assuré vers la rive d'un lac. «Mais je suis toujours prête à me battre. Ce serait un honneur d'être la première femme à être chef de gouvernement dans ce pays.»

Paulette Lenert prend les devants, montrant soudain du doigt l'endroit où elle a garé sa voiture, puis le sol où elle s'est réveillée en sursaut. «C'était ici. J'ai eu un trou de mémoire ici. Je n'ai pas honte de l'admettre. On a tous le droit de s'épuiser. Nous avons tous le droit d'être fatigués ou tristes. Le nier, c'est nier notre condition humaine.»

Paulette Lenert se tient à l'endroit exact où elle s'est effondrée d'épuisement, cette journée de mars 2021. © PHOTO: Ricardo J. Rodrigues

Tout en marchant, elle me parle des enjeux de son programme. Le logement est la priorité absolue du LSAP, dit-elle, «parce que tous les problèmes de ce pays y touchent d'une manière ou d'une autre».

Mais elle a un objectif particulier en tête, qui lui semble important, surtout après la pandémie. «Il est temps de se pencher sur la santé mentale. Nous devons changer le système. Nous devons prendre en charge le soutien psychologique et psychiatrique des citoyens. Et nous devons créer les conditions nécessaires pour que les gens soient heureux, pour que la vie ne se résume pas à travailler et à payer les factures, pour que nous puissions être résilients et continuer à nous battre. En somme, pour que nous ne nous épuisions pas tous».