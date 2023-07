Jour 20: Comment transformer nos habitations pour l'avenir

En ce 20e jour de Luxembourg on foot, direction Remerschen, où vit l'un des plus grands noms de l'architecture luxembourgeoise, François Valentiny. Au programme, le sujet qui préoccupe tout le monde au Luxembourg: le logement.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

La chaleur a finalement cédé, et malgré ces innombrables montées et ces paysages sans arbres, ce fut un soulagement et une joie de traverser cette douce Moselle. De Schengen à Weiler-La-Tour, en passant Mondorf-les-Bains, Altwies et Aspelt, le paysage devient plus aride, plus sec, au fur et à mesure que je me rapproche de la capitale.

Lire aussi :Jour 19: Paulette Lenert s'exprime sur son black-out pour la première fois

À la veille de la fin de ce voyage, riche en portraits, j'ai rencontré François Valentiny, l'un des plus grands noms de l'architecture luxembourgeoise. Et, évidemment, en sa compagnie, on a abordé la question de l'immobilier.

François Valentiny, vu du jardin de sa maison. © PHOTO: Ricardo J. Rodrigues

En ce jeudi soir, François Valentiny a un emploi du temps bien rempli. Le soir même, il doit inaugurer une exposition de peinture à sa fondation et des œuvres ont encore besoin d'être installées. Mais, à mon arrivée, l'architecte préfère se promener avec moi dans le village. «Je suis né dans la même maison que mon père, mon grand-père et son grand-père», explique-t-il alors que nous traversons le jardin. «Il a transformé la cour, agrandi la maison et construit un atelier à plusieurs étages dans l'ancienne demeure. Mais l'arbre où il a joué toute son enfance est toujours là, et c'est là qu'il se perche aujourd'hui.»

La population augmente de façon exponentielle, mais pas le parc immobilier. Cela crée des ghettos, ce qui (...) peut être dangereux François Valentiny Architecte

Son œuvre est répartie dans le monde entier. Il a conçu des bâtiments en Chine et au Brésil, en Allemagne et en Autriche, en Belgique et en Azerbaïdjan. Mais dans son village, il a réalisé un exploit remarquable: il y a créé une colonie émotionnelle. La fondation, l'école, l'auberge de jeunesse, le restaurant, le lotissement ou le musée européen de Schengen voisin portent sa marque. Et ils servent de devise à la conversation. «Lorsque j'ai commencé mes études, un professeur nous a emmenés à Berlin-Est et j'ai rencontré les architectes qui ont construit tout le boulevard Karl Marx. Alors que nous concevions des espaces de 20 appartements, ils construisaient des quartiers de 20.000 habitants, avec 5.000 personnes vivant dans un seul bâtiment. Cela m'a permis de me rendre compte de l'effort à fournir pour servir les citoyens.»

Il s'inquiète de l'avenir du Luxembourg. «La population augmente de façon exponentielle, mais pas le parc immobilier. Cela crée des ghettos, ce qui, dans un pays multiculturel comme le Luxembourg, peut être dangereux», explique-t-il. «Nous devons non seulement considérer l'espace pour les gens, mais aussi utiliser l'architecture pour créer de véritables communautés. Aujourd'hui, les espaces publics sont créés pour accueillir des masses. De grands bâtiments où nous restons anonymes. Mais en ayant un magasin, un café, une association, nous pouvons lutter contre un certain anonymat, nous créons des communautés solides. Et c'est à cela qu'il faut travailler.»

Lire aussi :Jour 18: La révolution du vin dans la vallée de la Moselle

Pour lui, la solution ne réside pas forcément dans une vague de construction effrénée. «Ce qu'il faut faire, c'est restaurer les maisons. Une maison aujourd'hui a une durée de vie très courte, une famille l'occupe pendant vingt ans et elle devient obsolète», explique-t-il. Les règles d'urbanisme changent, rendant inutiles des bâtiments qui pourraient être réutilisés. «Peut-être qu'une maison n'a pas toujours besoin d'être située à huit mètres de la route ou d'avoir de la place pour deux voitures à l'extérieur. Au Luxembourg, la moitié des maisons sont vides parce que des décisions politiques les ont rendues obsolètes. Le temps est venu de penser différemment. Nous devons occuper les maisons.»