Jour 3: Vu de l'espace, le Luxembourg est grand

Notre journaliste Ricardo Rodrigues poursuit sa grande marche de 350 kilomètres à travers le Luxembourg. Ce dimanche, place à la traversée des terres du sud-ouest. De la capitale des Terres-Rouges, direction Belval, Oberkorn, Differdange, et de là vers Pétange et Bascharage, en traversant les plus grandes clairières du pays.

Le dimanche s'est levé calmement à Esch. En m'éloignant du centre-ville et en revenant vers le sentier, j'ai remarqué que les gens ne marchaient pas dans les rues, mais qu'ils glissaient. Ou plutôt, ils fondaient. L'horloge n'avait pas encore sonné neuf heures du matin que le thermomètre affichait déjà 25 degrés, ce qui promettait la suffocation pour le reste de la journée.

Aujourd'hui, c'est le jour de la traversée des terres du sud-ouest. De la capitale des Terres-Rouges j'irai à Belval, je m'enfoncerai dans les bois jusqu'à Oberkorn d'abord, puis Differdange, et de là jusqu'à Pétange et Bascharage, en traversant les plus grandes clairières du pays. Il se trouve que je l'ai fait le jour le plus chaud de l'année. C'est dingue!

Dans cette partie du pays, les vues sont dégagées, il y a de grands champs de terre, très peu d'ombre. «Avez-vous remarqué qu'il y a des parties du paysage qui sont presque lunaires?», m'a demandé Xiaochen Zhang, une scientifique sino-canadienne que j'ai rencontrée à Belval. Quitte à traverser le plus grand centre d'innovation et de technologie du pays, autant faire le voyage avec quelqu'un qui s'y connaît. Et si le sujet est la science, alors la conversation doit s'élever vers les cieux et toucher les étoiles.

Mme Zhang est géologue de l'espace à l'ESRIC (European Space Resources Innovation Center) de l'Institut luxembourgeois pour la science et la technologie (LIST). Elle est arrivée il y a six mois pour étudier le potentiel économique de l'espace, un domaine dans lequel le Luxembourg est l'un des principaux acteurs mondiaux.

«Les trois grands sont les États-Unis, la Chine et le Luxembourg, qui fait en quelque sorte le pont entre les deux autres. C'est l'un des principaux marchés de l'industrie spatiale et c'est pour cela que je suis venue ici. Il y a 80 entreprises du secteur qui travaillent au Grand-Duché, avec des projets dans la robotique, les satellites et l'extraction de minerai qui peuvent avoir une grande viabilité et un grand avenir. Vu de l'espace, ce petit pays est très grand. C'est énorme, vraiment.»

La conversation s'est déroulée sous 31 degrés et avec des montées abruptes. Mais avant d'atteindre Oberkorn, la forêt est devenue plus clairsemée, ce qui a permis à la discussion de se poursuivre «Il y a une révolution en cours ces dernières années, avec l'ouverture de l'Agence spatiale luxembourgeoise en 2018 et de l'ESRIC en 2020. Personne n'étudie aussi bien le potentiel de l'espace. Nous développons des projets pour étudier le sol lunaire afin de pouvoir séparer l'oxygène et créer des environnements respirables et même de l'eau, ce qui permettrait à terme la colonisation de ce corps céleste et d'autres.»

Xiaochen Zhang est une scientifique sino-canadienne. © PHOTO: Ricardo J. Rodrigues

Les yeux de la scientifique brillent d'excitation lorsqu'elle parle: «Ici, nous cherchons des moyens d'utiliser la géologie lunaire pour construire des pistes d'atterrissage, des laboratoires et des maisons. Nous pourrions même construire des hôtels un jour, afin de développer le marché du tourisme spatial».

Le sentier continue, il faut escalader quelques arbres tombés, mais le chemin mène à une ancienne carrière abandonnée depuis longtemps. La scientifique reste silencieuse un moment, puis confie: «Il est curieux que cette idée d'exploitation minière soit née au milieu d'une terre qui a toujours été minière. Je ne pense pas qu'aller dans l'espace signifie que nous ne devrions pas nous pencher sur les problèmes de notre planète. Mais aujourd'hui, nous comprenons comment nous pouvons envoyer des machines sur des météorites, en extraire du nickel, de l'or et du platine, et cela se passe ici, dans ce pays dont beaucoup de gens en dehors de l'Europe n'ont jamais entendu parler. C'est extraordinaire, n'est-ce pas?»

Puis, nous avons commencé à descendre vers Differdange. «Quand nous arriverons là-bas, tu me paieras une glace», dit-elle, avant d'accélérer le pas.