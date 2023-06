Jour 4: L'art peut sauver le Gutland

Mes pieds s'habituent à la marche et, bien que je sois conscient que je finirai par regretter de l'avoir dit, la vérité est que la marche d'aujourd'hui était un peu courte. Il s'agissait de 14 kilomètres entre Bascharage et Kleinbettingen, en passant par Grass et Kahler. Après tant de jours d'errance dans les terres arides du sud, je me suis laissé immerger dans le Far West luxembourgeois. À première vue, le Gutland est plus facile à parcourir. Les chemins sont généralement plats, il y a de l'ombre partout et une grande partie du parcours se fait sur une piste cyclable - il y a donc toujours des gens qui passent, ce qui réduit considérablement le sentiment de solitude.

C'est une curieuse ambiguïté car le Gutland est la région la moins peuplée de tout le Luxembourg. Trois des cinq communes les moins peuplées du Grand-Duché se trouvent dans l'Ouest, dont les deux plus petites, Saeul et Wahl. Et ce sentiment est immédiat dès votre arrivée. Les villages sont petits et agricoles, avec de grandes granges et des étables, mais peu d'infrastructures pour la population. Les champs sont labourés et, sur les routes secondaires, on trouve plus souvent des chevaux ou des tracteurs que des voitures ou des bus. C'est un territoire en quelque sorte perdu dans le temps. Et passionnant.

Alain Welter © PHOTO: Ricardo J. Rodrigues

En arrivant à Kahler (Koler en luxembourgeois), j'ai ressenti le besoin de me pincer. Les façades des maisons, des étables et des fermes sont décorées de grandes peintures murales qui occupent des murs entiers et transforment ce petit village proche de la frontière belge en un improbable musée d'art urbain en plein air.

Sur le chemin, juste avant, nous avions été rejoints par Alain Welter, que ses amis appellent, en plaisantant, "le roi de Kahler", et qui est en fait l'inventeur de tout cela. «J'en avais assez de voir l'endroit où j'ai grandi comme un lieu de passage et j'ai voulu en faire un lieu d'arrêt», m'a-t-il dit lorsque nous avons pris la route.

Alain Welter © PHOTO: Ricardo J. Rodrigues

«Quand j'étais enfant, il y avait ici un café, un magasin et une épicerie. Tout a fermé petit à petit et le sentiment d'abandon s'est installé», explique-t-il, deux pots de peinture à la main. «Puis, avec l'arrivée de la crise du logement et des milliers de personnes qui traversent la frontière, Kahler a commencé à souffrir d'un phénomène de circulation chaotique. Pour échapper aux embouteillages sur l'autoroute, les gens ont commencé à venir par ici et à détruire la tranquillité à laquelle nous étions habitués. Soudain, nous avions le pire de la ville et le pire de la campagne», raconte-t-il.

Le changement est intervenu il y a cinq ans. Alain Welter s'est rendu à Berlin pour étudier l'illustration, où il est tombé amoureux des graffitis et des arts urbains. Comme projet de fin d'études, il a décidé de peindre une fresque dans son village natal. «Il a été difficile de convaincre les gens de me donner leurs façades, mais après avoir réalisé la première, les autres voisins venaient déjà me demander de peindre leurs murs», dit-il en riant.

Il s'est toujours inspiré des éléments de la vie locale: les animaux et l'agriculture, le vélo et la mémoire de ceux qui ont rendu la terre remarquable - et les a imprimés sur les murs. En 2018, il a organisé un festival avec des ateliers artistiques et des concerts, invité d'autres artistes à peindre des peintures murales et fait circuler dans le pays une nouvelle devise pour un lieu abandonné : "Make Koler Kooler". Aujourd'hui, des gens viennent de toute l'Europe pour voir la transformation. D'une certaine manière, Kahler est devenu le centre d'un nouveau monde. «C'est vraiment cool, vous ne trouvez pas ? Et je n'ai pas fini de travailler ici», dit-il.

Article traduit du portugais par Pascal Mittelberger.