Jour 2 : La nouvelle fierté des Terres Rouges

L'histoire est sur le chemin. L'observation attentive de la forêt permet de raconter ce qui est arrivé à un pays et, dans les bois du sud du Luxembourg, c'est particulièrement visible. On sort de Dudelange et la brousse s'ouvre. Terres rouges, sous-bois, arbres aux cimes rondes. «On se croirait dans la savane, gare aux lions», m'a crié un ami qui avait décidé de participer à la promenade ce jour-là. J'ai ri. Et puis le paysage a changé.

Des rochers, des rochers et encore des rochers. Renversés et maintenant recouverts de mousse, au milieu de nulle part. Des trous et des précipices juste avant que le sentier ne nous mène à Rumelange. Ce sont les gros galets arrachés au sous-sol des mines et carrières de la région, si nous n'étions pas au cœur du pays minier. Cinquante ans d'abandon du sous-sol ont permis à la nature de reprendre sa place. Mais l'affirmation industrielle du Grand-Duché a aussi laissé des traces. Et c'est justement la revitalisation de ces traces qui est en train de changer les terres du sud.

«Depuis l'effondrement de l'industrie minière, la région de la Minett a été laissée à l'abandon", m'a dit Henri Haine, bourgmestre de Rumelange, lorsque je l'ai croisé au Musée national de la mine. "Quand j'ai grandi, c'était le centre du monde. Nous étions tous fils et petits-fils de mineurs, il y avait une fierté du travail. Les dernières mines ont fermé en 1981 et les terres ont commencé à dépérir". D'une population de sept mille habitants en 1906, la ville est passée à trois mille à la fin des années 1980. "Le commerce a diminué de moitié, les banques ont fermé leurs succursales, la Poste a disparu au début de cette année. Tous ceux qui ont grandi à la Minett savent qu'il y règne un terrible sentiment d'abandon", explique le bourgmestre.

J'ai suivi la route jusqu'à Esch pour me promener avec l'historien Denis Klein. «C'est ici qu'est née la richesse du Luxembourg. Avant l'exploitation du fer dans les années 1860, le pays était tout simplement misérable.» Mais les profondeurs de la terre sont venues résoudre les privations de la surface. Des villes entières se sont construites là où il n'y avait que des fermes. On commence à embaucher des travailleurs venus du nord du pays, puis d'Italie, parfois de Pologne. Le monde a vécu autour de l'acier, jusqu'à ce que l'acier ne soit plus rentable.

«Dès le début, on s'est efforcé de préserver la mémoire industrielle du passé», explique M. Klein. «Le musée de la mine et le chemin de fer Lasauvage ont tout de même 50 ans. Mais depuis quelque temps, il y a une révolution plus profonde.» Ils ont transformé les fours de Belval en université et en nouveau centre d'animation pour le pays. Les vieilles ruines sont transformées en centres artistiques ou en pôles technologiques. Il y a une université dans le sud. De plus en plus de personnes font des recherches et réinventent le passé. L'année dernière, la région industrielle a été déclarée capitale européenne de la culture et réserve de biosphère de l'Unesco.

Ainsi, les ruines qui, il y a encore peu de temps, étaient laissées à l'abandon, sont aujourd'hui une nouvelle fierté luxembourgeoise, mise à jour et modernisée. «C'est comme si, des entrailles de la terre, elles avaient décidé de revenir à la surface pour revendiquer leur importance», explique l'historien Klein. La fierté du sud revit.

Traduction du portugais en français: Thomas Berthol